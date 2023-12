O que esperar em 2024? 7 previsões que Astrologia, Tarot e Numerologia confirmam

O que esperar em 2024? Tem quem confie mais nas previsões da Astrologia, outros que se identificam com a Numerologia ou os que preferem o Tarot. Mas resolvemos unir os estudos e te contamos, neste artigo, 7 previsões para 2024 que Astrologia, Tarot e Numerologia confirmam.

Na visão da astróloga Vanessa Tuleski, do numerólogo Yub Miranda e dos tarólogos Leo Chioda e Alex Leptletier, provavelmente teremos um primeiro semestre mais tranquilo em relação a um segundo mais desafiador.

Além disso, escândalos ligados à justiça, violência e disputas de poder devem marcar o ano. Por isso, esses pontos em comum indicam que 2024 será um ano crucial para o autoconhecimento e a tomada de decisões maduras e responsáveis.

A seguir, falamos das coincidências e previsões que Astrologia, Tarot e Numerologia confirmam para 2024.

7 previsões que Astrologia, Tarot e Numerologia confirmam para 2024

Para a Astrologia, 2024 será marcado pelos trânsitos de Júpiter em Touro e Gêmeos, Saturno em Peixes e Plutão em Aquário. Já a Numerologia calcula que viveremos um Ano Universal 8. E, para o Tarot, a carta do ano é A justiça.

A partir disso, cada estudo estuda as previsões para 2024. Mas as principais coincidências são as seguintes:

1. Poder pessoal

Astrologia: o primeiro semestre destaca oportunidades que podem incrementar o poder financeiro e pessoal, aproveitando os impulsos, mas sem exageros.

o primeiro semestre destaca oportunidades que podem incrementar o poder financeiro e pessoal, aproveitando os impulsos, mas sem exageros. Numerologia: O número 8, associado ao poder e à competência, destaca a importância de assumir o poder pessoal e tomar decisões responsáveis.

O número 8, associado ao poder e à competência, destaca a importância de assumir o poder pessoal e tomar decisões responsáveis. Tarot: A carta A Justiça chama à responsabilidade em todas as áreas da vida e destaca as consequências das ações, enfatizando a importância do poder pessoal.

2. Prosperidade financeira

Astrologia: O primeiro semestre deve ser marcado pela busca da prosperidade e estabilidade financeira, com mais oportunidades de crescimento.

O primeiro semestre deve ser marcado pela busca da prosperidade e estabilidade financeira, com mais oportunidades de crescimento. Numerologia: O número 8 está ligado à estabilidade material e ao reconhecimento, ressaltando a importância das finanças.

O está ligado à estabilidade material e ao reconhecimento, ressaltando a importância das finanças. Tarot: A Justiça simboliza a busca pelo equilíbrio, que inclui equilíbrio financeiro e material.

3. Modernização e mudanças tecnológicas

Astrologia: Plutão em Aquário promove modernização impulsionada pela tecnologia e avanços científicos.

promove modernização impulsionada pela tecnologia e avanços científicos. Numerologia: O número 8 também está relacionado ao progresso, e a ênfase na modernização é destacada.

O número 8 também está relacionado ao progresso, e a ênfase na modernização é destacada. Tarot: A Justiça convida a recalibrar perspectivas de vida, o que pode incluir adaptação às mudanças tecnológicas.

4. Consequências das ações

Astrologia: o ano pede equilíbrio entre gastos e ganhos, o que vai se refletir em especial no segundo semestre, por isto não exagere no primeiro.

o ano pede equilíbrio entre gastos e ganhos, o que vai se refletir em especial no segundo semestre, por isto não exagere no primeiro. Numerologia: A Numerologia ressalta que as ações terão consequências visíveis em 2024, tornando tudo mais explícito.

A Numerologia ressalta que as ações terão consequências visíveis em 2024, tornando tudo mais explícito. Tarot: A Justiça simboliza a clareza nas consequências das ações, enfatizando o ajustamento e a busca pelos direitos e deveres.

5. Reflexão e equilíbrio

Astrologia: O segundo semestre com Netuno e Saturno em Peixes sugere uma atenção maior às questões emocionais e a necessidade de cuidar do bem-estar emocional como fator de equilíbrio.

O segundo semestre com Netuno e sugere uma atenção maior às questões emocionais e a necessidade de cuidar do bem-estar emocional como fator de equilíbrio. Numerologia: o excesso de ambição do 8 pode gerar desequilíbrio nas relações, por isso moderar-se será importante.

o excesso de ambição do 8 pode gerar desequilíbrio nas relações, por isso moderar-se será importante. Tarot: A Justiça convida a uma pausa para reavaliar o caminho percorrido e redefinir metas futuras. Portanto, ressaltando a importância do equilíbrio.

6. Justiça

Astrologia: Os eclipses de 2024 convidam a olhar para as questões de equilíbrio e justiça nas relações, se estamos dando e recebendo igualmente em nossos relacionamentos.

Os eclipses de 2024 convidam a olhar para as questões de equilíbrio e justiça nas relações, se estamos dando e recebendo igualmente em nossos relacionamentos. Numerologia: O número 8 está associado à justiça e às leis, indicando um foco nas questões legais e na reforma das leis. Por isso, pode haver mudanças em legislações e regulamentações, tornando-as mais rigorosas.

O número 8 está associado à justiça e às leis, indicando um foco nas questões legais e na reforma das leis. Por isso, pode haver mudanças em legislações e regulamentações, tornando-as mais rigorosas. Tarot: A carta de 2024 transcende a mera aplicação das leis e regras, convidando ao ajustamento e à busca pelos direitos e deveres. Nesse sentido, a sombra da Justiça se manifesta na corrupção, na injustiça e no abuso de poder.

7. Desafios no 2º semestre

Astrologia: O segundo semestre de 2024 exige organização e resiliência, enfatizando a necessidade de assumir responsabilidades e arcar com o planejamento (que deve ser bem feito no primeiro semestre).

O segundo semestre de 2024 exige organização e resiliência, enfatizando a necessidade de assumir responsabilidades e arcar com o planejamento (que deve ser bem feito no primeiro semestre). Numerologia: Embora não faça uma distinção clara entre os semestres, a Numerologia aponta que 2024 deve ser grandes ambições, onde a perseverança e a capacidade de ajustar estratégias ao longo do ano serão essenciais para atingir metas significativas.

Embora não faça uma distinção clara entre os semestres, a Numerologia aponta que 2024 deve ser grandes ambições, onde a perseverança e a capacidade de ajustar estratégias ao longo do ano serão essenciais para atingir metas significativas. Tarot: O segundo semestre surge como um desafio, onde A Justiça pode se manifestar de forma mais severa. Por isso, é um período de correção e aprendizado, em que os erros ganham proporções maiores e as escolhas erradas podem demandar reflexão profunda.

