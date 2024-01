O Ano Novo chegou com suas festas, celebrações e, é claro, as deliciosas indulgências gastronômicas. Por isso, após se entregar aos prazeres culinários durante as festas, é natural que você queira dar um novo começo ao seu corpo e mente. O detox pós-Ano Novo é a resposta.

Neste guia, você aprende como fazer detox pós-Ano Novo utilizando o sistema ayurvédico de desintoxicação, que pode ajudar não apenas a desinchar, como também a rejuvenescer e revitalizar.

O que é o detox?

De acordo com a Ayurveda, uma boa saúde depende da capacidade do corpo de metabolizar nutrientes, emoções e sensações. Quando o Agni, ou fogo digestivo, está forte, nosso corpo é capaz de criar tecidos saudáveis e eliminar toxinas de forma eficiente.

No entanto, quando o Agni enfraquece, a digestão se torna incompleta, levando a desconfortos como azia, inchaço e constipação. Isso resulta na acumulação de toxinas (ama) no corpo, diminuindo nossa energia vital e tornando-nos mais suscetíveis a doenças.

Por isso, o detox ayurvédico é a resposta para reacender o Agni e eliminar as toxinas do corpo.

Além disso, a ingestão adequada de água (veja aqui como calcular) é fundamental – não apenas durante o detox, como em todos os dias do ano.

Como fazer detox pós-Ano Novo

Aqui estão 8 dicas essenciais para um detox pós-Ano Novo eficaz com base na Ayrveda:

1. Tenha Todos os Sabores nas Refeições

A Ayurveda preconiza a inclusão dos seis sabores em suas refeições: doce, salgado, picante, azedo, amargo e adstringente, com ênfase nos três últimos.

Por exemplo, você pode desfrutar de um prato com: arroz integral (doce), lentilhas verdes temperadas com cúrcuma, cominho e gengibre (adstringente e picante), abóbora refogada com ghee e alho-poró (doce e adstringente), creme de espinafre (amargo), salada de tomate com rúcula (ácido e picante) e abacaxi como sobremesa (ácido).

2. Prepare as Refeições com Antecedência

A Ayurveda recomenda que você prepare as refeições no máximo quatro horas antes de ingeri-las e evite o uso de micro-ondas. Por isso, opte por legumes frescos e orgânicos, e cozinhe-os com especiarias e grãos integrais, incluindo sopas em sua dieta.

3. Escolha Frutas Frescas e Grãos Integrais

Prefira frutas frescas como maçã, mamão, pera, romã, toranja, laranja-lima, limão, ameixa e pêssegos. Evite banana, abacate e caqui.

Quanto a grãos, opte por macarrão e arroz integrais, lentilhas vermelhas, lentilhas verdes, ervilhas partida e feijão moyashi.

4. Inclua Legumes e Folhas Verdes

Adicione legumes cozidos, como abobrinha, abóbora, chuchu, inhame, beterraba, cenoura, espinafre e bertalha, juntamente com brotos e folhas como rúcula, alface e agrião. Use sal e limão como temperos.

5. Utilize Especiarias Estimulantes

Estimule seu Agni com especiarias (saiba aqui todos os benefícios), como gengibre, cúrcuma, hortelã, coentro, cominho, cravo e canela.

6. Consuma Chás Mornos

Opte por chás mornos para manter a temperatura do corpo equilibrada (veja aqui um guia de chás). Ou seja, evite alimentos e bebidas geladas durante o detox.

7. Evite alguns alimentos

Para obter sucesso no detox ayurvédico, é essencial eliminar alimentos e hábitos que prejudicam o equilíbrio do corpo. Por isso, evite produtos industrializados, processados, enlatados, bem como carnes, leite, ovos, queijos, óleos, farinhas refinadas e açúcar.

8. Mantenha Refeições Regulares

Coma a cada três horas para manter o seu metabolismo ativo e fornecer energia constante ao corpo.

Previsões para 2024

Prepare-se para o novo ano com os nossos guias completos de previsões para 2024:

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Deborah Ocampo

Terapeuta Ayurveda especializada nos tratamentos ayurvédicos. Instrutora e praticante de Yoga. Graduando em nutrição.

ocampoyoga@gmail.com

O post Como fazer detox pós-Ano Novo apareceu primeiro em Personare.