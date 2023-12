Portal 12/12: significados místicos e rituais para você fazer

Existem muitas crenças e diferentes pontos de vista sobre os portais. Especificamente o Portal 12/12, ou seja, do dia 12 de dezembro, é tido como o encerramento de um ciclo, pois marca a última data com números repetidos do nosso calendário.

Mas o que tem de especial nesse dia? Como aproveitar o momento nessa reta final de 2023? É o que a gente te conta a seguir.

Significados do Portal 12/12

Para Numerologia

Na visão da Numerologia, o numerólogo Yub Miranda explicou aqui que o significado dos números 12/12 está ligado a comunicação, criatividade e interações.

Por isso, a sugestão é aproveitar a data para se expressar (seja escrevendo, falando, pintando, representando, desenhando ou simplesmente se divertindo) e procurar manter o espírito de união e trabalho em equipe.

Para a Astrologia

Mais importante do que números repetidos, a Astrologia ensina a ver o que está acontecendo no Céu do dia de qualquer data. Segundo a astróloga Nai Tomayno, a boa notícia é que neste 12/12 começa a última Lua Nova de 2023.

Mas a notícia não tão boa é que ela acontece em quadratura com Saturno em Peixes, o que pode nos trazer alguma limitação ou cobrança para prestarmos mais atenção nos nossos sentimentos.

Para o Tarot

Já para o Tarot, o Portal 12/12 é regido pelo Arcano XII – O Pendurado, uma das cartas mais temidas do Tarot. Na imagem, um homem está suspenso por um dos pés, de cabeça para baixo, tem suas mãos atadas.

Embora possa causar certa aflição, a cabeça invertida do Pendurado nos convida a adotarmos uma perspectiva diferente das coisas, se permitir mudar de ideia e, assim, fazer a vida fluir. Ou seja, neste dia 12/12, temos oportunidade reavaliar o que não corresponde aos nossos desejos para o próximo ano.

“Este é um portal de aceitação, no qual se reconhece e aceita tudo o que foi vivido em 2023. É o momento de obter clareza sobre a própria vida e seus objetivos, de romper alianças ou parcerias que não contribuem para o seu caminho desejado. Hora de se realinhar com seus valores e essência”, explica a taróloga Gi Crizel.

Embora desafiador, este portal é decisivo para que você se prepare para a nova jornada que se iniciará em breve. Envolve sacrifícios e decisões nem sempre fáceis, mas essenciais para a renovação e o realinhamento em direção a 2024.

Ascensão espiritual

Para a mestra ancesa e líder espiritual Joanita Molina, o Portal 12/12 está associado às energias dos Arquétipos da Lua e do Carro: a Lua traz profundidade dos conteúdos que já estão sendo trabalhados, enquanto Carro traz direcionamento.

“Esse portal vai abrir uma ‘travessia’ importante, trazendo alguns conteúdos para serem curados e uma possível renovação para quem estiver sintonizado”, explica Joanita.

“Esse é um período mágico de grandes oportunidades para sintonização nas energias de amplificação e prosperidade, e aumentar o nosso quantum de luz individual. Ao mesmo tempo, colaborando para aumentar o quantum de luz planetário”, completa a mestra ancesa.

Rituais para o Portal 12/12

Existe muito misticismo em torno dos portais. Independentemente da sua crença, o mais importante é a intenção que você coloca em qualquer prática que vá fazer.

Nesse sentido, a taróloga e terapeuta Gi Crizel sugere alguns rituais para você fazer neste período:

Seja apenas mais um dia, seja um Portal para você, aproveite a data de 12/12 para aprofundar no seu autoconhecimento e dar uns passos na direção do que você deseja.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Portal 12/12: significados místicos e rituais para você fazer apareceu primeiro em Personare.