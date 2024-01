24 hábitos saudáveis para transformar o seu 2024

Início de ano é sempre uma oportunidade para rever velhos hábitos e incluir outros melhores. Neste guia, compartilho com vocês um guia com 24 Hábitos Saudáveis para você incluir na sua rotina em 2024 e transformar a sua vida para sempre.

Se você incluir um a um, no seu tempo, tornando parte da sua rotina diária, certamente sentirá melhora na sua saúde.

Todas as dicas são parte da medicina Ayurveda, conhecimento que nos ensina como podemos prevenir doenças e ter mais longevidade. Ou seja, são 24 dicas fáceis e práticas de você aplicar no seu dia a dia.

+ Veja as previsões para 2024 aqui

24 hábitos saudáveis para 2024

Segue abaixo uma lista de 24 hábitos alimentares que você deve considerar para suas realizações de ano novo:

1. Beba água sempre que sentir sede

Parece óbvio, mas muitas pessoas não percebem os sinais de sede e acabam comendo nesse momento. Carregue sempre consigo uma garrafinha de água para não cair nesse equívoco. E veja aqui quanto de água você deve ingerir por dia.

2. Consuma mais chás

As ervas são medicinais e tem inúmeros benefícios, seja calmantes, chás digestivos, refrescantes, procure explorar mais esse universo dos chás e aplicar no seu dia a dia.

3. Só coma com fome

Uma das regras principais dentro da medicina Ayurveda para manter a sua digestão saudável, é apenas comer quando tiver fome. Se você tem fome, você tem capacidade de digerir, caso não haja procure estimular a fome com chás digestivos, por exemplo.

4. Evite jantar tarde

Comer muito tarde pode atrapalhar a qualidade do seu sono. À noite, nossa digestão é naturalmente mais lenta e menos eficiente. Prefira alimentos leves no jantar como legumes cozidos ou sopas.

5. Durma mais cedo

Garantir uma boa noite de sono é essencial para que o cortisol retorne aos níveis basais, e não comprometa as funções normais do nosso organismo. Veja aqui o checklist para uma boa noite de sono.

6. Coma mais frutas da estação

As frutas sazonais têm melhor valor nutricional e ainda são mais saborosas.

7. Coma com consciência

Também conhecido como mindfull eating evitando estímulo externos como celular, televisão, rádio… apreciando sua refeição com calma e consciência.

8. Evite alimentos ultraprocessados

Por exemplo, refrigerantes, comidas congeladas, embutidos, sucos artificiais, molhos prontos, qualquer alimento embalado. Tirar os ultraprocessados da sua vida, ajuda você na prevenção de doenças cardiovasculares, câncer e obesidade.

9. Evite açúcar refinado

Por exemplo, se precisar adoçar café, chá ou suco, prefira açúcares não refinados como mascavo, demerara ou de coco. Ou melhor, tente beber sem açúcar.

10. Caminhe mais

Tarefas que sejam possíveis caminhar, por exemplo, ao invés de usar escada rolante ou elevador.

11. Reduza o consumo de álcool

O consumo excessivo de álcool pode resultar em ganho de peso, vício, dependência, desidratação excessiva, doença hepática e depressão. Se você quer reduzir danos do álcool, veja aqui 5 etapas simples e efetivas.

12. Procure se alimentar de gorduras boas

Por exemplo, abacate, semente de linhaça, castanhas, azeite. As insaturadas ainda têm ação antioxidante, anti-inflamatória, melhoram a saúde cerebral, reduzem o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer.

Mais ainda: gorduras boas afastam a chance do surgimento de diabete do tipo 2, dão uma força para a visão e ajudam no processo de emagrecimento, pois promovem saciedade.

13. Diminua o consumo de carnes

Já sabemos que o consumo de carnes, principalmente a de gado e os embutidos, tem relação com o desenvolvimento de doenças como câncer, pressão alta, alteração de colesterol e diabete. Por isso, um hábito que você pode mudar para viver melhor é diminuir o consumo.

14. Consuma laticínios de boa procedência

Nos textos clássicos é frequentemente recomendado o consumo de produtos lácteos, porém temos que fazer uma ressalva sobre as indústrias de exploração de gados de hoje em dia.

Então, se for possível e do seu alcance, consuma laticínios de boa procedência, mas se não, prefira “leites” vegetais.

15. Explore o universo das especiarias

Como cúrcuma, cominho, pimenta-preta, gengibre, canela, são ótimas para ajudar a digestão e também dar sabor a comida. Entenda mais sobre o poder das especiarias aqui.

16. Evitar sal refinado

Ou seja, procure consumir sal rosa ou sal marinho.

17. Coma muitas verduras

Verduras são ricas em fibras, vitaminas, minerais, além de ajudarem na saciedade.

18. Cozinhe sua própria refeição

Sempre que possível, prepare sua própria refeição. E se precisar aquecer, que seja na panela e fogão. Evite o uso de micro-ondas para manter a energia vital e potência do seu alimento.

19. Coma devagar

Para que aproveitemos melhor a absorção de nutrientes ingeridos, é necessário a mastigação.

20. Prefira alimentos orgânicos

Orgânicos são importantes para que sua alimentação seja balanceada. Além de não serem cultivados com componentes químicos, como agrotóxicos, antibióticos e fertilizantes, orgânicos não oferecem resíduos desses compostos para seu organismo, sendo mais seguros para sua saúde.

21. Coloque seis sabores no seu prato

Isso vale principalmente para sua refeição principal que, idealmente, deveria ser o almoço. Os 6 sabores que você deve ter no seu prato são: doce, amargo, adstringente, salgado, ácido e picante. Tendo um equilíbrio entre esses sabores, sua dieta estará equilibrada.

22. Procure acordar cedo

Segundo a Ayurveda, acordar por volta de 6h ajuda a manter a energia vital do seu organismo, ter mais disposição e manter o ciclo circadiano para regular os processos biológicos do seu corpo.

23. Água morna ao acordar

Esse é um hábito da rotina diária do Ayurveda para assim que acordarmos tomarmos um copo pequeno de água morna. Assim, você avisa seu corpo e sua digestão que você acordou e começará o dia. Tomar café em jejum assim que acordamos, ressaca e acidifica o corpo.

24. Comece a meditar

Praticar meditação regularmente pode trazer benefícios como redução do estresse, melhoria na concentração e promoção do bem-estar. Experimente incorporar a meditação com essas dicas na sua rotina diária!

Vamos começar?

E então, diante desta lista, quais desses hábitos você já aplica na sua vida ou ainda não sabia?

Que 2024 venha com muita saúde para todos nós!

Deborah Ocampo

Terapeuta Ayurveda especializada nos tratamentos ayurvédicos. Instrutora e praticante de Yoga. Graduando em nutrição.

ocampoyoga@gmail.com

