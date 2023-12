Previsões para o amor no primeiro mês de 2024

Feliz Ano-Novo! E 2024 já começa com a corda toda. Que tal aproveitar a virada da chave para conferir as previsões para o amor em janeiro de 2024? Afinal, a Numerologia pode ser uma boa aliada na busca de respostas para essa e outras áreas de sua vida.

Mas comecemos pelo princípio. Iniciamos 2024, um Ano Universal 8, com um Mês Universal 9. E janeiro terá o Desafio Mensal do 7 (clique aqui para entender melhor o que são os números de Desafio no Mapa Numerológico).

O ano começa com uma necessidade de encerrar ciclos. Será preciso colocar ponto final em algumas situações e relações, a fim de poder realmente ter uma maior clareza sobre as metas a iniciar em 2024 de fato a partir de fevereiro.

Isso porque janeiro ainda sentirá as consequências do que foi decidido em meses anteriores. Se você semeou bem, pode ser um mês de grande conquista e a realização de um belo sonho.

Além das previsões para o amor em janeiro de 2024, a Numerologia também aponta que o mês pede sacrifícios pessoais maiores, desapego e uma postura mais humanitária. Ou seja, ajudar quem precisa, receber ajuda.

Janeiro também pode propiciar alguns embates com potencial de tomar proporções maiores. E isso diz respeito não só a assuntos pessoais, mas também em termos de conflitos internacionais.

Previsões para o amor em janeiro de 2024

Até aqui, você viu o cenário geral para a Numerologia neste mês. Confira abaixo as previsões pessoais no amor para janeiro de 2024. Para isso, você precisa saber qual é o seu Mês Pessoal.

Se não sabe, calcule aqui gratuitamente nas Previsões Numerológicas e depois retorne a este texto para ler as tendências e dicas para sua vida.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 2

É um mês em que ainda não dará para ir com tudo no rumo dos novos projetos e experiências. Antes de dar o próximo passo, qualquer que seja o seu status, valerá a pena refletir melhor sobre o que precisa ajustar em termos de convivência afetiva.

Se você não está se relacionando, pense nisso antes de dar início a um novo relacionamento. Nesse sentido, quais comportamentos devem ser evitados, e quais merecem ser valorizados em uma relação afetiva?

Se você já está numa relação, reflita antes de propor ideias sobre o novo ciclo que deseja viver ao lado da pessoa parceira. Converse com o seu par sobre eventuais divergências, e como cada qual pode ceder um pouco. O amparo de um para o outro será fundamental.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 3

Janeiro apresenta a tendência a um romantismo maior. Se você não está num relacionamento, o desejo de estar ao lado de alguém em um clima prazeroso de companheirismo será maior.

Porém, tenha em mente que, antes de mergulhar em uma nova história de amor, talvez seja necessário resolver o apego ou uma pendência com alguém do passado.

Caso você esteja se relacionando, valerá a pena não guardar insatisfação, nem virar a cara para o que não está lhe agradando no relacionamento. Em vez de se ressentir e guardar mágoas, busque expor o que lhe incomoda e o que deseja na relação.

Lembre-se: as palavras colocadas afetuosamente poderão fazer milagres para tornar o laço de vocês mais romântico e prazeroso.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 4

O romantismo estará mais ativo neste mês. De um lado, você pode querer se divertir mais e curtir ótimos momentos. Mas, de outro, haverá uma preocupação com questões práticas, familiares ou profissionais, que poderão dar uma travada neste ímpeto afetuoso.

Não soterre sua disposição em amar mais intensamente. Apenas tenha um comportamento mais ponderado e realista no amor.

Para quem não está se relacionando, essa ponderação pode vir no desejo de começar uma relação que seja duradoura, um compromisso mais sério.

Para quem já está numa relação, pode ser a formalização desse vínculo ou maiores responsabilidades na vida a dois. Por exemplo, constituir família, fincar raízes num novo lar ou planejar as metas conjugais a serem atingidas neste 2024.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 5

Janeiro de 2024 será palco de um embate de dois lados antagônicos de sua personalidade. Um lado querendo se divertir, sentir maior liberdade, viajar e fazer cursos. O outro, com uma predisposição mais séria e compromissada no amor.

Se você não está se relacionando, pode ser o conflito entre continuar assim ou construir as bases de uma nova história de amor. Se você está numa relação, pode ser a vontade de ter menos responsabilidade e poder se dedicar a projetos pessoais.

Mas como os deveres tenderão a ser maiores neste ano, inclusive já em janeiro, será bom você dividir bem o tempo entre o lazer e as obrigações. Colocar mais leveza nesta necessidade de oferecer seu apoio tanto à pessoa parceira quanto aos familiares.

Pode ser ótimo neste mês viajar (sinalizado pelo 5) com a família (4). Ou simplesmente ir a um clube, praia, cachoeira, sítio, enfim, ter mais espaço para programas leves.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 6

Se você não está se relacionando, poderá ter em janeiro de 2024 ótimas oportunidades de conhecer gente nova, inclusive com aventuras românticas ou o típico amor de verão. E daí você ficará na dúvida se realmente se compromete ou mantém sua liberdade.

Caso já esteja num relacionamento, algum conflito poderá ser mais evidente diante de uma divergência entre você e seu par. Talvez por querer mudanças neste vínculo, no sentido de ter mais prazer e estímulo, inclusive sexual.

Valerá a pena apostar no diálogo, em vez de brigar devido a comportamentos imprudentes e impulsivos. Procurem encontrar soluções que visarão alterar algo relevante na troca afetiva entre vocês.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 7

Neste mês, você se perceberá mais exigente. Caso não esteja se relacionando, um lado mais seletivo poderá preponderar em você. Ou mesmo uma desconfiança maior, com medo de se abrir, confiar e se entregar a alguém.

Portanto, valerá a pena você investigar melhor se alguém merece realmente o seu amor: se é de confiança, se gosta mesmo de você. Enfim, teste e reflita se tal vínculo poderá ser aprofundado.

Caso esteja num relacionamento, janeiro poderá começar com você se comportando de forma mais crítica com o seu par. Pois seu desejo por um novo nível de intimidade, cumplicidade, companheirismo e romantismo estará bem forte.

Em vez de se fechar emocionalmente por conta da decepção ou desilusão de que a relação não está perfeita, diminua um pouco as expectativas irrealistas e procure dialogar com seu par. Busque, assim, estreitar o laço afetivo, inclusive sexual, com quem você ama.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 8

É importante neste mês você ter uma atitude mais madura no amor. Ter a lucidez para enxergar quais são seus medos de amar ou de criar mais intimidade com quem se relaciona.

O medo de ficar dependente financeiramente do outro, de ficar refém da vontade tirana da pessoa parceira, de se entregar e receber traição… Enfim, é um mês para refletir profundamente a respeito de receios e resistências de amar e receber amor.

Para quem não está se relacionando, pode ser o retorno de alguém do passado ou você se percebendo ainda com uma forte ligação (seja de ódio ou de apego) com um affair antigo. Uma terapia pode ser muito bem-vinda para compreender e ressignificar essa relação.

Caso você esteja numa relação, tenha os pés no chão e enxergue com clareza as causas de determinado embate de vontade com seu par. Vocês precisarão amadurecer questões práticas, como a maneira de lidarem com dinheiro e de respeitarem a vontade um do outro.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 9

É bem provável que você reencontre alguém do passado em janeiro de 2024. Ou perceba uma força aprisionadora lhe impedindo de viver uma nova história de amor (caso não esteja se relacionando) ou atrapalhando seu atual relacionamento (se estiver numa relação).

Esse vínculo com alguém do passado precisa ser refletido, a fim de extrair lições valiosas. Só assim será possível se abrir para um amor ou ter uma entrega mais madura à pessoa parceira.

A boa notícia é que janeiro tem um belo potencial de concretização. Um grande sonho pode ser realizado. Isso pode representar formalizar um namoro, noivado ou mesmo o casamento. Pode ser ainda uma viagem dos sonhos, uma mudança residencial ou a chegada de um filho.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 1

Janeiro de 2024 tende a ser um mês bem intenso em sua vida, inclusive na área afetiva. O potencial de renovação e mudança é enorme.

E, se você não está se relacionando, isso pode representar o desapego com relação a alguém. Fechando esse ciclo, você poderá se abrir para uma nova história de amor. Ou ainda encontrar alguém que parece estar no seu destino e que revitalizará sua vida.

Caso esteja numa relação, você sentirá uma grande vontade de fazer o vínculo ser renovado, muitas vezes redespertando o tesão, o romantismo e o estímulo na troca com seu par. Ou mesmo a coragem para finalizar um ciclo e iniciar outro mais satisfatório na vida a dois.

Claro que também pode sinalizar a iniciativa para terminar um relacionamento, caso não tenha dado efeito positivo a tentativa de resgatar o amor. O término pode ser inevitável nessas condições.

