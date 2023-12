Imprevistos e agitação na véspera do Natal: previsões de 17 a 23/12

Não espere nada certinho e previsível! Puxada pelo último Mercúrio retrógrado de 2023, a imprevisibilidade dá o tom às previsões da Astrologia para a semana de 17 a 23/12. Será necessário ter muita flexibilidade em uma semana com maior probabilidade de impaciência.

Mas tem muito mais para além da retrogradação. Falaremos tudo sobre a semana neste artigo. Primeiro, confira o resumo astrológico:

Toda a semana: Mercúrio retrógrado em Capricórnio

Mercúrio retrógrado em Capricórnio Toda a semana: Vênus em oposição a Urano

Vênus em oposição a Urano Até quarta-feira (20): Sol em quadratura com Netuno

Sol em quadratura com Netuno Até sexta-feira (22): Mercúrio em sextil com Saturno e em trígono com Júpiter

Mercúrio em sextil com Saturno e em trígono com Júpiter A partir de sexta-feira (22): Sol em Capricórnio

Sol em Capricórnio A partir de sábado (23): Vênus em trígono com Netuno e Mercúrio retrógrado em Sagitário

Previsões da Astrologia para semana de 17 a 23/12

Tem imprevisto, mas também tem empatia e sensibilidade. Além disso, um troca-troca entre Sagitário e Capricórnio promete trazer um toque especial para o final de ano. Vem saber tudo!

Toda a semana: Mercúrio retrógrado

Alguns aspectos vão dar o tom de imprevisibilidade da semana. E o primeiro deles é Mercúrio retrógrado, que começou na semana passada e vai até dia 2 de janeiro.

Nessas três semanas, tudo fica mais sujeito a falhas e imprevistos. Trabalhos que voltam e você precisa refazer, defeitos em equipamentos, e problemas com sistemas e trânsito são alguns exemplos.

O jeito é munir-se de paciência, sabendo que as confusões podem ser mais frequentes.

Além disso, a retrogradação começa mais leve, pois Mercúrio está em Capricórnio, mas pode ficar mais complicado quando o planeta mudar para Sagitário – falo disso ao final do artigo.

Até quarta-feira: Sol em quadratura com Netuno

Até quarta-feira (20), o Sol está em quadratura com Netuno. Esse também é um aspecto que desorganiza o dia a dia, com imprevistos como chuvas ou viroses.

Além disso, é um momento em que as pessoas podem se sentir mais confusas e vulneráveis física e/ou emocionalmente. Veja aqui terapias que podem ajudar a combater os sintomas do estresse no corpo, na mente e nas emoções.

Também pode haver menos clareza sobre determinadas questões. Chance, também, de decepções, mas, igualmente, de insights importantes. Cuide mais da própria imunidade e sensibilidade.

Toda a semana: Vênus em oposição com Urano

Para completar as previsões da Astrologia para a semana de 17 a 23/12, Vênus está em oposição a Urano, o que também traz um fator de imprevisibilidade também pessoas próximas.

Situações como precisar levar um filho às pressas ao médico ou alguém que perdeu uma chave podem acontecer.

Além disso, esse é um aspecto de gastos inesperados. Pode haver quebra de aparelho, por exemplo, sendo necessário mandar arruma ou comprar um novo.

Isso nos dá uma pista sobre os presentes de Natal. Quem comprar presente nesta semana, deve dar preferência a lojas que façam trocas com facilidade, pois há uma tendência a equívocos ou confusões nas compras, tanto por Vênus/Urano quanto por Mercúrio retrógrado.

Com tudo isso, precisaremos de muita flexibilidade. Até porque, Vênus com Urano traz uma certa impaciência também – o famoso “saco cheio” pode ficar mais cheio ainda! Em especial de relações que não estejam funcionando ou precisem de mudanças. Pode ser o momento de mudar.

Porém, enquanto Urano puxa para o radicalismo, Netuno puxa para a empatia (veja mais abaixo). E é com essas energias distintas que teremos de lidar às vésperas do Natal.

Os trânsitos de Vênus, nesta semana, pedem atenção às finanças. Não é o momento de fazer investimentos, pois há risco de perder dinheiro de forma súbita. Então, atenção a golpes virtuais, sites de apostas, etc.

Que tal aproveitar a deixa de um momento mais complicado para presentes para dar presentes criativos, feitos por você, que mexam menos com o seu bolso, mas demonstrem o que você sente? Aqui você pode encontrar algumas inspirações para presentear quem você gosta.

Além disso, mesmo sendo uma semana próxima do Natal, podemos ver anúncios de separações e rupturas por conta de Vênus com Urano.

Até sexta-feira: Mercúrio com Saturno e Júpiter

Mercúrio está retrógrado, mas faz bons aspectos até sexta-feira (23). O primeiro deles, um sextil com Saturno, regente de Capricórnio, signo em que está. Este aspecto ajuda no bom senso, algo importante em uma semana em que podemos começar mais confusos.

O segundo, um trígono com Júpiter. Esse aspecto traz otimismo, nos levando a tirar o melhor de uma determinada situação, como imprevistos ou quebra de equipamentos (ambos bem possíveis nesta semana).

Com Mercúrio retrógrado, não é muito indicado trocar seu aparelho celular deliberadamente, por exemplo, porque pode dar problema. Mas, graças a esses aspectos, essa compra pode funcionar se for emergencial, porque o aparelho pifou, por exemplo.

Temos, portanto, pensamos (Mercúrio) mais maduros (Saturno) e otimistas (Júpiter). Isso até ameniza o radicalismo da oposição de Vênus/Urano, nos ajudando a encontrar saídas viáveis.

Globalmente, apesar do radicalismo de Vênus/Urano, Mercúrio com Saturno e Júpiter mostra o que temos a perder, o que é interessante ou não em uma situação, e como sermos mais maduros para pontuarmos algo.

Na guerra entre Israel e Palestina, temos visto momentos de trégua. Não dá para prometer que isso acontecerá nesta semana, mas há uma articulação mais evidente, com decisões pendendo para a racionalidade, apesar das atitudes radicais.

A partir de sábado: Vênus em trígono com Netuno

O espírito natalino chega no sábado, já que Vênus em Escorpião estará em trígono com Netuno. Esse aspecto fica até quinta-feira da próxima semana (28) e gera empatia nas relações.

Vênus e Netuno trazem encantamento, algo típico da época de Natal, juntamente com a generosidade. E aí, se por um lado, Vênus/Urano traz irritação, esse aspecto com Netuno muda a energia, que fica um pouco mais branda e compreensiva.

Ou seja, tem uma energia de empatia que combina com o Natal. O calendário do céu nem sempre combina com o da Terra, mas, nesse caso, o aspecto encaixa com o clima natalino, aquele momento de sonho, integração e sensibilidade.

A partir de sexta-feira: troca-troca Capricórnio/Sagitário

Nesta semana, haverá um troca-troca entre Capricórnio e Sagitário. Na sexta-feira (22), o Sol, que estava em Sagitário, entra em Capricórnio. Já no sábado (23), Mercúrio, que estava em Capricórnio, por causa da retrogradação, volta para Sagitário.

Assim, entramos em um período mais sério em função do trânsito do Sol. Capricórnio pensa muito na vida, no futuro, na carreira e nos projetos de longo prazo, ou seja, reflexões típicas da transição de ano. Aliás, você já conferiu as previsões do Personare para 2024 e o curso Prepare-se para 2024?

Já com Mercúrio em Sagitário, a tendência é que as pessoas se soltem, brinquem e falem mais o que pensam. É um momento mais animado, exagerado e espontâneo, com todas as qualidades e os defeitos do Sagitário.

E essas características marcam também para o Natal. Então, teremos um Natal engraçado, mas também com indiscrições. Sabe aquele parente que pergunta o que não deve?

As pessoas tendem a falar o que pensam, o tal “sincericídio”, que é característica de Sagitário. Pelo menos, isso acontece com uma mente muito alegre e otimista, mesclada com a seriedade de Capricórnio para a vida.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

