Perder o ônibus? Derramar café? Discussões de relacionamento (DRs) infinitas? Travou a internet? Estamos no clássico momento de colocar a culpa em Mercúrio retrógrado. Mas como Mercúrio retrógrado pode agir na sua vida?

Para os novatos em Astrologia, Mercúrio retrógrado é o nome dado ao ciclo de três semanas em que o planeta Mercúrio parece “andar para trás” em relação a nós que estamos na Terra.

Para a Astrologia, esse é o planeta associado à comunicação, à mente e a deslocamentos, por isso essas áreas podem ficar mais confusas e atrapalhadas durante a retrogradação.

Mas cada Mercúrio retrógrado é diferente (até porque acontece em um signo diferente) e cada um age de maneira diferente. Te contamos a seguir como o último Mercúrio retrógrado de 2023, que será em Capricórnio e Sagitário, pode agir na sua vida!

Quando acontece Mercúrio retrógrado?

Mercúrio retrógrado acontece quatro vezes por ano em 2023. Já passamos pelo evento em janeiro, abril, maio e agosto/setembro.

A última retrogradação começa dia 13 de dezembro e acaba somente dia 2 de janeiro de 2024. Ela começa em Capricórnio (de 13 a 23 de dezembro) e termina em Sagitário (23 de dezembro até 2 de janeiro de 2024).

É preciso ficar de olho nas questões burocráticas, prestar muita atenção e se organizar financeiramente e nas questões do trabalho. Sem falar em organizar muito bem as viagens e as celebrações.

No novo ano, também teremos quatro retrogradações, a começar por esta. Já aproveita para anotar aí as datas de que Mercúrio fica retrógrado em 2024.

Como esse Mercúrio retrógrado pode agir na sua vida?

Mercúrio retrógrado vai ter uma importância diferente para cada pessoa conforme o Mapa Astral que você tem. Para algumas pessoas, Mercúrio retrógrado será um pouco melhor, para outras, nem tanto.

Mas isso significa que você precisa ir além da ideia de Mercúrio retrógrado para signos. A Astrologia considera o seu Mapa de nascimento, ou seja, não considera só o seu signo.

Se você quer saber o que Mercúrio retrógrado tem a dizer sobre o seu Mapa Astral específico, acesse o seu Horóscopo Personare para entender como esse trânsito atua sobre a sua vida. Então, veja o passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado do Personare – é gratuito! Se você ainda não tem cadastro, preencha os seus dados. Se já possui um, faça login no site. Em seguida, você terá acesso a informações detalhadas sobre os trânsitos astrológicos que estão ocorrendo em sua vida no momento. Procure pelo trânsito de “Mercúrio na Casa…” e clique nele. Ali, você poderá ver as previsões e dicas para você tanto para o trânsito direto quanto retrógrado do planeta. No exemplo abaixo, perceba que há um destaque sobre Mercúrio retrógrado à esquerda. Clique em “saiba mais” para ver as previsões em texto e vídeo.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Como Mercúrio retrógrado pode agir na sua vida apareceu primeiro em Personare.