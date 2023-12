Por meio de frases simples, o Ho’oponopono pode curar relacionamentos e resolver relações conturbadas na sua vida. Ainda que se trate de 4 frases simples, algumas dúvidas sobre Ho’oponopono sempre surgem e, por isso, trago aqui as principais.

Ho’oponopono significa “corrigir um erro” ou “colocar em ordem perfeita”. Na língua havaiana, a palavra é definida por:

Ho’o = “causa”

= “causa” Ponopono = “endireitar, arrumar, alterar, revisar, ajustar, corrigir, ordenar”.

Origem do Ho’oponopono

Esta técnica foi fundada por Sra Kahuna Morrnah Nalamaku Simeona (19 de maio de 1913 – 11 de fevereiro de 1992), que, ao estudar as tradições havaianas, acabou criando e atualizando as bases desses ensinamentos para os tempos modernos.

Veja as diferenças:

O Ho’oponopono de Identidade Própria , idealizado por Morrnah, nos traz uma proposta de trabalho a nível intrapessoal de autocura.

, idealizado por Morrnah, nos traz uma proposta de trabalho a nível intrapessoal de autocura. Já o Ho’oponopono Huna é um ritual havaiano utilizado pelos antigos sacerdotes, para resolver problemas na sociedade, com base em reconciliação, curas e perdão.

A seguir, trago algumas das principais dúvidas sobre Ho’oponopono com as devidas respostas. Mas vale deixar claro que usei como base experiências realizadas em grupos ou em terapias ministrados por mim.

7 dúvidas sobre Ho’oponopono

1. Ho’oponopono é uma prática religiosa?

O Ho’oponopono é uma técnica simples e eficiente no que diz respeito a relacionamentos, e NÃO uma prática religiosa.

A proposta é assumir responsabilidade diante dos acontecimentos de nossa vida e repetir as frases: “Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Obrigado”.

O mantra está diretamente relacionado a valores como compaixão, humildade, amor, gratidão. O objetivo é ajudar você a entender que seus problemas são memórias que se repetem no seu subconsciente.

Sendo assim, as dificuldades que possui não têm nada a ver com uma pessoa, lugar ou situação. Ou seja, tudo que lhe incomoda é de sua inteira responsabilidade, só você pode mudar.

Ao vivenciar conflitos repetidos, de memórias reencenadas, você pode permanecer envolvido com elas ou escolher fazer diferente.

2. É preciso repetir o mantra quantas vezes?

As frases podem ser usadas na sequência que você quiser e quantas vezes desejar. Se sentir que uma única vez é o suficiente, acredite, é o que você precisa.

Eu já vi conquistas quase imediatas com clientes minhas que fizeram apenas uma única vez o Ho’oponopono.

3. O Ho’oponopono só funciona se eu falar o mantra em voz alta?

Entre as dúvidas sobre Ho’oponopono, o modo de praticar aparece bastante. Mas a técnica funciona tanto se falarmos as frases em voz alta quanto apenas mentalmente, não importa.

4. Os resultados demoram muito a aparecer?

Percebo, com o passar dos anos, que os resultados dependem da determinação/verdade com que recitamos as frases.

Outro ponto importante é tentar se libertar completamente das expectativas em relação à rapidez que os efeitos aparecerão na sua vida.

E lembre-se sempre: a conquista do “milagre” proposto pela técnica está diretamente relacionada ao desapego, amor, aceitação, verdade e gratidão.

5. Ho’oponopono exige um ritual para ser feito?

Não é necessário nenhum tipo de ritual para praticarmos a técnica.

6. Preciso repetir o mantra perto da pessoa com a qual tenho problemas?

Podemos estar perto, olhando para a pessoa, ou distante dela — mesmo em outro país. Devemos fazer a repetição das frases — em voz alta ou mentalmente – sempre que constatarmos algo desagradável em nossas vidas.

Nesse sentido, o principal é assumir que se algum relacionamento conflituoso está em sua vida, a situação é de sua responsabilidade.

Afinal, você só reconhece aquilo que conhece. E se algo está incomodando, é porque conhece aquilo, está no seu inconsciente ou mesmo no seu consciente.

7. Posso fazer Ho’oponopono para quem não conheço?

Podemos e devemos recitar as frases de autorresponsabilidade e autocura para tudo e todos.

Por exemplo, se estou assistindo o telejornal e vejo uma notícia ruim que me emociona ou incomoda, aproveito para falar ou mentalizar o mantra em relação àquela situação.

Se meu desejo é viver em paz, aproveito todas as oportunidades para purificar em mim as possíveis crenças em meu inconsciente que fazem com que me identifique com aquela notícia.

Vamos lembrar que as situações que trazem emoções fortes, principalmente, são sinais de identificação. Ou seja, há algo dentro de você que encontra algum tipo de reconhecimento com o que está sendo mostrado.

Portanto, você tem toda a condição de integrar essas situações ou emoções por meio de seu perdão e amor.

Reflita e pratique Ho’oponopono

Um mundo mais amoroso começa a se tornar realidade através do seu comprometimento com o amor. A paz começa dentro de você!

