Cor Pantone 2024: Como usar Peach Fuzz no Feng Shui para potencializar energias

Vale lembrar que Rosa, uma cor também associada ao elemento Fogo, é a Cor de 2024 segundo a Terapia das Cores e a Numerologia. E se você quer saber quais são os significados das suas cores de Ano Novo, calcule aqui.

Significado da cor Pantone 2024

Segundo o comunicado da marca, Peach Fuzz “é um tom aveludado de pêssego, cujo espírito abrangente enriquece a mente, o corpo e a alma.”

O objetivo da Pantone com essa cor foi “ecoar nosso anseio inato por proximidade e conexão”, transmitindo compaixão, acolhimento, ao mesmo tempo, unindo juventude e atemporalidade.

E isso está conectado com o significado da cor Pantone 2024 Peach Fuzz para o Feng Shui Tradicional Chinês, que estuda os efeitos das cores sobre as pessoas e os ambientes segundo a teoria dos 5 Elementos.

Afinal, esse tom pêssego está associado ao elemento Fogo do Feng Shui, que emana uma qualidade energética aos ambientes que propicia união, fama, celebrações, expansão, abundância, compartilhamento.

O Fogo distribui sua luz e seu calor indistintamente, como o sol, símbolo máximo deste elemento no planeta. Nesse sentido, ele estimula e aumenta qualquer sentimento e iniciativa de quem está sob sua influência.

Cor 2023 x 2024

A cor Viva Magenta, escolhida pela Pantone em 2023, emanava uma energia de Fogo bastante intensa e pura, arriscando estimular exageros e imprudência.

Já a cor Pantone 2024 Peach Fuzz, por se tratar de uma gama suavizada de Fogo, promove estímulo na medida certa. Ela nos tira da inércia, não nos permite permanecer estagnados. Mas o faz com suavidade e calma.

Esse sentimento de calma e acolhimento é trazido à cor Peach Fuzz pelo tom mais amarelado do pêssego, que o aproxima do elemento Terra. Este elemento representa estabilidade, pausa, transição, receptividade, nutrição.

É como se o Fogo intenso e jovem de Viva Magenta houvesse amadurecido e se acalmado em Peach Fuzz, ganhando mais sabedoria e tranquilidade.

Pantone Peach Fuzz nas tendências do Feng Shui para 2024

O Feng Shui Tradicional Chinês leva em consideração a passagem do tempo e as consequentes mudanças nos padrões energéticos. Para isso, utiliza-se o Calendário Solar Chinês, cujo Ano Novo Chinês se inicia em 4 de fevereiro de 2024.

A cada ano, uma estrela rege as energias gerais de todas as construções do planeta, ditando a tônica dos assuntos de destaque durante aquele período.

O ano de 2024 será regido pela Estrela 3 do Feng Shui, cujo elemento associado é a Árvore. Essa estrela emana vibrações de iniciativa, ação, impulsividade, competitividade, generosidade, crescimento, expansão.

No ciclo dos 5 Elementos Chineses, um elemento nutre e fortalece o elemento seguinte, como numa relação de mãe e filho. Na dinâmica entre os elementos da estrela anual 3 e da cor Pantone 2024, Fogo é o filho, fortalecido pela Árvore-mãe.

Isso significa que a cor Peach Fuzz facilita a manifestação e o direcionamento das energias da estrela 3 em nossos ambientes, com segurança.

Uma curiosidade: 2023 foi regido pela estrela 4, também associada ao elemento Árvore. E neste ano tivemos, igualmente, uma cor Pantone associada ao elemento Fogo, filho da Árvore.

Em 2024, mais uma vez, a cor Pantone está em harmonia com as principais energias do ano segundo o Feng Shui. Então, anota aí: a presença dessa cor próxima ao centro dos imóveis será um fator benéfico durante todo o ano.

Como usar a Cor Pantone 2024 na sua casa

O uso dos ambientes altera a maneira como as cores influenciam as pessoas ali presentes. Por isso, um tom de Fogo exerce um efeito bastante diferente num quarto, onde você busca descansar, ou no escritório, onde quer estímulo para trabalhar.

Assim, a seguir, vou listar várias sugestões de uso Cor Pantone 2024 é Peach Fuzz para diferentes ambientes:

Porta de entrada ou sala de estar

A cor pêssego trará ainda mais dinamismo para esses ambientes, favorecendo a fama e os novos negócios , como as “startups”, e estimulando as celebrações e acontecimentos felizes.

, como as “startups”, e estimulando as celebrações e acontecimentos felizes. Use Peach Fuzz em cortinas, almofadas ou até mesmo em quadros e objetos decorativos.

Sala de jantar

O Fogo da cor Peach Fuzz estimulará a união da família em torno da refeição , promovendo acolhimento e amor.

, promovendo acolhimento e amor. Mas se você está tentando emagrecer, tome cuidado, pois esse tom de pêssego estimula o apetite.

Cozinha

Se você costuma usar sua cozinha para preparo diário de refeições, avalie bem qualquer tom de Fogo, porque o fogão e o forno já trazem para o local a energia desse elemento.

Neste caso, restrinja o Peach Fuzz a objetos menores , como potes, panos de prato e quadrinhos decorativos.

, como potes, panos de prato e quadrinhos decorativos. Se a sua cozinha é pouco usada, você pode investir mais nessa cor, ajudando a trazer aconchego e conforto emocional para a sua cozinha.

Quarto de adultos

O tom de pêssego pode estimular o romance , reacendendo a chama do amor em relacionamentos que estavam mais distantes.

, reacendendo a chama do amor em relacionamentos que estavam mais distantes. Use a cor em almofadas, colchas estampadas, quadros.

Uma sugestão para os momentos românticos é a lâmpada de sal rosa , que, quando acesa, emite uma luz de tonalidade muito parecida ao Peach Fuzz.

, que, quando acesa, emite uma luz de tonalidade muito parecida ao Peach Fuzz. A cor Pantone 2024 também favorece os relacionamentos para pessoas solteiras , estimulando o romance e te tornando uma pessoa mais atraente, pois a energia do Fogo faz você se destacar na multidão.

, estimulando o romance e te tornando uma pessoa mais atraente, pois a energia do Fogo faz você se destacar na multidão. Se você tem tendência à insônia , não exagere na presença do Peach Fuzz no quarto, evitando pintar paredes ou usar cortinas inteiramente dessa cor.

, não exagere na presença do Peach Fuzz no quarto, evitando pintar paredes ou usar cortinas inteiramente dessa cor. Dê preferência ao tom em pequenos objetos, como porta-retratos, um vasinho de flores ou até mesmo em uma caneca, ou moringa na mesa de cabeceira.

Quarto de crianças

Crianças mais tímidas ou introvertidas se beneficiarão bastante do tom Peach Fuzz no quarto, ajudando-as a se exprimir e se movimentar .

se beneficiarão bastante do tom Peach Fuzz no quarto, . No caso de crianças mais agitadas e expansivas, o uso do tom pêssego deve ser moderado, sob o risco de deixá-las ainda mais agitadas, podendo até mesmo provocar insônia.

Banheiro

Use a cor pêssego pode ser usada sem receios!

Por ser um local de escoamento energético através dos ralos, a cor de Fogo ajuda a renovar a vitalidade .

. Uma excelente opção é o jogo de toalhas e tapete nessa cor.

Cuidados que devemos ter com a Cor Pantone 2024

Alguns praticantes do neo-Feng Shui do Chapéu Preto no Brasil tem difundido nos últimos anos a ideia de que o tom pêssego seria uma cor extremamente desfavorável, estimulando casos extraconjugais e causando falências.

Essas afirmações não encontram respaldo nos conhecimentos do Feng Shui Tradicional Chinês, em suas raízes ancestrais.

Conforme já comentamos aqui, a cor pêssego em seus tons mais quentes está associada ao elemento Fogo, combinado a um pouco do elemento Terra. Não se pode afirmar que essa seja uma combinação nociva por si só. Na verdade, ela pode ser extremamente favorável em alguns casos.

Em breve divulgaremos por aqui as previsões completas das Estrelas Anuais do Feng Shui para 2024. Mas podemos adiantar que o uso da cor Peach Fuzz será favorável no centro do imóvel e nos setores Norte, Noroeste, Sudoeste e Sul de cada casa neste ano, favorecendo a prosperidade, o romance, a fama e a saúde.

Por outro lado, os tons de Fogo devem ser evitados nos setores Oeste, Sudeste, Leste e Nordeste das construções em 2024, sob o risco de desencadearem efeitos nocivos para a saúde, os relacionamentos e a prosperidade.

Use a energia das cores a seu favor

As energias dos ambientes influenciam nossos sentimentos, atitudes, e até nossa saúde, muito mais do que costumávamos supor. A Neuroarquitetura — ramo da neurociência aplicada à arquitetura — pouco a pouco começa a comprovar a validade das antigas teorias do Feng Shui Tradicional Chinês.

O conhecimento dos padrões energéticos das construções, através da ciência milenar do Feng Shui, nos permite aproveitarmos ao máximo os bons potenciais dos ambientes, minimizando os potenciais desfavoráveis.

Se você deseja conhecer o mapa de estrelas individualizado do seu imóvel, com base em sua data de construção e em sua orientação em relação ao Norte Magnético do planeta, contrate um bom consultor de Feng Shui Tradicional Chinês.

Assim você poderá aproveitar todos os benefícios que o Feng Shui pode trazer à sua vida e à vida das pessoas queridas!

