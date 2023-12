Conheça a energia da cor Peach Fuzz da Pantone

A Pantone fez a tradicional divulgação da cor do ano definida pela marca para 2024. Peach Fuzz é um tom de pêssego suave e aconchegante que, de acordo com a marca, traz sensação de ternura, carinho e colaboração. Neste artigo, você aprende qual é a energia da cor Peach Fuzz e como se beneficiar disso.

A Cromoterapia é uma técnica que estuda as cores e as utiliza para proporcionar equilíbrio e a harmonia entre corpo, mente e emoções. O método usa as sete cores do arco-íris (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul-índigo, violeta ou lilás), assim como o rosa.

Nesse sentido, cada cor tem uma vibração energética diferente e causa efeitos diversos nos ambientes e também no nosso corpo.

Abaixoi, entenda como a Terapia das Cores enxerga a cor Pantone e como você pode se beneficiar dela na sua vida. Veja aqui os significados da Cor Pantone 2024 pelo olhar do Feng Shui.

Os efeitos energéticos da cor Peach Fuzz

Quando olhamos pelo olhar da Cromoterapia, a Peach Fuzz se aproxima do laranja, cor da disposição, coragem, força, ousadia e determinação. Por isso, esse tom mais claro de laranja carrega toda a potência dessa cor, principalmente potencializando nossa energia vital.

Mesmo sendo quase uma cor pastel, a Peach Fuzz tem como efeito a potencialização da energia de coragem e ousadia, mas também amplia a nossa determinação e força.

Portanto, ao investir nessa cor nas suas roupas, acessórios, maquiagem, decoração ou objetos, você pode estimular a ação na sua vida em 2024.

Além disso, o laranja rege o nosso Chackra Umbilical (localizado abaixo do umbigo). Por isso, a cor Pantone 2024 pode ajudar esse centro de energia que, caso esteja em desequilíbrio, pode gerar dificuldades sexuais e prejudicar a vontade para agir em diferentes áreas da vida.

Vale lembrar que Rosa é a Cor de 2024 segundo a Terapia das Cores aliada à Numerologia. E se você quer saber quais são as suas cores de ano novo, calcule aqui.

Como aproveitar os benefícios da Peach Fuzz

Para ter os benefícios da cor Peach Fuzz, você pode, por exemplo:

Use e abuse da cor em roupas, acessórios, sapatos, esmalte, objetos decoração bem como nos ambientes da sua casa.

em roupas, acessórios, sapatos, esmalte, objetos decoração bem como nos ambientes da sua casa. Fazer uma meditação, imaginando a cor Peach Fuzz na altura do seu Chakra Umbilical. Feche seus olhos, faça algumas respirações e imagine a cor laranja na região e repita: VAM, VAM, VAM. Imagine seus órgãos reprodutores energizados com essa cor e, dessa forma, limpando todas as emoções que possam estar refletindo sensações de raiva, irritabilidade e insegurança.

imaginando a cor Peach Fuzz na altura do seu Chakra Umbilical. Feche seus olhos, faça algumas respirações e imagine a cor laranja na região e repita: VAM, VAM, VAM. Imagine seus órgãos reprodutores energizados com essa cor e, dessa forma, limpando todas as emoções que possam estar refletindo sensações de raiva, irritabilidade e insegurança. Faça água solarizada (veja receita aqui) também é bem-vinda, pois pode lhe ajudar a amenizar a depressão e o desânimo, além de afastar as ideias fixas e ter mais coragem, calma e equilíbrio.

Aproveite a energia da Peach Fuzz e de todas as demais cores no seu dia a dia para trazer mais equilíbrio e bem-estar! Se você tiver alguma dúvida sobre o uso das cores, entre em contato comigo.

Previsões para 2024

Prepare-se para o novo ano com os nossos guias completos de previsões para 2024:

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com

O post Conheça a energia da cor Peach Fuzz da Pantone apareceu primeiro em Personare.