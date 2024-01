Descubra a pedra de cada signo para 2024

O cenário astrológico de 2024, marcado por eclipses, retrogradações e trânsitos planetários intensos, promete desafios e oportunidades únicas para cada signo do zodíaco. Para te ajudar a lidar com os obstáculos e fazer desse um ano incrível, te indicamos a pedra de cada signo para 2024.

Utilizamos as previsões para os signos em 2024 (que você pode ler completas aqui), para conhecermos os desafios que cada um de nós pode enfrentar. Assim, te indico uma pedra que pode ajudar com eles.

Lembrando que cada jornada é única, portanto, não existe uma solução única para todos ou uma pedra que resolverá todos os seus problemas.

No entanto, como pedras e cristais têm um poder terapêutico de amenizar e ajudar em desafios específicos, elas podem ser muito úteis para situações específicas, auxiliando a tomar as melhores decisões na vida.

Depois de conhecer a sua pedra do ano, limpe e energize o cristal (saiba como aqui) e conecte-se a ele. Isso é fundamental para que tenha efeito de fato!

Pedra de cada signo para 2024

Como as previsões astrológicas são pensadas para signo solar e Ascendente, o ideal é que você encontre na lista a seguir essas duas pedras. Se você ainda não sabe, confira os signos aqui no Mapa Astral gratuito .

Agora, sim, vamos à pedra de cada signo para 2024!

Áries: Turmalina Melancia

Em 2024, Áries pode enfrentar desafios significativos relacionados à saúde, com destaque para questões que podem aparecer exacerbados nos eclipses. Por isso, a Turmalina Melancia é recomendada para cuidar de si e fortalecer sua persistência e determinação com amorosidade, auxiliando Áries a manter escolhas mais saudáveis e menos nocivas.

Touro: Rodonita

Taurinos podem se deparar com desafios emocionais e transformações profundas em relacionamentos, incluindo questões financeiras. E a Rodonita inspira a livrar-nos de mágoas passadas e voltar a confiar na força do amor, principalmente no nosso amor-próprio, para que transborde para outros, promovendo estabilidade emocional e equilíbrio nas mudanças.

Gêmeos: Quartzo transparente

Gêmeos pode enfrentar o desafio de manter o foco e evitar a dispersão de energia ao longo de 2024. O Quartzo transparente pode ajudar em qualquer situação que precise de maior equilíbrio, calma e energia, uma vez que vibra a pura luz branca que contém todas as outras cores.

Câncer: Água-marinha

Quem é de Câncer pode vivenciar desafios relacionados à especialização e a mudanças na vida doméstica e profissional em 2024. Nesse sentido, a Água-marinha pode te ajudar a expressar-se com maior clareza e fortalecer a resiliência emocional diante dessas transformações, promovendo posicionamento durante períodos de reavaliação.

Leão: Olho de Tigre

Leão pode enfrentar desafios financeiros e de poder ao longo do ano, exigindo independência e maturidade. O Olho de Tigre para alavancar projetos e desejos, pois precisamos enxergar com clareza para fazer escolhas mais sábias. Assim, ele proporciona apoio durante esses desafios.

Virgem: Ametista

Os desafios para Virgem podem envolver pressões na saúde mental e no trabalho. A Ametista pode te ajudar a ativar a sua sabedoria interna e também a paciência, um requisito nesse ano. Assim, você não vai perder o entendimento do propósito para enfrentar demandas intensas e manter o equilíbrio.

Libra: Azurita

Libra passará por transformações profundas na identidade e nos relacionamentos, demandando coragem e equilíbrio. Por isso, a pedra sugerida é a Azurita para auxiliar no aprofundamento em si e dar suporte para enxergar com o que você deve lidar. Oferece coragem para enfrentar as mudanças com autenticidade.

Escorpião: Fluorita

Escorpião pode enfrentar desafios na saúde e na reflexão sobre a identidade, exigindo gestão do estresse. A Fluorita ajuda a passar por mudanças, especialmente as mudanças mentais. Contêm também elementos que eliminam as impurezas, o ranço e padrões passados. Por isso, ajuda na transformação interior e no enfrentamento do estresse, proporcionando suporte durante esse período.

Sagitário: Jaspe

Sagitário pode lidar com maior envolvimento familiar e responsabilidades financeiras em 2024, buscando crescimento e estabilidade. Nesse sentido, a Jaspe é uma ótima pedra para este ano, pois ela nutre, cura e unifica as áreas da vida, além de trazer estabilidade e equilíbrio para materializar a mudança.

Capricórnio: Sodalita

Capricórnio pode enfrentar o desafio de equilibrar a vida familiar e a carreira, demandando disciplina e comunicação eficaz. Por isso, a Sodalita, que ajuda a organizar a mente e compreender o que é ou não prioridade, pode ser ideal. Ao auxiliar você a priorizar as situações e esforços, pode te ajudar a alcançar um equilíbrio saudável neste novo ano.

Aquário: Citrino

Aquário pode ser desafiado por intensidades nas relações pessoais e na busca pela autenticidade, requerendo inovação e honestidade consigo mesmo. O Citrino é a sugestão para nutrir seu brilho pessoal, o seu posicionamento e sua certeza interna.

Peixes: Quartzo Rutilado

Com Plutão atuando nas questões ocultas e inconscientes, Peixes pode enfrentar desafios profundos, demandando intuição e enfrentamento emocional. O Quartzo Rutilado pode ser ótimo para auxiliar a se livrar das resistências nos pontos onde está se limitando, como padrões mentais negativos e apegos.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

