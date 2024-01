Hora de cair na real: previsões da Astrologia para a primeira semana de 2024

A semana até pode começar com ares de ressaca, mas, com certeza, vamos pegar no tranco! As previsões da Astrologia para a semana de 31/12 a 06/01 indicam que é hora de voltar à realidade após as festas — e que isso pode ser bom.

Contaremos tudo, mas antes confira o resumo astrológico dos próximos dias:

A partir de terça-feira (02): Mercúrio direto, mas ainda em quadratura com Netuno

Mercúrio direto, mas ainda em quadratura com Netuno Até quarta-feira (03): Marte em quadratura com Netuno

Marte em quadratura com Netuno Até quinta-feira (04): Vênus em quadratura com Saturno

Vênus em quadratura com Saturno A partir de quinta-feira (04): Marte em sextil com Saturno

Agora, veja todos os detalhes das previsões da Astrologia para a semana de 31/12 a 06/01. Mas você pode ter uma análise bem mais detalhada sobre a atuação desses trânsitos na sua vida. Para isso, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

E receba o Ano Novo bem preparada(o) com nosso Guia 2024!

Previsões da Astrologia para semana de 31/12 a 06/01

As festas de fim de ano costumam ser ótimas para recarregar as energias e viver um tempo de sonho, miniférias e/ou descanso, mas a volta à realidade é inevitável.

A presença de Saturno nos trânsitos da semana traz o desejo de refletir sobre o que faltou em 2023 e o que queremos para 2024. Já a temporada capricorniana nos faz ir além e convida a pensar no que de fato vamos fazer para conquistar o que queremos.

Mercúrio volta a ficar direto, mas com um porém: sua quadratura com Netuno ainda traz confusões para o dia a dia.

Vem saber tudo isso em detalhes nas previsões a seguir!

Até quinta-feira: Vênus em quadratura com Saturno

Começamos 2024 com uma quadratura (aspecto de tensão) de Vênus em Sagitário com Saturno em Peixes.

Esse aspecto, que segue quinta-feira (04), é um paradoxo, já que Vênus em Sagitário tende a animação e ao otimismo, enquanto Saturno, nesse caso, atua como um estraga-prazeres. É tipo quando decidimos ir passar um fim de semana na praia e escolhemos, justamente, aquele em que chove muito.

Além disso, é um aspecto com um lado bem sério, nos fazendo questionar algumas coisas ou mexendo com a nossa autoestima.

Alguns também podem sentir a grana um pouquinho mais curta, por ter gasto bastante com férias, festas e tal, ou porque é a época de IPTU, IPVA e todos aqueles “Is” que chegam na nossa casa em janeiro.

Portanto, temos aquele momento de cair na real e, para muitos, voltar ao trabalho. E, apesar de Vênus em Sagitário ter muito a ver com otimismo, precisaremos encarar algumas coisas que vão exigir paciência, algo mais ligado a Saturno.

Podemos, inclusive, ter notícias que trazem um certo pessimismo, relacionadas a restrições ou até notícias de recessões, cortes, etc. Mas é bom lembrar que Mercúrio está retomando o movimento direto a partir de terça-feira (já, já falo mais sobre isso), então tudo ainda é muito incerto.

Outra questão importante é a lista de desejos para o novo ano, que, consequentemente, nos faz lidar com as faltas do ano que terminou. “Faltou dinheiro”, “faltou amor” ou “preciso emagrecer”.

É um momento de avaliação em que olhamos o que falta e projetamos o que queremos.E, especialmente aqui, com um Saturno muito forte, temos que nos perguntar o que faremos para realizar esse desejo.

O que você vai fazer de fato?

O que está acontecendo na sua vida que você quer melhorar e que tipo de ações concretas isto pede?

O ThetaHealing pode ajudar você a concretizar as mudanças que busca para 2024.

A partir de terça-feira: Mercúrio direto em quadratura com Netuno

A partir de terça-feira (02), coincidindo com o primeiro dia útil do ano, encerramos o primeiro Mercúrio retrógrado de 2024. Como o planeta da comunicação e da mente volta a ficar direto, tende a facilitar o nosso dia a dia e a tomada de decisões.

No entanto, podemos dizer que ainda é um Mercúrio “convalescente”, porque vai estar em quadratura com Netuno até dia 13/01. Além disso, Marte também está em quadratura com Netuno até dia 03/01.

Esses aspectos, que já vêm desde o Natal, são muito confusos. É como se estivéssemos lidando com um certo atrapalho no dia a dia, podendo afetar viagens e outras programações. E não estamos tão objetivos assim.

Então, Mercúrio volta a ficar direto, mas ainda não temos toda a clareza típica desse aspecto. Afinal, enquanto Mercúrio retrógrado traz uma reflexão, o movimento direto deixa tudo às claras, mas isto irá acontecer mais lentamente desta vez.

É por isso que ainda estamos lidando com certas dúvidas, contratempos e problemas. Ou seja, Mercúrio direto dará uma melhorada, mas não de 100%, como sempre esperamos. Sistemas ainda podem falhar, deslocamentos ainda vão ser confusos e estaremos mais esquecidos.

Marte/Netuno e as questões climáticas

Por estarmos no verão no Brasil, há chances de haver notícias envolvendo chuvas, desabamentos ou temperaturas muito altas.

Marte com quadratura Netuno pode trazer questões envolvendo o clima. Como Netuno rege águas, ressacas, mar e trombas d’água, esses fenômenos podem ser mais comuns.

E essas são notícias que afetam a gente, em especial no Ano Novo. Por isso, para quem está curtindo o verão, a recomendação é cuidado e cautela.

A partir de quinta: Marte em Capricórnio em sextil com Saturno

Na quinta-feira (04), Marte ingressa em Capricórnio, onde fica até meados de fevereiro. Nós, astrólogos, que, aliás, temos o nosso dia como sendo 06/01, comemoramos esse ingresso.

Isso porque Marte em Capricórnio é o que chamamos de posicionamento exaltado (entenda melhor aqui), ou seja, um posicionamento com muita força.

Para quem não sabe, Marte é o planeta da ação. E, quando está em Capricórnio, traz mais disciplina, persistência, resiliência e foco, o que é muito bem-vindo! Esse é um Marte mais planejador, que quer alcançar seus objetivos.

Além disso, também a partir de quinta-feira e até 14/01, Marte está em sextil com Saturno, regente de Capricórnio. Essa é uma combinação que aumenta ainda mais a resiliência e a vontade de lutar por um sonho e concretizá-lo. Realizar um sonho é muito Saturno em Peixes.

Mas, nessa combinação, Marte em Capricórnio nos leva a pensar:

O que eu preciso fazer para realizar esse sonho?

Qual é meu primeiro passo? E quais devem ser os seguintes?

Eu gosto muito dessa energia começando nosso ano, porque, o que quer que esteja bagunçado e desorganizado, vamos colocar em ordem e fazer as coisas acontecerem.

Acaba até aquela pausa eventual no exercício físico e na terapia. Agora, retomamos tudo, por isso eu disse, lá no início do artigo, que iríamos “pegar no tranco” depois da ressaca.

É como se a gente dissesse “o ano começou, vambora trabalhar e realizar!” – para usar uma palavra bem capricorniana. Tudo bem pé no chão.

E você, já fez a sua resolução de ano novo que realmente quer levar adiante?

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

