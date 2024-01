Réveillon com Mercúrio retrógrado: o que fazer e o que não fazer

Estamos chegando na época mais festiva do ano, e muitos de nós estamos ansiosos para celebrar com quem amamos. No entanto, é importante lembrar que, neste ano, teremos Natal e Réveillon com Mercúrio retrógrado, o que pode trazer alguns desafios a mais.

É possível prever que certas confusões ocorram com mais frequência, envolvendo principalmente a comunicação, tecnologia e deslocamentos, durante os períodos retrógrados de Mercúrio.

Por isso, neste artigo, você aprende o que fazer e o que NÃO fazer durante Mercúrio retrógrado, para garantir que você comece o novo ano com o pé direito.

Aliás, já anota aí as datas de Mercúrio retrógrado em 2024 para poder se planejar.

O que NÃO fazer durante Mercúrio retrógrado

Evite decisões importantes de Réveillon: quando Mercúrio está retrógrado, a comunicação pode ficar confusa. Portanto, evite tomar decisões importantes durante a virada do ano, como fazer promessas de Ano Novo significativas ou tomar decisões financeiras precipitadas. É melhor refletir e planejar antes de tomar medidas drásticas. Esteja preparado para trânsito e outros contratempos de viagem: prepare-se para cancelamentos de última hora, engarrafamentos, alterações no plano de viagem e outros erros durante o retrógrado. Cuidado com os compromissos de festas: planejar festas de Réveillon pode ser emocionante, mas durante o Mercúrio retrógrado, é possível que haja mal-entendidos ou desorganização. Certifique-se de confirmar detalhes com fornecedores e convidados, evitando surpresas desagradáveis no último minuto. Evite fofocas e mal-entendidos: durante as festas de Réveillon, é fácil que mal-entendidos ocorram em meio à empolgação. Evite espalhar fofocas ou participar de discussões acaloradas, pois as palavras podem ser mal interpretadas mais facilmente durante esse período. Não confie na tecnologia: falhas tecnológicas podem ser mais recorrentes. Por isso, faça backup do que for importante e revise tudo duas, três ou quantas vezes forem necessárias. Atenção antes de embarcar em relacionamentos antigos: é tentador procurar antigos amores ou responder aquele ”oi, sumido” durante as festas, mas tenha cuidado ao entrar em contato com ex-parceiros. Mercúrio retrógrado pode distorcer suas percepções e levá-lo a tomar decisões impulsivas. Em vez disso, concentre-se em celebrar o presente e o futuro.

O que FAZER durante Mercúrio retrógrado

Celebre com amigos e familiares: reúna-se com amigos e familiares para compartilhar momentos especiais e criar memórias duradouras. Aproveite a oportunidade para se reconectar com aqueles com quem você não tem contato há algum tempo. Organize seu espaço: sonhando com um espaço mais organizado? A limpeza da sua casa pode ser ainda mais satisfatória durante a retrogradação, pois é um uso positivo da necessidade de olhar para trás. Livre-se de tudo que não serve mais e faça limpeza energética da sua casa também. Faça limpezas internas: aproveite esse período para jogar fora o que não serve mais também nas relações e situações da sua vida. Veja essas dicas para limpar sua energia! Prepare-se para novos começos no final do ciclo retrógrado — que é bem no comecinho de 2024. Reflexão e planejamento: ao invés de vez de tomar decisões precipitadas, use este período para refletir sobre suas metas e aspirações para o ano novo. Retrógrado tem a ver com tudo que é “re” — rever, revisar e reinterpretar. Foque em ler e reler as previsões para 2024! Depois que o planeta voltar ao movimento direto, você pode tirar tudo do papel e partir para a ação! Se recolher: toda retrogradação de Mercúrio é um momento mais de recolhimento, instigando um processo interno maior. Quer época melhor do que se recolher e mergulhar em si do que esse simbólico encerramento de ciclo e recomeço de um novo? Reencontre-se com seu passado de maneira positiva: em vez de se concentrar em relacionamentos antigos (que você viu ali no que NÃO fazer), aproveite para reencontrar velhos amigos ou lembrar histórias engraçadas com sua família. Use as histórias do passado como uma forma de união e compartilhamento de experiências.

Previsões para você durante Mercúrio retrógrado

Somente no Personare, você encontrará previsões personalizadas para o período de Mercúrio Retrógrado e compreenderá esse trânsito específico na sua vida.

Aqui está um guia passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado do Personare – é gratuito! Se você ainda não tem cadastro, preencha os seus dados. Se já possui um, faça login no site. Em seguida, você terá acesso a informações detalhadas sobre os trânsitos astrológicos que estão ocorrendo em sua vida no momento. Procure pelo trânsito de “Mercúrio na Casa…” e clique nele. Ali, você poderá ver as previsões e dicas para você tanto para o trânsito direto quanto retrógrado do planeta. No exemplo abaixo, perceba que há um destaque sobre Mercúrio retrógrado à esquerda. Clique em “saiba mais” para ver as previsões em texto e vídeo.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Réveillon com Mercúrio retrógrado: o que fazer e o que não fazer apareceu primeiro em Personare.