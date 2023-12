O último Mercúrio retrógrado de 2023 começa nesta quarta-feira, 13 de dezembro, e vai até o dia 2 de janeiro de 2024. Ou seja, teremos retrogradação no Natal e no Ano-Novo, justamente na época dos encontros, viagens e férias. Por isso, é muito importante entender os significados e conferir as previsões para a sua vida.

Afinal, quando o planeta da comunicação, transporte e tecnologia aparentemente retrocede em relação ao nosso ponto de vista na Terra, somos convidados a rever, refletir e revisar, ao invés de avançar em novos empreendimentos.

Além disso, pode representar confusões, demoras e atrasos em sistemas, diálogos e deslocamentos. Planos que pareciam ir bem podem, sim, não sair conforme previsto.

Mas compreender os significados desta retrogradação pode te ajudar a evitar alguns contratempos e, inclusive, aproveitar os potenciais que existem neste período. Aqui está o que você deve saber e esperar do último Mercúrio retrógrado de 2023.

O que saber sobre Mercúrio retrógrado de dezembro

O último Mercúrio retrógrado de 2023 começa em Capricórnio, o signo mais prático e orientado para objetivos do zodíaco, e termina em Sagitário, signo otimista e que ama viagens e aventuras.

Essa mudança de signo é importante, pois indica dois momentos diferentes dessa retrogradação — sendo a segunda, um pouco mais tensa. Te explicamos melhor a seguir.

No novo ano, também teremos quatro retrogradações, a começar por esta. Já aproveita para anotar aí as datas de que Mercúrio fica retrógrado em 2024.

O que esperar do último Mercúrio retrógrado de 2023

Pontos desafiadores

Quando Mercúrio retrogradar em Capricórnio, de 13 a 23 de dezembro, é preciso ficar de olho nas questões burocráticas da nossa responsabilidade, prestar muita atenção e se organizar financeiramente e nas questões do trabalho.

Lembre-se que é época de quitar contas importantes, como impostos de carro e casa, taxas escolares, e outras anuidades.

No entanto, Mercúrio retrógrado em Capricórnio é, digamos, “menos ruim”, porque este é um signo mais cauteloso, sério e responsável. Então, pode ter menos trapalhadas neste período.

Mas quando Mercúrio mudar para Sagitário, onde fica retrógrado do dia 23 de dezembro até 2 de janeiro de 2024, podemos ter mais confusões envolvendo viagens, questões judiciais e detalhes do dia a dia.

Isso porque Sagitário tem conexão com esses assuntos, mas, devido à empolgação e entusiasmo, pode representar mais contratempos.

Além disso, durante Mercúrio retrógrado, desde o dia 14 de dezembro, teremos Marte em quadratura com Netuno, que pode intensificar as confusões do período.

Cancelamentos de viagens, problemas em aeroportos e outros lugares, tumultos e brigas, além de greves. Tudo isso exige paciência, planejamento e plano B – pense nisso!

Pontos favoráveis

Um dos aspectos positivos desse último Mercúrio retrógrado de 2023 é rever pessoas do passado. Algumas podem voltar a entrar em contato e pode ser um período legal para (RE)encontros, já que Mercúrio fará um sextil com Vênus.

Outra parte do “copo meio cheio” da retrogradação é que, ao acontecer no final de ano, pode ajudar a fazer a avaliação e o balanço de 2023, algo que normalmente é feito nesta época.

Pare mesmo para refletir, anotar e planejar. Não é hora de agir. Lembre-se disso, mas pode ser ótimo para recalcular a rota que você vai começar a traçar em 2024. Aproveite e veja aqui as previsões para os signos em 2024, que podem te ajudar nessa revisão e definição de metas.

Previsões para você durante Mercúrio retrógrado

Somente no Personare, você encontrará previsões personalizadas para o período de Mercúrio Retrógrado e compreenderá esse trânsito específico na sua vida.

Aqui está um guia passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado do Personare – é gratuito! Se você ainda não tem cadastro, preencha os seus dados. Se já possui um, faça login no site. Em seguida, você terá acesso a informações detalhadas sobre os trânsitos astrológicos que estão ocorrendo em sua vida no momento. Procure pelo trânsito de “Mercúrio na Casa…” e clique nele. Ali, você poderá ver as previsões e dicas para você tanto para o trânsito direto quanto retrógrado do planeta. No exemplo abaixo, perceba que há um destaque sobre Mercúrio retrógrado à esquerda. Clique em “saiba mais” para ver as previsões em texto e vídeo.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

