No filme Tá Escrito, a história gira em torno de Alice, interpretada por Larissa Manoela, uma jovem leonina insegura que se vê imersa em uma jornada mágica e cheia de reviravoltas após receber um livro astrológico. Além da protagonista, cada personagem reflete características que se alinham com diferentes signos do zodíaco.

Retratados com alguns estereótipos, também é possível entender um pouco dos signos. Por exemplo, Alice exibe a honestidade e a vaidade típicas do Signo de Leão, mas sua insegurança desafia a noção típica de autoconfiança associada aos leoninos. Isso mostra como a personalidade é multifacetada, indo além do que os signos podem prever.

Além disso, vale ressaltar que ninguém é somente um signo. Todos nós somos um Mapa Astral inteiro e único, formado por 12 signos, planetas, Casas Astrológicas e aspectos planetários. O conjunto desses posicionamentos é capaz de apontar as características e os potenciais de uma pessoa.

A seguir, te contamos um pouco mais sobre os signos dos personagens do filme Tá Escrito.

Os signos dos personagens do filme Tá Escrito

Alice (Larissa Manoela) – Signo de Leão: Honesta, vaidosa e criativa, assim é descrita Alice. De fato, com seu magnetismo e extroversão, Leão é um signo que entende de entretenimento como poucos. Além disso, gentileza e idealismo são importantes características do signo.

Inácio (Kevin Vechiatto) e Shazam (Richard Abelha) – Signo de Áries: Extrovertido, competitivo e individualista são estereótipos comuns dos arianos. Este é o signo dos começos, por isso é conhecido pela espontaneidade e pela impulsividade.

Pedro (Victor Lamoglia) – Signo de Câncer: Sensível, sonhador e tímido são clichês cancerianos. De fato, Câncer se relaciona com tudo em sua vida desde uma perspectiva emocional, mas tem virtudes como a capacidade de amar profundamente e a empatia.

Paula (Karine Teles) – Signo de Virgem: Racional, organizada e perfeccionista, essas são características associadas ao signo. Virgem é eficiente em tarefas e situações, pois curte seguir métodos e deixar a vida mais prática. No entanto, esse jeito de ser pode encobrir o medo de lidar com emoções mais profundas.

Breno (André Luiz Frambach) – Signo de Sagitário: Honesto, teimoso e amante da liberdade são estereótipos dos sagitarianos. Mas é muito mais que isso. Sagitário é positivo e otimista. Parte do elemento Fogo e regido por Júpiter, o signo foi presenteado com forte instinto de aventura.

Marina (Caroline Dallarosa) – Signo de Peixes: Sensível, criativa e sonhadora são características associadas ao signo. Peixes está ligado às mais raras virtudes humanas, tais como a compreensão, humildade, compaixão, empatia e muita sensibilidade. Já seu lado sonhador está ligado ao regente, Netuno.

Vanessa (Thuany Parente) – Signo de Escorpião: Ousado, inteligente e vingativo são clichês de escorpianas. De fato, o signo tem forte energia emocional e tem grande interesse pela natureza psicoemocional. Além disso, Escorpião é um signo muito perspicaz e sente no ar o que está acontecendo.

Nanda (Emira Sophia) – Signo de Touro: Confiável, metódica e comilona são estereótipos das pessoas taurinas. Touro, em primeiro lugar, está bastante ligado à plenitude e à resistência da força da vida. Além disso, curte o lado sensorial da vida, portanto, boa comida é algo fundamental.

Vespa (Hamilton Dias) – Signo de Libra: Indecisão, observação e extroversão são características comumente associadas a Libra. A verdade é que o signo traz consigo a ideia de equilíbrio. Gentileza e conciliação são os dons desse signo, e, por isso, se esforça muito para manter a paz.

Edson (Silvio Boraks) – Signo de Gêmeos: Comunicativo, persuasivo e curioso são estereótipos de geminianos. Gêmeos se destaca pela forma de se expressar, pela versatilidade e pela sociabilidade.

