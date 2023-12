Plutão entra em Aquário: uma revolução tecnológica e social para os próximos 20 anos

Desde 2020, o encontro de Júpiter e Saturno em Aquário abriram uma era de 200 anos de transformações. Mas é agora, em 2024, quando Plutão entra em Aquário para ficar, que começaremos uma revolução tecnológica e social para os próximos 20 anos.

Depois de mais de 200 anos, o planeta das transformações profundas estará no signo da inovação e do progresso. E isso é um claro indiciativo de que o mundo que conhecíamos não mais existirá. Explico a seguir tudo sobre as mudanças quem vêm quando Plutão entra em Aquário.

Plutão entra em Aquário para revolucionar

Plutão passou rapidamente em Aquário, entre o final de março e o início de junho de 2023, dando o gostinho do que vem pela frente, impulsionando discussões sobre a potência e os riscos da inteligência artificial (IA).

Esse tema traz uma nova complexidade ao nosso mundo, assim como a engenharia genética, outro filhote de Aquário.

É por essa razão que a presença de Plutão em Aquário, pelos próximos 20 anos, tende a instigar um período de intensa modernização, impulsionando o avanço de novas tecnologias, como a inteligência artificial, e outros progressos científicos e sociais sem precedentes, incluindo novos paradigmas de pensamento.

A seguir, veja como Plutão em Aquário deve mudar vários aspectos da nossa vida.

O que esperar da inteligência artificial

A inteligência artificial, embora simplifique muitos aspectos de nossas vidas, também suscita preocupações significativas sobre o futuro de certas profissões e a crescente ameaça de falsificações de imagens, dados e vídeos, levantando questões éticas delicadas.

A presença de Plutão em Aquário nos confrontará com o desafio complexo de equilibrar os benefícios da inovação tecnológica com a necessidade de segurança e regulamentação, especialmente para evitar o aumento dos crimes cibernéticos.

A partir do final de maio de 2024, quando Júpiter entrar em Gêmeos, se harmonizando com Plutão em Aquário, devemos ter impulsos significativos para o avanço da inteligência artificial, tornando-a uma parte cada vez mais presente nas empresas e na vida das pessoas, com seus benefícios e riscos.

Aspectos econômicos

Além da tecnologia e inovação, Aquário também está associado a ideais e liberdade. Por isso, conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário no final de 2020 marcou o início de uma era de 200 anos no elemento Ar, o mais progressista dos quatro elementos.

O mundo que conhecíamos antes da pandemia passou por profundas alterações em questões como sexualidade, gênero, inclusão social e racismo, desafiando preconceitos de todas as formas.

Portanto, os setores econômicos que não se adaptarem a essas mudanças enfrentarão crescente rejeição social ao longo do tempo, refletida no fenômeno do “cancelamento”.

Além disso, o trígono entre Júpiter em Gêmeos e Plutão em Aquário, entre maio e junho de 2024, pode dar origem a empresas e fenômenos de comunicação com grande influência sobre a sociedade, ampliando ainda mais o impacto das mudanças econômicas e sociais.

Mudanças sociais e políticas

Plutão em Aquário sinaliza mudanças sociais e instabilidades que afetarão o poder nas próximas duas décadas, gerando um aumento na contestação e rebeldia.

Os líderes terão a responsabilidade de lidar com questões imprevistas e garantir que o país esteja preparado para enfrentar desafios, como as mudanças climáticas.

À medida que Plutão transita por Aquário a partir de 2024, também devemos ter mudanças significativas relacionadas à coletividade e à busca por uma sociedade mais igualitária.

Questões políticas, liberdade e descentralização desempenharão papéis essenciais, e a tecnologia terá um impacto fundamental na formação de nossa identidade individual e coletiva.

Em abril, a conjunção de Júpiter com Urano, o regente moderno de Aquário, pode centralizar ainda mais as questões políticas e sociais em torno da liberdade e modernização.

No entanto, a tensão entre um Júpiter em Touro, mais conservador, e Plutão em Aquário, que representa a mudança, será evidente até Júpiter entrar em Gêmeos, em maio, quando as questões de regulamentação da inteligência artificial, privacidade digital e aspectos legais da tecnologia podem se tornar mais proeminentes.

Mudanças de pensamento

A entrada de Plutão em Aquário também marca o início de uma era em que a humanidade será desafiada a se concentrar mais no coletivo e a compreender a interconexão de todas as coisas.

Isso envolve abandonar o individualismo excessivo em favor de uma abordagem mais comunitária e social, em oposição natural a Plutão em Leão, que ocorreu durante muitas ditaduras e concentração de poder.

A estrutura de poder pode sofrer mudanças significativas nos próximos anos, tanto nacional quanto internacionalmente. Plutão em Aquário destaca a importância das ações voltadas para o bem-estar global, enfatizando o poder do coletivo sobre o individual.

A presença de Júpiter em Touro e de Saturno e Netuno em Peixes incentiva a reflexão sobre ações econômicas e solidariedade. Essa é uma oportunidade prática de considerar como auxiliar os vulneráveis, pois uma sociedade não avança se muitas pessoas estão em situação precária.

Plutão em Aquário irá abordar questões de privilégio e solidariedade ao longo dos próximos 20 anos, em um período de mudanças que não será isento de desafios.

Plutão na sua vida: siga o passo a passo

Você tem duas formas de ver como o trânsito de Plutão em Aquário funcionará para você. A primeira é a mais valiosa!

1) Veja Plutão no seu Horóscopo Personare

Acesse aqui o Horóscopo Personare

. É gratuito! Essa análise é muito diferente de qualquer horóscopo por aí. Isso porque o céu do dia é analisado a partir do seu Mapa Astral, ou seja, as previsões do Horóscopo Personare são únicas e personalizadas para você! Depois de entrar no Horóscopo, veja o menu à direita que vai mostrar todos os trânsitos que você tem ativos.

Procure o trânsito de Plutão.

Por exemplo, na imagem abaixo a pessoa está vivendo um trânsito de Plutão na casa 5. Ou seja, no período apontado, a pessoa vai viver transformações profundas nos assuntos que essa área da vida aborda.

Mas se você não achar esse trânsito, não se preocupe. É porque ele ainda não começou. Assim, você pode ir direto para a segunda maneira.

2) Saiba onde Aquário está no seu Mapa

A segunda maneira para saber como o trânsito de Plutão em Aquário é entendendo qual é a casa astrológica associada a Aquário no seu Mapa. Todo mundo tem todos os signos no Mapa, por isso, será fácil encontrar Aquário no seu. Veja o passo a passo:

Faça a versão gratuita do seu Mapa Astral aqui.

