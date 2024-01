2023 não foi fácil pra muita gente, especialmente nos assuntos do coração. Será que o ano novo vai ser melhor? Chegou o momento de descobrir quais signos vão se dar bem no amor em 2024.

Tem aqueles que estão em busca de uma nova paixão, outros se encontraram o amor das suas vidas ou, ainda, se a relação atual seguirá firme e forte.

Por isso, pedimos para a astróloga Nai Tomayno contar quais signos terão mais sorte no amor neste ano, e quais podem enfrentar desafios.

As previsões para os signos em 2024 completas estão aqui. A seguir, descubra se o seu signo está entre os que vão se dar bem no amor em 2024.

Dica: procure na lista seu signo solar e seu Ascendente e leia a análise dos dois. Assim, você terá um panorama completo sobre o que esperar do amor 2024.

Signos que vão se dar bem no amor em 2024

Sagitário: Os sagitarianos estão com a sorte a seu favor no amor em 2024. Com a influência positiva de Júpiter nos relacionamentos, é o momento ideal para abrir o coração e explorar novas possibilidades românticas através do diálogo e da comunicação.

Leão: O ano começa de forma bastante promissora para os leoninos no amor. Com Marte, Vênus e uma Lua Cheia a seu favor, a paixão e a ação estarão em alta. É o momento ideal para iniciar relacionamentos, aproveitar encontros e se jogar nas festas, mas é importante controlar a impulsividade.

Capricórnio: O planeta do amor fará visitas estratégicas ao signo de Capricórnio ao longo do ano, oferecendo oportunidades para criar ou fortalecer relações amorosas. Aproveite esses momentos para construir conexões sólidas.

Touro: Embora o amor não seja a principal prioridade para os taurinos em 2024, oportunidades podem surgir, especialmente após setembro. Durante o trânsito de Mercúrio retrógrado em agosto, relacionamentos do passado podem ressurgir, portanto, esteja atento às possibilidades.

Virgem: Este ano promete ser auspicioso para os virginianos que buscam um compromisso sério. Saturno estará incentivando o comprometimento, mas tudo depende do que você realmente deseja em sua vida amorosa.

Escorpião: Embora Saturno possa representar desafios, ele estará ativando as paixões dos escorpianos em 2024. Aproveite esse trânsito para investir mais em pessoas que te inspiram e fortalecer os laços emocionais.

Signos com mais desafios no amor em 2024

Áries: Apesar das oportunidades de encontros e romances, os eclipses podem trazer desafios nos relacionamentos para os arianos em 2024. É um momento de aprender a lidar melhor com as turbulências amorosas.

Gêmeos: Os geminianos podem se deparar com surpresas agradáveis e inesperadas no amor neste ano, mas os eclipses, conhecidos por trazer crises, podem apresentar desafios que exigem reflexões mais profundas para lidar com as sombras.

Aquário: Para os aquarianos, o desafio em 2024 não está no amor em si, mas no processo de autodescoberta. Embora o interesse por relacionamentos esteja presente, é um período de reflexão sobre o que você realmente procura.

Peixes: Principalmente no segundo semestre, os piscianos precisarão de determinação, pois o amor passará por momentos turbulentos. Muitas reavaliações em relação a relacionamentos existentes ou em início. Prepare-se para enfrentar algumas cobranças.

Libra: Os eclipses podem trazer mudanças intensas e profundas para os librianos em 2024. Enquanto alguns enfrentarão crises, outros podem iniciar novos relacionamentos. Em qualquer caso, será um ano desafiador.

Câncer: Os cancerianos podem ter muitas oportunidades amorosas em 2024, mas precisarão lidar com o aumento das tensões e conflitos, especialmente a partir de março. É importante manter a calma e a paciência durante esses momentos.

