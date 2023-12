Mapa Astral de Larissa Manoela: Tá escrito que ela nasceu pronta

Em uma sincronicidade quase poética com seu próximo filme, Tá Escrito, a trajetória da atriz e cantora Larissa Manoela parece ter sido cuidadosamente desenhada pelos astros. É o que mostra o Mapa Astral de Larissa Manoela.

Como se cada passo de sua jornada fosse um reflexo do seu mapa de nascimento, a jovem capricorniana com Ascendente em Peixes e Lua em Aquário se revela uma figura cuja essência e caminho parecem predestinados à grandeza.

Neste artigo, vamos mergulhar nos detalhes do Mapa Astral de Larissa Manoela para descobrir como os astros podem nos contar mais sobre seu temperamento, personalidade, gostos, desafios e aspirações.

Veremos também que a história dela não é apenas sobre alcançar o estrelato. É também sobre se colocar a serviço da sua própria evolução através da sua carreira e posição social.

Excesso de Ar e falta de Fogo: equilíbrio a alcançar

Dona de uma personalidade que encanta o Brasil desde a infância, Larissa Manoela possui um temperamento marcado pela predominância do elemento Ar. Isso lhe confere uma grande habilidade comunicativa e uma mente ágil e curiosa.

Contudo, a falta do elemento Fogo em seu mapa sugere a necessidade de buscar atividades que estimulem a confiança, a energia e a paixão.

No entanto, através de exercícios físicos e práticas de meditação, Larissa pode encontrar o equilíbrio energético tão necessário.

Sol em Capricórnio na Casa 11: conquista do lugar ao Sol

Capricorniana nata, desde muito pequena ela transparece sua maturidade — coisas que só os filhos de Saturno conseguem, não tem jeito!

Com o Sol em Capricórnio na Casa 11, percebe-se que Larissa não apenas é uma pessoa comprometida e responsável. Ela é também uma personalidade dotada de esperança, o que muito provavelmente lhe ajudou a conquistar seu lugar ao sol tão cedo.

Este posicionamento do Sol, muito bem alinhado com Mercúrio em Capricórnio e Marte em Escorpião, ainda lhe trazem capacidade de liderar e inspirar muitas pessoas.

É como se ela tivesse o Sol da viralização — o que em tempos de internet e redes sociais, é o que todo mundo gostaria de ter, não é mesmo?

Lua em Aquário na Casa 12: Empatia e busca por sentido

Quem tem Lua em Aquário, sabe: quem ama, liberta! E Larissa está nesse time — o dos que têm por padrão emocional a liberdade, o espaço e a autonomia.

O curioso é que sua Lua está na Casa 12, uma área da vida que é frequentemente conhecida como a do inconsciente, dos segredos e do isolamento.

Em termos mais práticos, apesar deste posicionamento reforçar sua tendência introspectiva e reservada, tudo indica que Larissa tem uma grande sensibilidade e empatia.

Acredito que uma de suas grandes buscas na vida é encontrar um sentido maior para tudo o que faz, até porque a Casa 12 também fala muito sobre o crescimento interior e a transformação pessoal.

Aliás, Larissa tem uma concentração planetária grande nessa área da vida (Casa 12), e é muito legal ver que ela canaliza essa riqueza interior na arte, através do seu trabalho. Se não fosse isso, diria que Larissa seria uma ótima astróloga!

Sua Lua em Aquário ainda se alinha em plena sintonia com Júpiter e Plutão, além de estar de mãos dadas com Netuno e Urano, destacando sua generosidade, desejo por liberdade e habilidade de se regenerar emocionalmente.

Capricorniana com Ascendente em Peixes: Um Ser Superior

Larissa Manoela encarna a mística combinação de Sol em Capricórnio e Ascendente Peixes. Esta união astrológica dota Larissa de uma consciência profunda, permitindo-lhe perceber além do superficial, tanto em pessoas quanto na vida em geral.

Esta percepção lhe confere seriedade, sobriedade e mais um ponto para sua maturidade. É como se ela tivesse, de fato, nascido pronta – mais preparada para ensinar do que aprender.

Por outro lado, essa combinação pode levar Larissa Manoela a carregar sentimentos e questionamentos em excesso, típico de quem sente o peso do mundo em seus ombros.

Apesar de sua identificação com a beleza e bondade, ela também é consciente das sombras da existência, o que por vezes pode gerar desânimo ou pessimismo.

No entanto, a resiliência de Capricórnio combinada com a sorte inata de Peixes possivelmente frequentemente a salvam de situações desafiadoras.

Se você tem Capricórnio forte no mapa, assim como Larissa Manoela, eu diria para que tenha paciência, afinal, o tempo é seu grande aliado.

Desafios a superar

Empatia também é outra fila que Larissa Manoela passou mais de uma vez, já que esse Ascendente pisciano aponta para uma pessoa que se conecta profundamente com as emoções alheias.

Um aprendizado crucial para ela é entender que ajudar não significa resolver os problemas dos outros, mas estar presente e compartilhar o fardo sem assumi-lo completamente.

É importante que Larissa busque sempre levar uma vida mais leve, reconhecendo que nem tudo que é fácil é menos valioso. Desfazer-se da crença de que é necessário um esforço extremo para conquistar algo é essencial para seu bem-estar.

No que se refere a pedir ajuda, Larissa pode se beneficiar ao reconhecer suas próprias necessidades, integrando a relutância pisciana em incomodar com o orgulho capricorniano em fazer tudo sozinha.

Ao aceitar ajuda, ela não só alivia seus próprios fardos, mas também permite que os outros se sintam úteis.

Possíveis problemas físicos

Por fim, o Ascendente em Peixes pode indicar uma predisposição física relacionada aos pés, um ponto vulnerável para quem tem o físico de sereia. Você sabia que todos os signos estão ligados a órgãos? Entenda aqui.

Além disso, as alergias podem ser um reflexo de como o Ascendente em Peixes interage com o mundo ao seu redor, aceitando indiscriminadamente o que vem de fora, sem discernir entre o que é benéfico ou prejudicial.

As reações alérgicas podem, portanto, ser um indicativo da necessidade de estabelecer limites mais saudáveis em sua interação com o mundo exterior. Confira aqui as doenças mais comuns de cada signo.

Vênus aquariana e a Casa 12: Mistério e Carisma

Duvido você saber de quem Larissa Manoela gosta mais. Geralmente, as pessoas que possuem Vênus em Aquário são aquelas que gostam de todo mundo igualmente.

Também imagino que seja difícil vê-la cobrando alguma atitude de alguém ou tendo ciúmes. Por isso mesmo é provável que não suporte que façam isso com ela. Isso não a sensibiliza em nada. Seu afeto tende a ser mais mental do que passional.

Essa Vênus aquariana também lhe confere um espírito comunitário, que provavelmente adora viver entre os amigos.

Larissa Manoela é aquela que revoluciona a vida de seus amigos e pessoas queridas, tornando-as mais abertas, desapegadas, soltas e capazes de conviver com as situações de improviso – que ela própria pode tratar de criar às vezes.

Com tantos planetas na Casa 12 , incluindo Vênus, imagino que ela seja muito seletiva quanto às pessoas que permite adentrar seu mundo íntimo, o que talvez a torne um enigma até para si mesma.

Entretanto, esse mistério não diminui seu imenso carisma e habilidade de se conectar com os outros. Fora a sorte, típica de Vênus nessa área da vida.

Meio do Céu típico de uma estrela

E não para por aí. O Mapa Astral de Larissa Manoela ainda tem Meio do Céu – o ponto que mostra nosso propósito de vida – típico de uma estrela.

Plutão, o planeta da transformação, está lá em cima, reinando no topo do seu mapa. O que indica que ela provavelmente tem uma relação singular com a autoridade, ou seja, ela respeita quem merece respeito. Ponto.

Imagino que, se ela se encontrar em situações em que suas qualidades são subestimadas ou desmerecidas, não importa o “título” ou importância da pessoa, Larissa tende a questionar essa autoridade.

Vovó já dizia que “manda quem pode e obedece quem tem juízo”. É assim que vejo esse Plutão de Casa 10 (entenda aqui o significado de todos os signos e planetas).

Essa configuração também pode falar sobre um desejo profundo de alcançar uma posição social que não só lhe confira poder, mas também a capacidade de gerar transformações significativas.

Para ela, o impacto e a relevância de suas ações, tanto para si quanto para os outros, são fundamentais.

Além de atriz, essa posição de Plutão também poderia ser canalizada para carreiras como astróloga, terapeuta e afins, assim como de poder financeiro. Por exemplo, negócios ou empreendedorismo, influência política, justiça (com poder de julgar e corrigir erros). Ou mesmo em áreas que envolvam renovação e regeneração, como arquitetura e urbanismo.

Este posicionamento de Plutão também sugere um magnetismo notável em Larissa. Ela tem a habilidade natural de envolver e influenciar as pessoas ao seu redor, quase como se usasse uma forma de magia.

Essa capacidade de atrair e persuadir é uma ferramenta poderosa que ela pode utilizar para alcançar seus objetivos e realizar suas transformações.

Saturno na Casa 3: Comunicação consciente

Para Larissa Manoela, a presença de Saturno importa — tanto que ela tem esse planeta tatuado no seu braço!

Regente de Capricórnio (seu signo solar), o Saturno na Casa 3 reflete uma abordagem madura e ponderada também em suas relações e na forma como se comunica. Essa configuração indica que suas amizades verdadeiras são construídas lentamente, ao longo do tempo, refletindo a natureza cautelosa e séria de Saturno.

Apesar de muito famosa, é notável perceber que Larissa Manoela tem uma maneira comedida de expressar suas ideias e pensamentos, uma característica derivada do seu respeito profundo pela precisão e verdade.

Imagino que ela tenha pavor de falar sem pensar ou correr o risco de se equivocar. Para ela, cada palavra conta, e a comunicação não é algo que seja tratado levianamente.

Esta posição de Saturno também sugere que Larissa é uma ótima oradora. Não à toa, Maria Joaquina já parecia uma professora.

Onde temos Saturno no mapa é onde nosso calo aperta. Procure por ele e conheça mais sobre suas próprias limitações. Mas uma dica: Saturno está no nosso mapa para nos ensinar, e Larissa sabe bem disso. No caso de um Saturno na casa 3, como ela tem, é provável que uma insegurança inicial a tenha levado a buscar conhecimento e técnica, transformando qualquer hesitação inicial em competência e confiança.

Larissa pode até exigir mais tempo para absorver e processar informações, não por inaptidão, mas devido a um ritmo de aprendizado que privilegia a profundidade e a precisão. Para ela, aprender significa dominar completamente um tópico, o que requer repetição, domínio e perseverança. Esse processo reflete sua busca pela perfeição e compreensão total.

Testes intelectuais, como provas ou entrevistas, podem até ser fontes de ansiedade para Larissa, devido ao seu temor de cometer erros. Ela se beneficia de avaliações que consideram seu desempenho ao longo do tempo, em vez de julgamentos baseados em testes pontuais.

Por fim, Saturno na Casa 3 confere a Larissa uma mente concreta, racional e pragmática. Ela pode possuir habilidades em áreas que exigem cálculos, precisão e um bom senso de direção e medida, todas qualidades que se alinham com sua natureza capricorniana e seu apreço pelo regente deste signo, Saturno.

Concorda que ’Tá escrito’ que ela nasceu pronta?

Para além da brincadeira com o filme de Larissa Manoela, é incrível perceber o quanto nosso Mapa Astral é um desenho de potências e conflitos, ao mesmo tempo que também mostra um universo de possibilidades.

Com seu mapa na mão, Larissa Manoela poderia ter ido para a área da saúde, da justiça ou do ensino. Quem sabe? Ainda bem que não só ela, mas todos nós, temos o livre arbítrio de seguir o caminho que queremos, não é mesmo?

Tem uma frase muito famosa na Astrologia que diz que “tudo o que acontece tá escrito, mas nem tudo o que está escrito acontece”.

E olhando o Mapa Astral de Larissa Manoela, se nota quantas potências e promessas ela tem desde que nasceu. Ainda assim, isso não tira em nada o seu próprio mérito e coragem de usar os presentes que o universo lhe deu, ao seu favor.

A Astrologia é mágica, mas quem faz o feitiço é a gente mesmo! Faça seu Mapa Astral gratuito aqui e descubra você também os ingredientes para a sua magia.

Tatiana Magalhães

Taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil

oi@tatimagalhaes.com

