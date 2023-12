Usar verde no Natal engravida? Especialista em cores explica

Existem várias superstições que ganham popularidade e se tornam verdadeiras para muitas pessoas. Basta que alguém famoso mencione algo, e isso rapidamente se espalha, transformando-se em uma crença. Uma dessas teorias recentes sugere que usar verde no Natal engravida.

O caso da ex-BBB Viih Tube viralizou nas redes sociais. A influencer usou um look verde no Natal de 2021 e, no ano seguinte, anunciou a gravidez da primeira filha, Lua, com Eliezer.

Mas será que a cor verde tem alguma relação com filhos? Quem quer poderia se beneficiar? Ou quem não quer deveria evitar? É isso que te explico a seguir.

Mito ou verdade: verde no Natal engravida?

Como cromoterapeuta e conhecendo a energia das cores, posso dizer que Verde no Natal NÃO engravida. Tudo isso não passa de um mito ou superstição, porque nenhuma cor tem esse poder.

No entanto, não significa que ele não tenha capacidade de contribuir com a nossa saúde e bem-estar e, com isso, ajudar em muitas questões, inclusive com o desejo de ser mãe.

Segundo os estudos da Cromoterapia, cada cor tem uma função terapêutica que atua em nosso corpo físico, emocional, energético e espiritual.

Nessa perspectiva, o Verde é calmante e traz equilíbrio. Por isso, tem a capacidade de melhorar qualquer condição física negativa e de energizar o corpo e a alma.

Além disso, ele traz vitalidade e equilibra nossa saúde, energizando nosso chakra cardíaco e o nosso sistema imunológico.

Por que essa superstição surgiu?

Há alguns anos tem se falado muito que verde no Natal engravida. Vamos nos aproximando do Natal e as pessoas começam a buscar roupas de acordo com seus desejos (entenda aqui o significado das cores).

Provavelmente, esse assunto deve voltar às redes sociais e à mídia. Porém, o fato de algumas pessoas famosas e influenciadoras terem passado o Natal de verde e no ano seguinte engravidaram não passa de coincidência.

Não existe nenhuma comprovação sobre a relação do uso da cor verde com a gravidez. Como cromoterapeuta, atuando há mais de 15 anos com a técnica que utiliza a energia das cores a nosso favor, não vejo coerência nessa afirmação.

O verde, assim como a cor azul, ajudam quando estamos ansiosos, estressados, sem energia, pois acalmam nosso sistema nervoso, trazendo equilíbrio e bem-estar.

Como usar o verde a seu favor

Muitas mulheres sofrem com a questão de engravidar, por diversos motivos, desde problemas como endometriose até estados de ansiedade pelo desejo de ser mãe.

Por isso, é preciso cuidar de como encaramos esse tipo de superstição. De um lado, usar verde no Natal pode atrapalhar algumas mulheres ao criar expectativas que podem se tornar frustração caso o sonho não se realize.

Por outro lado, acredito no poder da mente e dos nossos pensamentos. Então, se você vibrar no positivo, acreditar naquilo que deseja muito e agir para que algo se realize, você cria um padrão mental que tem mais chances de se materializar.

A nossa força interna positiva nos move quando queremos verdadeiramente que algo se concretize. Então, se você usar verde nas festas de final de ano e mentalizar a gravidez, talvez ela realmente se concretize. Não porque você usou a cor em uma noite, mas porque você mentalizou isso para a sua vida.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com

