Descubra se você terá desafios amorosos no seu ano astrológico

Ninguém quer passar por problemas no amor, términos ou traições, mas, eventualmente, passamos por isso. Estarmos preparados para isso pode ajudar a passar de forma mais tranquila. Por isso, te contamos a seguir quais trânsitos astrológicos podem indicar desafios amorosos no seu ano astrológico.

O ano pessoal astrológico é aquele que começa no seu aniversário e acaba no aniversário seguinte. E as previsões para este período são calculadas pelo mapa da Revolução Solar, com base nos nossos dados de nascimento e local onde passamos o aniversário de cada ano.

Esse mapa indica as principais tendências para o seu ciclo de 365 dias e a inclinação sobre nossas atitudes e respostas a elas. Por isso, através da Revolução Solar, conseguimos listar uma série de probabilidades para o nosso momento atual — inclusive amorosas, que é o tema aqui.

Como analisar as suas previsões

Quando estamos falando de previsões astrológicas, eu costumo sempre começar do seguinte preceito: um planeta não significa apenas um agente, uma Casa astrológica não significa apenas uma área da nossa vida, e um signo não possui apenas uma característica.

Portanto, um determinado aspecto ou ponto em um mapa não será traduzido em apenas um determinado evento. Nesse sentido, apresentaremos para vocês algumas indicações no mapa da nossa Revolução Solar que podem indicar certas tensões ou desafios no amor.

Faça o seu mapa da Revolução Solar gratuitamente aqui. Então, veja se você tem algum dos pontos e temas que indicam tensões no amor no nosso ano astrológico que listamos abaixo.

Mas vale ressaltar que existem outros fatores no mapa que vão apontar até que ponto essas tensões podem se concretizar. Na dúvida, busque uma pessoa profissional da Astrologia para te ajudar a processar melhor as previsões do seu ano astrológico.

Aspectos que indicam desafios amorosos no ano astrológico

Marte ou Saturno na Casa 7

Marte pode indicar brigas, encerramentos e cortes, enquanto Saturno tem relação com limitações, barreiras e cobranças. Por isso, pode acontecer de passarmos por aborrecimentos nas relações se tivermos esses planetas presentes na Casa 7 na sua Revolução Solar, porque ela fala de casamentos e relações sérias.

Vênus ou Lua na Casa 8 ou 12

Como essas Casas falam sobre inimigos ocultos (Casa 12) e encerramentos (Casa 8), podemos perceber relações que precisam dar um tempo ou ter alguma verdade difícil de engolir sendo escancarada ao longo do seu ano pessoal astrológico.

Lua e Vênus em quadratura ou oposição entre si

Esses planetas falam sobre como estarão os temas de nosso emocional (Lua) e afeto, prazer e amor (Vênus) no ano pessoal astrológico, quando eles estão em tensão (quadratura ou oposição), podemos passar por aborrecimentos, brigas, distanciamentos e até fins.

Além disso, na grande maioria das vezes, podemos perceber algum nível de indecisão sobre os rumos da relação ou os sentimentos de ambas, ou uma das partes.

Essa indecisão pode ser sobre a relação em si, sobre as pessoas envolvidas na sua vida afetiva e até uma traição ou a suspeita de uma. Pode haver, ainda, alguma questão de apego ao passado e necessidades/desejos emocionais confusos.

Lua e/ou Vênus em conjunção, quadratura ou oposição a Saturno e/ou Marte

Como mencionamos anteriormente, Saturno e Marte podem ser indicadores de algum obstáculo e quando em tensão com os planetas que falam de sentimentos e afeto (Lua e Vênus), pode sinalizar desafios.

Por exemplo, pode demonstrar uma dificuldade de acessar e demonstrar sentimentos ou limitações para viver o que desejamos. Também pode indicar que a área afetiva está sendo vivida de um jeito controlador ou não tão saudável.

Ainda tem chances de serem mágoas, medo de abandono ou rejeição, frieza, intolerância, insatisfação, solidão ou desilusões.

Lua e/ou Vênus em conjunção, quadratura ou oposição a Netuno e/ou Plutão

Como Netuno é um indicador de ilusões e enganos, e Plutão, de revelações e finalizações, uma tensão de Lua e Vênus com esses planetas pode apontar justamente desafios no amor de acordo com seus respectivos significados.

Planeta regente da Casa 7 em aspectos desafiadores

O planeta regente da Casa 7 é o que representa o signo presente nesta Casa. Assim como descrevemos sobre Lua e Vênus, aspectos tensos com os planetas mencionados nos outros tópicos podem indicar como serão os movimentos na área de relacionamentos.

