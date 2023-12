Celebre sem culpa: guia para uma ceia de Natal saudável

Quem está seguindo uma dieta, possui alguma restrição alimentar ou simplesmente busca equilibrar o cardápio, basta ouvir falar em festas de fim de ano para sentir aquela preocupação com o que comer durante a celebração. Mas nós preparamos um guia para uma ceia de Natal saudável.

Afinal, os pratos tradicionais de uma ceia são bastante variados, mas também mais gordurosos e calóricos, podendo interferir nos níveis de alguns nutrientes do organismo e ocasionar um ganho de peso significativo nesta época do ano.

No entanto, isso não significa uma privação total ou parcial em relação à ceia de Natal. É possível desfrutar por completo dessa época do ano, sem descuidar da saúde. Você pode ler mais aqui sobre nutrição emocional.

Para isso, as substituições — tanto de ingredientes, quanto de pratos inteiros — são uma opção viável e por vezes surpreendente.

Antes de partirmos para o guia com receitas e dicas práticas para a ceia de Natal saudável, não deixe de conferir as tendências personalizadas para o próximo ano, seja por meio da Numerologia, Astrologia ou Tarot, nas Previsões para 2024. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e amor neste novo ano!

Guia para uma ceia de Natal saudável

A seguir, Mônica Souza, formada em Gastronomia, e a nutricionista Flavia Morais dão dicas saudáveis para a ceia de Natal.

Para a janta:

Farofa artesanal em vez de farofa industrializada: opte por fazer ou escolher uma farofa artesanal, utilizando ingredientes como nozes, castanhas, pistache ou amêndoas. Essas opções são ricas em gorduras insaturadas que ajudam a controlar o colesterol e oferecem um toque saudável à sua ceia. Prefira carnes magras em vez de tender: troque carnes processadas como tender por opções mais magras, como peru, frango orgânico ou peixes. Evite o consumo de carnes processadas, pois muitas vezes contêm excesso de sal e aditivos químicos prejudiciais à saúde. Escolha carnes brancas e soja: para o prato principal da ceia, priorize carnes brancas, assadas ou cozidas. O peru é uma excelente opção, desde que seja o peito, sem a pele. Além disso, você pode considerar pratos preparados com proteína de soja como alternativa vegetariana. Evite chester, peru e tender industrializados: carnes como chester, peru e tender costumam ser temperadas com substâncias não saudáveis. Opte por frango orgânico, pernil ou lombo, feitos com temperos naturais, ou experimente o bacalhau como uma alternativa saborosa. Substitua o arroz branco por arroz integral: no lugar do arroz branco, escolha o integral, que é rico em fibras e nutrientes. Para dar um toque festivo, adicione cenoura picada e cozida, frutas secas ou oleaginosas. Preferir batata-palha caseira e evitar frituras: para a batata-palha, faça-a em casa usando óleo de coco ou banha de porco. Evite pratos fritos, como a batata-palha industrializada, que são ricos em sódio e gordura. Faça uma farofa saudável com legumes ou frutas: para a farofa, experimente prepará-la com legumes ou frutas, tornando-a uma opção mais saudável. Evite receitas com presunto e bacon, que podem tornar o prato muito gorduroso.

Para beber:

Substitua refrigerantes por sucos naturais: evite os refrigerantes e opte por sucos naturais, como suco de uva integral, blueberry ou cranberry. Essas opções mantêm o clima festivo e são ricas em antioxidantes benéficos para a saúde. Experimente água aromatizada: sirva água aromatizada com rodelas de frutas cítricas, como laranja, limão ou morango, adicionando pedaços de gengibre ou folhas de hortelã. É uma alternativa saudável e refrescante. Você pode fazer água solarizada e dar um toque energético à ceia.

Sobremesa:

Sobremesas com moderação: as sobremesas natalinas são deliciosas, mas calóricas. Opte por rabanadas assadas, saladas de frutas típicas da época ou fatias pequenas de panetone integral. Você também pode fazer uma mousse de chocolate substituindo o creme de leite por abacate e o chocolate por cacau e mel para uma opção mais saudável. Evite sobremesas industrializadas: evite sobremesas industrializadas, pois muitas vezes contêm excesso de sal, açúcar e gordura, além de aditivos químicos. Consuma essas sobremesas com moderação e prefira versões caseiras ou artesanais.

Prepare-se para 2024

Prepare-se para o novo ano com os nossos guias completos de previsões para 2024:

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Celebre sem culpa: guia para uma ceia de Natal saudável apareceu primeiro em Personare.