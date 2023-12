Tensão no amor e crises: previsões da Astrologia para semana de 03 a 09/12

Nos próximos dias, podemos ter relacionamentos em tensão e alta chance de crises, pois a intensidade estará presente. E esse é só o começo das previsões da Astrologia para semana de 03 a 09/12 de 2023.

Antes de entender melhor, confira o resumo astrológico do que vem por aí:

A partir de segunda-feira (04): Vênus em Escorpião

Vênus em Escorpião Até quarta-feira (06): Vênus em quadratura com Plutão

Vênus em quadratura com Plutão A partir de quinta-feira (07): Vênus em oposição a Júpiter

Vênus em oposição a Júpiter Toda semana: Mercúrio em sextil com Saturno

Mercúrio em sextil com Saturno A partir de segunda-feira (04): Mercúrio em sextil com Vênus

Mercúrio em sextil com Vênus A partir de sexta-feira (08): Mercúrio em trígono com Júpiter

Abaixo, veja em detalhes as previsões da Astrologia para semana de 03 a 09/12. Mas, para uma análise mais detalhada sobre como cada um desses trânsitos se apresenta na sua vida pessoal, confira o seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

E mais: as previsões para seu signo em 2024 já estão disponíveis aqui. Entenda quais são as oportunidades e os desafios para você no novo ano.

Previsões da Astrologia para semana de 03 a 09/12

Os aspectos de Vênus trazem um clima de intensidade e excessos para os próximos dias. A parte boa fica por conta de Mercúrio, que está nem posicionado com Vênus, Saturno e Júpiter. Vem saber mais!

Até quarta-feira: Vênus em quadratura com Plutão

Desde a semana passada e até quarta-feira (06), Vênus está em quadratura com Plutão. Esse é um aspecto de intensificação.

Há tendência de emergir crises pessoais ou com pessoas próximas. Pode-se dizer que é hora de tirar a sujeira debaixo do tapete. O que não estiver bem vai ficar claro.

Vale o mesmo para o coletivo. Podem surgir notícias impactantes tanto nas guerras que vemos no mundo, quanto nas guerras urbanas, crimes e feminicídios. Tudo isso pede cautela, pois teremos uma semana com tensão.

Quando se fala em Vênus/Plutão falamos de embates. Por isso, podemos esperar possíveis términos de famosos e de parcerias.

Aliás, desde a Lua Nova em Escorpião, que começou dia 13/11 e tem efeitos até 12/12, também veio à tona o caso das denúncias feitas pela apresentadora Ana Hickmann em relação ao então marido Alexandre Correa.

Pelas previsões, podemos ver novos capítulos desta história ou ela continuar em pauta. Aqui você entende o Mapa da apresentadora e como potenciais de relações abusivas podem aparecer no mapa astral.

A partir de quinta-feira: Vênus em oposição a Júpiter

A partir de quinta-feira (07) e até terça-feira da próxima semana (12), Vênus estará em oposição a Júpiter. Esse aspecto tem cara de final de ano, época em que se gasta mais, come mais e festeja mais. Afinal, Vênus/Júpiter traz esse excesso – para o bem e para o mal.

Tem o lado alegre e animado dessa combinação, mas também aquele cansaço pelo tanto de confraternizações.

Como saímos de uma atmosfera mais dramática de Vênus/Plutão e entramos neste aspecto, o alívio do fim do ano pode misturar empolgação com tentações.

É justamente aí que podem incorrer excessos, inclusive de gastos, pois Vênus também diz respeito a finanças. Por isso, a semana tem grande risco de contrairmos dívidas.

Portanto, o ideal é evitar compras. Mas, se não houver outro jeito, veja como a Astrologia também pode ajudar a resolver problemas financeiros.

E o calorão?

Esses trânsitos de Vênus não devem contribuir para deixar o clima muito agradável. A boa notícia é que estamos na última das quatro semanas da atual lunação, que mexeu muito com o clima. Por isso, essa pode ser a melhor semana dos últimos 30 dias em termos metrológicos para o Brasil.

A partir de segunda-feira: Vênus em Escorpião

Ainda nas previsões da Astrologia para semana de 03 a 09/12, o planeta do amor ingressa no signo da paixão na segunda-feira (04), onde fica até dia 29/12. Vênus em Escorpião colore as relações de mais intensidade e autenticidade.

Se até então o trânsito de Vênus em Libra era mais moderado, agora, afetos e aversões ficam mais escancarados. Existe, portanto, uma energia de se posicionar mais, típica dos signos fixos.

A paixão característica de Escorpião fica mais acesa do que nunca. Além disso, a temática da morte, também ligada a esse signo, se torna um chamado para viver a vida.

Por isso, o último mês de 2023, com essa energia escorpiana, nos faz pensar:

O que eu tenho que viver?

Quais são minhas urgências?

O que eu preciso resolver?

Até porque acabamos de sair de um período de crises. E as crises, normalmente, trazem temáticas que passam despercebidas no dia a dia.

Mais intimidade e sexo

Vênus em Escorpião não vive de coisas inventadas, então teremos um olhar bem real. De um lado, isso pode desagradar, mas, de outro, traz conexões muito fortes, já que Escorpião é um signo que gera intimidade.

No amor, esse é um posicionamento que pede mais proximidade e sexo. Para quem está só, fica o alerta de que as relações, agora, têm uma pegada diferente. Quem quiser conquistar vai ter de ativar seu lado mais sensual. Afinal, Escorpião pede um pouquinho de “pimenta” para funcionar.

Também é interessante pontuar que Vênus vai além das relações amorosas. Por isso, o trânsito escorpiano também mexe com as relações familiares, tanto para integrar quanto para mostrar o que não está bom.

Portanto, passaremos esse mês de festas com uma Vênus que pode testar as relações familiares ou de outra natureza, podendo levar a mudanças.

Toda semana: Mercúrio em aspectos favoráveis

Nesta semana, podemos contar com uma mente afiada, ampla e articulada. Isso porque Mercúrio, o planeta da mente, está com ótimos aspectos.

De segunda-feira (04) até 14/12, Mercúrio estará em sextil com Vênus. Isso ajuda nas negociações, inclusive financeiras. Acordos e boas ideias financeiras estão favorecidos.

Mercúrio está passando em Capricórnio, onde é muito racional, prático e pragmático. Além disso, está em sextil com Saturno, regente de Capricórnio, e trígono com Júpiter até 22/12.

Isso nos dá uma visão mais ampla e estratégica, o que pode nos ajudar nas tensões da semana. Assim, em vez de partirmos para um determinado comportamento, Mercúrio em Capricórnio nos faz pensar:

Vale a pena?

Qual é a melhor saída para essa situação?

O que essa situação está me mostrando?

A associação de Mercúrio com Júpiter incrementa as ambições. A ambição é uma característica muito capricorniana e estamos num bom momento para ter inspirações e planejar o ano que vem.

Como analisar dados também é bastante capricorniano, vale dar uma espiada nas previsões astrológicas para 2024.

Outra coisa legal desse Mercúrio é que favorece a comunicação e a conversa. Isso se torna especialmente bom em uma semana que começa com tensão relacional, como é o caso desta.

Se conseguir baixar a temperatura elevada que a quadratura de Vênus com Plutão dá até quarta-feira, será possível dialogar para chegar em termos comuns, com muito mais paciência.

Última semana de 2023 sem Mercúrio retrógrado

Essa é a última semana completa com Mercúrio direto em 2023. Portanto, para quem precisa dar andamento em documentos, tomar decisões, comprar passagens aéreas ou outras coisas assim, a hora é agora!

Na quarta-feira da semana que vem (13), começa mais um Mercúrio retrógrado (que vai até 02/01), no signo de Capricórnio.

Como esse signo está ligado à organização, você pode olhar aqui no Horóscopo Personalizado em que Casa está Mercúrio agora e então descobrir aqui qual o significado desta Casa.

É neste setor que você deve tentar se organizar melhor e tomar decisões mais racionais, com base em aconselhamentos e opiniões.

Para finalizar, se possível, adiante as compras de natal para esta semana, pois vai ser muito mais complicado a partir do dia 13/12. Use a Astrologia a seu favor sempre!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Tensão no amor e crises: previsões da Astrologia para semana de 03 a 09/12 apareceu primeiro em Personare.