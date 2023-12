O Ano Novo é uma época simbólica em que muitas pessoas aproveitam para refletir sobre suas vidas e estabelecer novos objetivos. Nesse sentido, saber como fazer uma lista de metas de Ano Novo pode ajudar a direcionar suas energias e esforços para alcançar um futuro mais satisfatório e gratificante.

Neste artigo, especialistas do Personare compartilham dicas de como criar uma lista de metas eficaz e tornar mais provável o cumprimento desses objetivos ao longo do ano.

Como fazer uma lista de metas

1. Reflita sobre o ano anterior

Antes de começar a fazer sua lista de metas de Ano Novo, é importante fazer uma retrospectiva do ano anterior. Nesse sentido, o tarólogo Leo Chioda sugere:

Quais foram os seus maiores sucessos neste ano? Anote o que você já conseguiu realizar até aqui em uma folha em branco. Então, descreva o que essas situações trouxeram a você. Satisfação, amor, sucesso, reconhecimento? Pense bem e escreva.

Quais foram os seus fracassos? Olhe para eles e reflita se você realmente queria isso e por quê. O que isso traria de bom. Então, anote também.

Fazer essas perguntas com toda a força é essencial para definir o que você realmente quer e aprender a separar daquilo que você realmente deseja.

2. Mude as suas crenças

Alguns pensamentos e sentimentos de baixa vibração, como medo, angústia, raiva, ressentimento e cansaço, podem nos paralisar. Por exemplo, “Tenho o dedo podre para namorar” ou “Estou atolado em dívidas”.

Segundo a psicóloga Raquel Ribeiro, é preciso observar as crenças limitantes para mudá-las e também trabalhar a energia, vibrar alto. Só assim será possível você dar início a um processo para criar um novo ciclo na sua vida.

Uma técnica muito eficaz para mudança de crenças limitantes é o ThetaHealing porque com ela é possível chegar na origem da questão e, então, mudá-la energeticamente.

3. Veja as previsões para o próximo ano

Algumas ferramentas nos ajudam a entender as possibilidades do próximo ano e, com isso, saber o que potencialmente está mais favorável nas nossas vidas.

Não significa desistir do que pode ser desafiador, mas estabelecer metas mais condizentes, além de organizar seu pensamento e suas metas. Veja:

4. Defina metas alcançáveis

Embora seja importante sonhar grande, também é essencial que suas metas sejam realistas e alcançáveis. Definir metas impossíveis pode ser desmotivador e levar à desistência.

Considere suas circunstâncias atuais e defina metas que estejam ao seu alcance com esforço e comprometimento adequados.

5. Seja específico e mensurável

Uma das razões pelas quais as resoluções de Ano Novo muitas vezes não são cumpridas é que elas tendem a ser vagas e difíceis de medir. Em vez de dizer “quero ser mais saudável”, seja específico, como “quero perder 5 quilos” ou “quero praticar exercícios três vezes por semana”.

Conforme a terapeuta Andrea Leandro, metas específicas e mensuráveis são mais fáceis de acompanhar e alcançar.

6. Divida em metas menores

Às vezes, as metas de Ano Novo podem parecer esmagadoras se forem muito grandes. Para facilitar a conquista, divida-as em metas menores e passos intermediários.

Isso torna o processo mais gerenciável e permite que você celebre pequenas vitórias ao longo do caminho. Veja aqui mais dicas para alcançar suas metas para 2024.

7. Faça um plano de ação

Uma vez que você definiu suas metas, é hora de criar um plano de ação. Determine quais ações específicas você precisa tomar para alcançar cada objetivo. Isso pode incluir a programação de atividades, a alocação de recursos e a definição de prazos.

Conforme Andrea, desta forma, é possível ver as possibilidades de realização, se está próximo ou muito distante da sua realidade. Se está distante, não desanime! Talvez você só precise de mais tempo.

Dica extra: Quadro dos Desejos

Chamado em inglês de Vision Board, o Quadro dos Desejos é uma ferramenta que usa a nossa casa e o nosso poder de autossugestão para alavancar nossos objetivos. Através da representação de imagens e palavras, você pode manifestar de forma clara os seus desejos e metas.

Veja aqui como fazer passo a passo seu Quadro dos Desejos e potencializar suas conquistas com ajuda do Feng Shui. O resultado certamente será melhor!

