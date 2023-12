Saiba quais são os signos com mais sorte em 2024

Com base nas movimentações dos planetas, os astrólogos fazem previsões sobre diversos aspectos da vida, incluindo amor, carreira, dinheiro e saúde. Mas dentre todas as tendências, quais serão os signos com mais sorte em 2024?

Conforme a astrologia Nai Tomayno, os signos de Gêmeos, Touro, Câncer e Capricórnio podem esperar ter mais sorte em 2024 — ou, pelo menos, menos desafios. Afinal, 2024 promete ser um ano bem intenso astrologicamente.

Veja aqui as previsões para todos os signos em 2024. A seguir, te contamos porque esses são os signos com mais sorte em 2024, mas também como os demais signos podem fazer para aproveitar os melhores momentos do ano.

Signos com mais sorte em 2024

A “culpa” da sorte desses quatro sortudos signos é de Júpiter, conhecido como o “grande benéfico” da Astrologia, pois está associado à expansão, às oportunidades e ao crescimento de onde quer que ele passe.

Entenda melhor a seguir como cada um dos signos abaixo pode ter sorte em 2024.

Gêmeos

As pessoas do signo de Gêmeos recebem o planeta da expansão, das oportunidades, do crescimento e, vejam bem, da SORTE em 2024. Júpiter entra no seu signo no dia 25 de maio, onde fica por um ano — o que só acontece a cada 12 anos.

Por isso, você deve ter expansão pessoal, autodesenvolvimento através do conhecimento e mais autoestima neste novo ano. Isso significa que é um momento propício para buscar e oferecer conhecimentos, viajar, conhecer outras culturas e até mesmo a resolução de questões jurídicas pendentes.

Em 2024, quem é de Gêmeos está sendo convidado a mostrar suas habilidades de liderança e autoridade na carreira. Quem se preparar para isso poderá alcançar um nível elevado de sucesso.

Touro

Quem é do signo de Touro se despede das bênçãos de Júpiter neste ano. No entanto, até 25 de maio, ainda poderão contar com o trânsito deste planeta das oportunidades e da sorte no seu signo.

Por isso, o início do seu ano é o momento de buscar autoaperfeiçoamento e sabedoria interior. Além disso, existe impulso para aumento de renda e estabilidade. No entanto, será preciso aprender a gerenciar bem as finanças — pois exageros também podem ocorrer.

Câncer

Um dos movimentos astrológicos mais significativos para o signo de Câncer em 2024 é a saída de Plutão de Capricórnio, que estava em oposição a você. Isso pode trazer oportunidades e transformações profundas em áreas como relacionamentos, parcerias e casamento.

Mas é a partir de 25 de maio, com a mudança de Júpiter para Gêmeos, que você pode encontrar oportunidades para curar essas feridas e enfrentar seus medos mais profundos. Essa configuração astrológica sugere a possibilidade de proteção, generosidade e crescimento espiritual.

Capricórnio

Mais uma vez Júpiter é o “culpado” da sorte em 2024. Com os eclipses de 2024, o planeta da expansão e das oportunidades pode impulsionar você a novas alturas ou direcionar seu foco para áreas inesperadas.

Por isso, signo de Capricórnio, este é o ano de brilhar, expandir sua influência e trabalhar na construção de sua imagem pública. É uma oportunidade para promoção pessoal e profissional, com ênfase em marketing e exposição.

OS DEMAIS SIGNOS?

Júpiter, o planeta da sorte, vai ativar uma área da vida de todos os signos. Por isso, dependendo do seu signo e, principalmente, do seu Ascendente, veja como você pode aproveitar os melhores impulsos de 2024.

Áries

Júpiter em Gêmeos, a partir de 25 de maio, mexe com a forma como o signo de Áries pensa e se comunica. Ou seja, é uma oportunidade para você aprender a se relacionar melhor e a se comunicar com mais eficiência nos seus relacionamentos

Leão

Signo de Leão, seus relacionamentos podem ser fortalecidos com os trânsitos de Júpiter ao longo de 2024 e, além disso, sua carreira, até maio, pode ser empoderada e expandida. Até aumento de salário está previsto!

Virgem

A entrada de Júpiter sinaliza uma fase de expansão profissional que pode conectar o signo de Virgem a um propósito maior, o que pode ser ainda mais entusiasmante. No entanto, será fundamental evitar a arrogância porque Júpiter pode inflar o ego.

Libra

A partir de 25 de maio, signo de Libra, Júpiter ativa e abre caminho para oportunidades de crescimento relacionadas a estudos, conhecimento, viagens internacionais, espiritualidade e Ensino Superior.

Escorpião

Em vez de se prender a um ciclo interminável de insatisfação e términos de relacionamentos, signo de Escorpião pode usar Júpiter para enxergar um propósito maior em suas relações. Aprecie o valor do toque, carinho, cheiro e abraço.

Sagitário

Abundância de oportunidades no amor é a grande oportunidade do signo de Sagitário em 2024! Isso começa com Júpiter atuando na área dos seus relacionamentos e parcerias, o que torna este ano ótimo para fortalecer vínculos existentes e criar novas conexões significativas.

Aquário

A partir do fim de maio, Júpiter pode auxiliar o signo de Aquário a expandir os limites das coisas que dão prazer, principalmente por meio da comunicação e da socialização. Além disso, começam a surgir mais oportunidades amorosas.

Peixes

Signo de Peixes, seu lar ganha propulsão de Júpiter neste ano, o que pode significar fortalecimento de laços familiares, mudança em casa (ou de casa!) e até nascimentos!

