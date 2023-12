Previsões para a última semana de 2023 indicam confusões e falhas

Por que o final de 2023 seria diferente do restante do ano, não é? Confusão, agitação e imprevistos dominam as previsões da Astrologia para semana de 24 a 30/12 — a última de 2023!

Em uma época de folgas e férias, deslocamentos e viagens podem ser desafiadores e ficam sujeitos a falhas. Para piorar, há muita chance de irritação.

Antes de saber mais sobre isso, confira o resumo astrológico da semana:

Toda a semana: Mercúrio e Marte em quadratura com Netuno, Mercúrio retrógrado em Sagitário e Sol em Capricórnio em trígono com Júpiter

Mercúrio e Marte em quadratura com Netuno, Mercúrio retrógrado em Sagitário e Sol em Capricórnio em trígono com Júpiter A partir de terça-feira (26): Lua Cheia em Câncer

Lua Cheia em Câncer Até quarta (27): Sol em Capricórnio em sextil com Saturno

Sol em Capricórnio em sextil com Saturno Até sexta (29): Vênus em Escorpião em trígono com Netuno e sextil com Plutão

Vênus em Escorpião em trígono com Netuno e sextil com Plutão A partir de sexta (29): Vênus em Sagitário

A seguir, saiba quais são as previsões da Astrologia para a semana de 24 a 30/12. Mas você pode ter uma análise mais detalhada sobre esses trânsitos na sua vida com o Horóscopo Personalizado gratuitamente.

E o Ano Novo está chegando! Prepare-se com nosso Guia 2024!

Previsões da Astrologia para semana de 24 a 30/12

Os trânsitos de Mercúrio (retrógrado desde 13/12) e Marte tornam a semana mais atribulada. O que é potencializado pela fase lunar cheia, com início na terça-feira (26).

Mas o tão esperado espírito natalino chega com um trígono entre o Sol e Júpiter e, claro, com os trânsitos do planeta do amor, Vênus.

Segue aqui para saber mais!

Toda a semana: Mercúrio e Marte em quadratura com Netuno

Mercúrio e Marte vão andar juntinhos neste final de 2023, ambos em quadratura com Netuno . Marte/Netuno vai até 03/01, enquanto Mercúrio/Netuno se estende até 12/01.

Isso parece muito astrologuês, mas pode ser traduzido de forma simples como uma semana bem confusa. Quem está de férias, viajando, deve esperar por essa confusão, mas não precisa ser negativo.

Afinal, sabendo que pode acontecer, é possível se preparar e lidar melhor com contratempos e imprevistos.

Marte com Netuno, eventualmente, tem muito a ver com águas, como chuvarada ou acidentes envolvendo água. Ou seja, é um período bem agitado.

O fator distração também está muito elevado. Para quem viajará, atenção para não perder o voo por não sair com a devida antecedência para um período complicado. Aliás, os voos estarão confusos.

Na retrogradação de Mercúrio (falo sobre esse trânsito mais abaixo), costumam acontecer greves, ainda que parciais. Então existe ainda essa possibilidade, como houve no ano passado, em que aconteceu greve parcial dos aeroviários em plena época de Natal.

Toda essa confusão pode se manifestar como briga, discussão e irritabilidade (isso é a cara de Mercúrio/Marte).

Além disso, muita coisa pode falhar! No litoral, para onde muitas pessoas vão, pode faltar água ou luz e, até mesmo, ter mosquito da dengue.

Esta é uma semana de alta contaminação e vulnerabilidade a doenças e problemas de saúde. Afinal, sempre que Netuno está ressaltado, aumenta a sensibilidade.

DICA ASTROLÓGICA: a área da sua vida com confusões

Sempre lembramos aqui que a área da vida mais afetada pelos trânsitos é aquela onde os planetas envolvidos estão passando.

Nesse caso, confira aqui no seu Horóscopo Personalizado em qual Casa estão Marte e Mercúrio neste momento (que é diferente de onde eles estão no seu Mapa Astral de nascimento).

Como os planetas seguem se movimentando, atualmente, eles podem estar ativando outra área da sua vida. Supomos que um deles está na sua Casa 2, a casa do dinheiro. Essa turbulência do final do ano pode se dar na forma de briga por dinheiro ou contas, por exemplo.

Toda a semana: Mercúrio retrógrado

Como já vimos na semana passada, estamos no último Mercúrio retrógrado de 2023, que vai até dia 02 de janeiro de 2024. Vale lembrar que, nesse período, a tomada de decisões e as compras online e de passagens aéreas estão desfavorecidas. Se houver como esperar, faça isso.

Esse é um momento em que pode ser melhor ir na loja, comprar e levar. Ou comprar online apenas aquilo que não depende de entrega física, ou seja, você faz a compra e já recebe o acesso, como os produtos do Personare (#ficadica para um ótimo presente de Natal!)

Isso porque estamos em uma semana de muito engano, fake news e armadilhas. Então, toda cautela é importante!

O que vale, inclusive, nas estradas. Nessa época festiva, aumenta o consumo de álcool e, consequentemente, o número de acidentes. Não se deve beber e dirigir, mas sabemos que isso continua acontecendo, apesar das leis. Portanto, cuidado!

E aproveite Mercúrio retrógrado para refletir. Tomar decisões será mais fácil com ele direto, em janeiro.

A partir de terça-feira: Lua Cheia em Câncer

Ainda previsões da Astrologia para a semana de 24 a 30/12, temos o início da Lua Cheia na terça (26), o que pode exaltar os ânimos e encher os lugares, mas também trazer animação.

No entanto, tudo fica em uma escala maior. Se houver enchente, será uma grande enchente. Caso seja chuva, muita chuva. E se houver calor, é muito calor. Tudo fica ampliado!

E essa Lua Cheia, no Mapa Astral da Independência do Brasil (confira as previsões para 2024 para o nosso país), tem o Sol na Casa 5 e a própria Lua na Casa 11, em Câncer. Então, tem algo muito forte entre o eu X outro/coletividade.

São os objetivos e a seriedade de Capricórnio, mas também a integração com o coletivo da Lua em Câncer. A resiliência e responsabilidade (Capricórnio) e o lado mais emotivo (Câncer).

Esse clima da Lua Cheia reverbera até a próxima Lua Nova, em 11/01. Veja aqui o Calendário Lunar 2024. Então, nesse período, temos que ter jogo de cintura e controlar a irritabilidade, que pode levar ao caos. Evite entrar na pilha de outras pessoas, pois isso pode levar você a certa instabilidade.

Até sexta-feira: Vênus com Netuno e Plutão

Até sexta-feira (29), Vênus em Escorpião está em trígono com Netuno e em sextil com Plutão. Isso ajuda a conectar as pessoas, a dar intimidade e a fazer a magia do Natal.

Afinal, esperamos que a noite de domingo (24) seja especial. Para isso, temos que deixar de lado as discussões, picuinhas e tudo o que atrapalhou até aqui e entrar no espírito natalino,, a gratidão pelo que temos e pelas pessoas que fazem parte da nossa vida.

Vênus em Escorpião tem a vantagem de olhar para o essencial. Isso é muito importante para fecharmos o ano com uma compreensão mais ampla — e, ao mesmo tempo, profunda — da vida!

Toda a semana: Sol com Saturno e Júpiter

Até quarta-feira (27), Sol em Capricórnio está em sextil com Saturno e, ao longo da semana, há um trígono entre Sol e Júpiter.

O primeiro aspecto traz paciência, resiliência e força. Já o segundo ajuda para que tenhamos uma visão mais ampla, sem perder o otimismo, apesar de uma irritação.

Sabe quando você tem um contratempo, mas pensa “ah, estou de férias, indo viajar e fazer alguma coisa especial. Vou levar isso em conta”? O Sol em trígono com Júpiter ajuda a renovar o otimismo!

Geralmente, na época das festas, descansamos um pouquinho e temos tempo para pensar positivo, no que queremos para o próximo ano. Algumas pessoas até fazem algum ritual, alguma oração ou, ainda, uma limpeza energética para começar bem o ano novo.

Além disso, é o momento ideal para ler, reler e mergulhar nas previsões de 2024!

A partir de sexta-feira: Vênus em Sagitário

Na sexta-feira (29), Vênus entra em Sagitário, onde fica até 24/01. E esse trânsito tem a ver com aproveitar o que for possível da vida, das paisagens.

É um momento em que se vive as relações de forma mais solta, mais festiva. Sagitário gosta muito de festa e de natureza! E esse trânsito festeiro estará no final de 2023 e início de 2024. Bora aproveitar?

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Previsões para a última semana de 2023 indicam confusões e falhas apareceu primeiro em Personare.