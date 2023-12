Unhas para Ano Novo: aprenda a escolher a melhor cor para você

Você sabia que as cores influenciam muito no nosso dia a dia e na nossa vida? Se você está procurando ideias sobre como fazer as unhas para o ano novo, antes de escolher a cor, aprenda o que cada tom significa. Isso porque a cor de esmalte pode ser um diferencial na virada do ano.

Nessa mesma levada, também é possível pensar nas cores para o Réveillon de acordo com o seu Ano Pessoal e com os seus objetivos.

Além disso, você pode usar essa cor não apenas nas unhas no ano novo, mas também de janeiro a dezembro. Assim, você se beneficia da energia das cores por mais tempo.

Cores das unhas para Ano Novo: saiba a melhor para você

Unhas Vermelhas no Ano Novo

É a cor da paixão, dos sentimentos, da energia e do desejo.

Além disso, usar vermelho nas unhas para ano novo ajuda a estimular e trazer movimento para novos projetos e ideias que você pretende dar foco no próximo ano.

Aliás, combina com quem estará no Ano Pessoal 1.

Ano Novo com unhas Laranja

É a cor da coragem e ousadia, portanto ajuda a buscar novos desafios. Se você anda precisando de uma forcinha extra para se envolver em algum projeto ou situação, abuse na cor do esmalte laranja.

Além disso, é uma ótima cor para quem vai estar no Ano Pessoal 1 ou 2.

Amarelo nas unhas na Virada de Ano

É a cor da inteligência e da criatividade. Além disso, também é ativadora e dinâmica, traz muitas ideias, e é bastante conhecida por simbolizar a prosperidade e o dinheiro. Que tal aproveitar a energia do amarelo para o seu esmalte nessa virada?

É uma ótima cor para quem estará no Ano Pessoal 3 e no Ano Pessoal 9.

Verde nas unhas para entrar o novo ano

Verde é a cor do equilíbrio, traz serenidade e tranquilidade.

Por isso, não importa se é um verde claro ou mais escuro, invista em esmaltes na cor verde.

E, além disso, quem estiver no Ano Pessoal 4 e no Ano Pessoal 9 também pode apostar nas unhas verdes.

Azul

Azul é a cor da paciência, harmonia e serenidade, além de tranquilizar o corpo e a mente. Dessa forma, ao usar o azul na virada do ano no esmalte pode te ajudar a entrar o ano de maneira zen, com calma e tranquilidade.

Assim, se você estiver no Ano Pessoal 5, aposte no azul-turquesa. E se estiver no Ano Pessoal 6, vá no tom mais escuro, no azul-índigo nas suas unhas no Ano Novo.

Violeta ou Lilás

É a cor da espiritualidade e da transformação. Quem busca momentos voltados ao autoconhecimento, pode usar o esmalte nessa cor.

Aproveite a energia dessa cor se você estiver no Ano Pessoal 5 ou no Ano Pessoal 7.

Rosa

Trabalha afetividade, amor, harmonia e união, ajudando no equilíbrio dos relacionamentos pessoais. Essa cor deve ser usada principalmente por quem busca um relacionamento afetivo estável e duradouro.

Além disso, use as unhas rosa especialmente se você estiver no Ano Pessoal 6 ou 8.

Branco

Essa cor é sempre bem-vinda na virada do ano. O branco nas unhas remete paz e é tradição para muitas pessoas.

Você pode combinar o branco com algum brilho. O melhor é que essa cor vale para todas as pessoas e você pode usar ao longo de todo o ano.

Previsões para 2024

Prepare-se para o novo ano com os nossos guias completos de previsões para 2024:

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com

O post Unhas para Ano Novo: aprenda a escolher a melhor cor para você apareceu primeiro em Personare.