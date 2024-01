Mais um ano começa, e é hora de conferir as previsões do horóscopo de janeiro de 2024. O mês já começa com um trânsito planetário muito relevante para todos os signos: o fim de Mercúrio retrógrado no dia 2.

Além disso, o horóscopo de janeiro de 2024 também aponta um novo ingresso de Plutão no signo de Aquário. É a segunda incursão deste planeta por Aquário, até a entrada em definitivo em novembro, que dará início a um longo ciclo com reflexos generalizados.

A seguir, confira as previsões do horóscopo de janeiro de 2024 para todos os signos – solar e Ascendente.

ÁRIES

O primeiro mês de 2024 demandará que as pessoas do signo de Áries aprendam a equilibrar as próprias ambições profissionais com os cuidados nas relações. É possível que a atenção demasiada ao trabalho sugue as suas energias, esvaziando sua vida afetiva.

Segundo o horóscopo de janeiro de 2024, é preciso ter cuidado para que esse hiperfoco nas ambições não prejudique os seus relacionamentos. Afinal, há risco de gerar ressentimentos no seu par.

Na esfera profissional, é fundamental você ter cautela ao lidar com conflitos. Porque é provável que surja um forte clima de competição. A partir do dia 14, a energia de Mercúrio fará da comunicação a sua maior aliada, tanto no trabalho quanto no amor.

Enfim, janeiro de 2024 será um mês poderoso para sua carreira. Na última semana do mês, a conjunção de Mercúrio e Marte impulsiona as suas ambições. Será um período propício para avanços profissionais, e também atenção para o equilíbrio de suas finanças.

Anote as datas!

A partir do dia 27: Mercúrio e Marte se alinham na última semana do mês, o que impulsiona suas ambições. Porém, a quadratura de ambos com o Sol do seu signo sugere desafios ligados à administração do tempo e o risco de excessos.

TOURO

Se você é do signo de Touro, o destaque do horóscopo de janeiro de 2024 é um alinhamento entre o Sol, Mercúrio e Marte em um signo de Terra. Será muito bom abrir-se a novas experiências. Quanto mais curiosidade você exercitar, maior será a sua alegria.

No trabalho, a comunicação estará mais hábil, o que possibilitará o alargamento de horizontes. Podem surgir muitos convites, com potencial de envolver mudanças significativas. O crescimento pessoal está a seu alcance, mas é preciso se mexer.

De toda forma, a tônica do mês será a busca por um significado maior na sua vida, além da expansão nos relacionamentos. Se você está só, janeiro é um momento favorável para expandir seu círculo de amizades e plantar as sementes de relações futuras.

Anote as datas!

Ao longo de todo o mês: janeiro de 2024 será especialmente benéfico para práticas que promovam seu bem-estar físico e mental. Atividades ao ar livre podem ser muito proveitosas neste período, e as viagens são superindicadas.

GÊMEOS

O horóscopo de janeiro de 2024 aponta um mês emocionante no amor para quem é do signo de Gêmeos. Afinal, Mercúrio se opõe a Gêmeos até o dia 14 e, por isso, as tão conhecidas habilidades de comunicação geminianas serão a chave para fortalecer laços.

Considerando que Mercúrio sai do movimento retrógrado no dia 2, aproveite a deixa para esclarecer mal-entendidos e resolver pendências de dezembro.

Além disso, Vênus também fará oposição a Gêmeos até o dia 23, o que intensifica a atmosfera romântica. Se você já está numa relação, a última semana do mês é especialmente favorável. E se estiver só, há boas chances de conhecer pessoas novas.

O alinhamento de Mercúrio com Vênus em oposição a Gêmeos também favorece a carreira, pois as portas estarão abertas para contatos. Portanto, bom momento para dialogar com chefes ou colegas, especialmente em contextos informais.

Anote as datas!

Dias 3, 4, 8, 9, 12, 13, 21, 22, 30 e 31: fluxos astrais positivos de Mercúrio, de Vênus e da Lua criam boas oportunidades para atividades sociais e encontros amorosos. Aproveite!

CÂNCER

As pessoas do signo de Câncer viverão em janeiro o início de um ciclo um tanto desgastante. Do dia 4 de janeiro até fevereiro, Marte fará oposição a Câncer. Esse ciclo envolve uma significativa redução de energia, que deve ser observada com cautela.

Se você não souber dosar o esforço empregado, corre o risco de sentir sobrecarga e estresse. Portanto, é importante que neste mês você busque atividades relaxantes, como meditação ou exercícios suaves. Se você já pratica esportes, procure reduzir a intensidade.

Mas o horóscopo de janeiro de 2024 não indica só estresse. Com Mercúrio e Vênus ingressando no setor dos relacionamentos, a comunicação será facilitada, favorecendo a resolução de conflitos. Relações já existentes podem se fortalecer, e novas tendem a surgir.

Anote as datas!

A partir do dia 14: com Mercúrio na Casa 7, as conversas se tornam mais claras e objetivas.

com Mercúrio na Casa 7, as conversas se tornam mais claras e objetivas. A partir do dia 23: Vênus se junta a Mercúrio, trazendo uma qualidade de harmonia e romantismo. Consequentemente, a resolução de mal-entendidos será facilitada, abrindo espaço para o aprofundamento das conexões emocionais.

LEÃO

O signo de Leão terá, segundo o horóscopo de janeiro de 2024, um mês marcado pela serenidade, pois não há aspectos astrológicos significativos. Portanto, especialmente o início do mês será um período de estabilidade e tranquilidade.

Porém, a partir do dia 20 as coisas ficam mais movimentadas. É uma boa oportunidade para aprimorar e enriquecer os seus relacionamentos. Bom momento também para expressar seus sentimentos e, se você estiver só, há boas chances de novos laços.

Pessoas leoninas são naturalmente expressivas e criativas. Quando estão em paz, podem explorar suas paixões artísticas, seja através da música, da escrita, das artes visuais ou de performances variadas. O início do ano é ótimo para você extravasar suas emoções!

Anote as datas!

Até o dia 20: a tranquilidade astral do início do mês não deve ser encarada como um convite à letargia. Ao contrário, é uma oportunidade para você se preparar para o resto do ano e para os desafios que 2024 trará.

VIRGEM

Para quem é do signo de Virgem, as previsões do horóscopo de janeiro de 2024 variam de acordo com o seu decanato (entenda o que são os decanatos). Para o primeiro decanato (nascidos até 1º/9), o mês será de oportunidades e desafios nas relações.

Em primeiro lugar, o trígono de Júpiter ao Sol estimula a comunicação e a compreensão nas relações ao longo do mês. Mas a oposição de Saturno ao Sol indica a necessidade de equilibrar o desejo de expansão com o compromisso de aprofundar aquilo que já iniciou.

Para os virginianos do segundo decanato (nascidos entre 2 e 11/9), o dia 19 marca o início de um ciclo energizante e realizador, com o trígono de Marte com o Sol. A partir do dia 23, Mercúrio favorece a comunicação e os acordos.

Por fim, os virginianos do terceiro decanato (nascidos a partir do dia 12/9) viverão os últimos momentos do trígono de Plutão ao Sol. Esse ciclo chega ao fim no dia 21, concluindo uma transformação que pode ter sido muito difícil, mas também libertadora.

Anote as datas!

Entre os dias 4 e 18: para os virginianos que fazem aniversário até o dia 1º de setembro, o trígono de Marte ao Sol traz energia para alcançar metas profissionais. Mantenha o foco e a disciplina.

para os virginianos que fazem aniversário até o dia 1º de setembro, o trígono de Marte ao Sol traz energia para alcançar metas profissionais. Mantenha o foco e a disciplina. Entre os dias 14 e 22: para os virginianos do primeiro decanato, o trígono de Mercúrio ao Sol favorece negociações e comunicação eficaz no ambiente profissional. Aproveite para apresentar ideias, fazer parcerias e avançar em projetos importantes.

para os virginianos do primeiro decanato, o trígono de Mercúrio ao Sol favorece negociações e comunicação eficaz no ambiente profissional. Aproveite para apresentar ideias, fazer parcerias e avançar em projetos importantes. A partir do dia 23: se você nasceu até o dia 1º de setembro, o trígono de Vênus ao Sol sugere oportunidades para melhorar suas finanças e investir com sabedoria.

LIBRA

O destaque do horóscopo de janeiro de 2024 para o signo de Libra é o trânsito de Marte, que trará uma jornada emocional intensa. Cabe ter alguns cuidados, especialmente no que diz respeito a enfrentamentos importantes no âmbito familiar e doméstico.

É importante você adotar uma postura proativa na resolução de questões familiares, mas evite confrontos desnecessários. As chances de brigas, sobretudo as causadas por disputas de espaço, estão amplificadas. Abra-se a mudanças em casa, mesmo que desconfortáveis.

Até o dia 23, o trânsito de Vênus favorece viagens rápidas, assim como interações sociais e a amplificação de sua rede de contatos. Este é um momento propício para expressar amor e carinho com as palavras. Exercite a diplomacia ao lidar com irmãos, vizinhos ou colegas.

Anote as datas!

Até o dia 23: o ciclo venusiano é um período favorável para a aprendizagem, especialmente em áreas relacionadas à estética, arte e criatividade. Participar de cursos de arte, literatura ou música pode ser enriquecedor.

ESCORPIÃO

Para o signo de Escorpião, o horóscopo de janeiro de 2024 aponta que é hora de “arrumar a casa” nas finanças. No dia 2, chega ao fim Mercúrio retrógrado, o que estimula a reorganização. Afinal, as coisas podem ter ficado bem bagunçadas no último semestre.

Porém, tudo tenderá ao reequilíbrio ao longo deste primeiro trimestre de 2024. Esse processo de ajuste envolve planejamentos estratégicos, que deverão ser feitos ao longo de janeiro. Portanto, será um mês apropriado para repensar e reorganizar a sua vida.

Essa reflexão será especialmente intensa até o dia 14 de janeiro. Vênus também entra na jogada, e até o dia 23 estimula os ajustes materiais. Pode haver oportunidades de ganhos financeiros. Concentre-se em administrar seus recursos de forma eficiente.

Anote as datas!

A partir do dia 4: Marte estimulará uma postura mais assertiva na comunicação. É um bom momento para tomar decisões e ter conversas importantes. Por outro lado, não é um bom período para viajar, pois há risco de pequenas confusões e imprevistos.

SAGITÁRIO

Se você é do signo de Sagitário, prepare-se para um impulso de energia cósmica logo na virada do ano. Os primeiros quatro dias de janeiro serão marcados pela conjunção entre Mercúrio e Marte, o que tende a proporcionar uma mente afiada e ação decidida.

Portanto, segundo o horóscopo de janeiro de 2024, este é o momento perfeito para colocar planos em prática e comunicar suas ideias com paixão. Use essa energia para se superar, mas cuidado com a impulsividade. Meça suas palavras para evitar mal-entendidos.

Até o dia 23, o seu signo estará iluminado por Vênus, com sua aura de amor e beleza. Se estiver só, é um momento favorável para novas possibilidades românticas. Se já estiver numa relação, crie momentos especiais com quem você ama.

Anote as datas!

Dias 8 e 9: Vênus se alinha à Lua, intensificando as emoções e o romantismo. Momento ideal para expressar seus sentimentos, se entregar ao prazer da companhia de outras pessoas e buscar experiências que alimentem sua alma com beleza e prazer.

Vênus se alinha à Lua, intensificando as emoções e o romantismo. Momento ideal para expressar seus sentimentos, se entregar ao prazer da companhia de outras pessoas e buscar experiências que alimentem sua alma com beleza e prazer. A partir do dia 14: Mercúrio passa a favorecer a organização financeira. Bom momento para comprar ou vender itens importantes, ou aprimorar seu conhecimento em investimentos.

CAPRICÓRNIO

Muitas pessoas do signo de Capricórnio fazem aniversário em janeiro, o que já faz deste um mês especial. Se esse é o seu caso, experimente fazer sua Revolução Solar, com previsões para seu próximo ano.

Mas em 2024 janeiro tem dupla importância. A partir do dia 4, Marte passa a transitar por Capricórnio. A conjunção de Marte com o Sol pode resultar em um aumento significativo de energia física e mental. Afinal, Marte é o planeta da ação, enquanto o Sol é a identidade.

Esse ciclo favorece a assertividade e a autodeterminação, e será um impulso e tanto na direção dos seus objetivos. Porém, a energia marciana pode se manifestar ora como uma injeção de confiança, ora como impaciência e agressividade. Portanto, aprenda a dosá-la.

Anote as datas!

A partir do dia 23: Vênus ingressa em Capricórnio, o que favorece a vida amorosa. Se você já está numa relação, esse trânsito tende a beneficiar o laço entre você e seu par. Mas, se você estiver só, também pode ajudar você a conhecer pessoas novas.

AQUÁRIO

Janeiro de 2024 marca a segunda entrada de Plutão no signo de Aquário, a partir do dia 20. E isso fará deste mês um período de recolhimento para as pessoas desse signo. Ao abraçar a introspecção, você pode descobrir que a verdadeira revolução começa por você.

A meditação oferece uma pausa na agitação mental, tão característica de Aquário. Em seus momentos de recolhimento, você pode se surpreender ao descobrir camadas mais profundas de sua essência.

Longe das demandas externas, surge a oportunidade de explorar as paixões íntimas e alinhar-se com um propósito mais elevado. Porém, num momento como este, é importante não forçar a barra na direção de movimentos extrovertidos.

Por fim, não custa lembrar que muitas pessoas de Aquário fazem aniversário em janeiro. Se é seu caso, confira não só o horóscopo de janeiro de 2024, mas também a sua Revolução Solar. Trata-se de um mapa astral gratuito, válido por um ano.

Anote as datas!

Dias 6, 7, 18, 19, 20, 25, 26 e 27: os movimentos lunares reforçam a importância do recolhimento meditativo, segundo o horóscopo de janeiro de 2024. Evite atividades sociais intensas nessas datas.

PEIXES

Para o signo de Peixes, janeiro de 2024 será voltado à vida profissional, graças ao trânsito dos planetas Mercúrio e Vênus. Com esses planetas iluminando a casa da carreira e do reconhecimento social, as pessoas piscianas viverão uma fase de destaque e criatividade.

O trânsito de Vênus se estende até o dia 23. Será um período favorável no trabalho, onde as boas relações podem abrir portas. Você saberá mostrar ao mundo sua verdadeira essência, com sensibilidade e criatividade, e isso pode render frutos na sua profissão.

Até o dia 14, Vênus terá a companhia de Mercúrio, o que fortalecerá a sua capacidade de se comunicar de forma estratégica no trabalho. Mercúrio e Vênus sinalizam aumento de criatividade, então esse é o momento de usar sua imaginação no mundo profissional.

Anote as datas!

Até o dia 14: Mercúrio fortalece a comunicação no ambiente profissional. Aproveite o período para expressar suas ideias de forma persuasiva. Confie na sua habilidade de transmitir mensagens de maneira eficaz, especialmente em reuniões importantes.

