Previsões para o Natal 2023: veja o horóscopo para o feriado

O Natal costuma ser uma época mágica e especial, recheada de encontros e presentes. Mas quais são as Previsões para o Natal 2023? Segundo a Astrologia, apesar dos desafios relacionados a Mercúrio retrógrado, devemos viver bons momentos neste feriado.

Vênus em Escorpião estará em trígono com Netuno, criando um clima de empatia e generosidade nas relações. Isso tornará as celebrações mais calorosas e significativas. É porque Vênus/Netuno é a cara do Natal, trazendo um ambiente de sonho e alegria.

Além disso, desde sexta-feira (22) o Sol está no responsável Capricórnio, enquanto a Lua estará no brincalhão Gêmeos no dia do Natal 2023.

Capricórnio nos encoraja a seguir nossas tradições natalinas. Já a Lua geminiana nos encoraja a manter as conversas leves e alegres, em vez de se concentrar em tópicos mais sérios em torno da árvore de Natal.

Claro que não podemos ignorar que Mercúrio está retrógrado. Por isso, é importante estar preparado para contratempos. Além disso, a quadratura entre Mercúrio, Marte e Netuno pode piorar as dificuldades na comunicação, distrações e atrasos em viagens.

Para uma análise individualizada conforme seu Mapa Astral, acompanhe aqui o seu Horóscopo Personalizado e veja as previsões de Mercúrio retrógrado, Sol e Lua na sua vida.

Horóscopo do seu signo no Natal

Acima, você viu as previsões coletivas para o Natal de 2023. Cada signo pode viver esse período de maneira diferente.

A seguir, fizemos um resumo do Horóscopo de Natal para cada signo solar e Ascendente, com dicas para você aproveitar da melhor forma esse feriado mágico.

ÁRIES

Neste Natal, valorize a harmonia e a camaradagem. Pode haver desafios na comunicação, então tenha cuidado com críticas que possam prejudicar relacionamentos. Com Vênus no setor espiritual, busque felicidade e faça ajustes nas rotinas para uma interação familiar mais intensa.

TOURO

Neste Natal, fortaleça os laços de confiança com atividades íntimas. Além disso, cuide das finanças com cautela. Investir em bem-estar e socialização é favorável, e o ingresso de Vênus na área íntima ajuda a nutrir sua autoestima.

GÊMEOS

Compartilhe tarefas e fortaleça seus relacionamentos no Natal. Além disso, evite sobrecarga mental e foque em suas necessidades emocionais. Vênus na casa dos relacionamentos promove trocas afetivas e uma interação prazerosa com o entorno.

CÂNCER

Articule-se para os preparativos de Natal e aprenda com as experiências. Além disso, cuide das responsabilidades com carinho, e Vênus no setor do cotidiano impulsiona reflexões sobre seus interesses na vida.

LEÃO

Aproveite o Natal com as pessoas queridas, evitando o excesso de controle. Estabeleça critérios no compartilhamento de recursos e atue com diplomacia. Além disso, seja uma pessoa fraterna e colaborativa, pois Vênus na casa social destaca seu carisma.

VIRGEM

Evite posturas críticas e controladoras nas relações neste Natal. Flexibilize e fortaleça os laços fraternos. Além disso, seu desejo de realização aumenta, impulsionando seu engajamento profissional e a área familiar com Vênus.

LIBRA

Abra-se à colaboração e harmonize suas relações no Natal. Concilie responsabilidades para evitar sobrecarga emocional. Reflita sobre suas conquistas e frustrações, e demonstre empatia com Vênus na área comunicativa.

ESCORPIÃO

Celebre a união no Natal e reduza as preocupações. Flexibilize sua postura e promova relacionamentos cúmplices. A economia criativa ganha destaque com Vênus na casa material.

SAGITÁRIO

Promova atividades prazerosas no Natal e alivie o estresse nas relações do cotidiano. Dedique tempo a si com Vênus em seu signo, favorecendo a articulação interpessoal e o círculo de confiança.

CAPRICÓRNIO

Descanse neste Natal e reencontre a espontaneidade nas relações. Flexibilize sua postura e cultive a discrição emocional. Dedique-se à qualidade do dia a dia e dos relacionamentos com Vênus na área familiar.

AQUÁRIO

Valorize os vínculos fraternos no Natal e planeje suas atividades com cautela financeira. Compartilhe prazeres com moderação e equilibre com momentos de descanso.

PEIXES

Administre as demandas prazerosamente no Natal. Mantenha disciplina na vida familiar, mas evite endurecer nas relações. Com Vênus na casa profissional, encontros de lazer e parcerias são favorecidos.

