Signos que mais venceram o BBB: veja o ranking

O BBB 24 está quase chegando, e a expectativa já está alta. Todos estão curiosos para descobrir quem serão os novos participantes e começar a fazer suas apostas sobre quem tem mais chances de sair vitorioso. Enquanto aguardamos o anúncio oficial dos participantes, que tal darmos uma olhada nos signos que mais venceram o BBB?

Até agora, tivemos 23 campeões, e é interessante notar que os signos mais vitoriosos até agora são de Peixes e Sagitário, com quatro vencedores cada.

Na sequência, tivemos três campões de Áries e Escorpião, e dois de Touro, Libra e Aquário. Além disso, Gêmeos, Câncer e Leão têm um vencedor cada.

Sentiu falta de dois signos aí? Isso porque nenhum representante de Virgem ou Capricórnio conquistou o primeiro lugar até o momento. Será que 2024 será o ano em que um participante desses signos finalmente levará o prêmio?

Segundo os movimentos planetários, teremos um grupo de participantes super competitivos e resilientes. A temporada promete ser repleta de surpresas, escândalos e confusões! Veja tudo sobre as previsões astrológicas para o 2024 aqui!

Signos que mais venceram o BBB

Enquanto aguardamos ansiosamente para descobrir, confira a lista dos signos de quem já ganhou o BBB. Mas lembre-se que todo mundo é mais do que um único signo. Precisamos ver o Mapa Astral completo para entender de fato a personalidade de um jogador, vencedor ou participante do BBB.

Sagitário – 4 vencedores

Juliette (BBB 21), Fael Cordeiro (BBB12), Maria Melilo (BBB11) e Max Porto (BBB9) são os quatro sagitarianos que venceram o BBB.

Sagitarianos são aventureiros, otimistas e francos. Eles gostam de desafios e podem ser diretos em suas opiniões, mas também podem ser impacientes e insensíveis. Saiba tudo sobre Sagitário aqui.

Peixes – 4 vencedores

Cida dos Santos (BBB4), Jean Wyllys (BBB5), Gleici Damasceno (BBB18) e Arthur Aguiar (BBB22) são os quatro participantes de Peixes que se sagraram campeões do reality show.

Piscianos são compassivos, sensíveis e criativos. Eles têm empatia e imaginação, mas também podem ser sonhadores e evasivos. Encontre o guia do signo de Peixes.

Áries – 3 vencedores

Rodrigo Cowboy (BBB2), Vanessa Mesquita (BBB14) e Amanda Meirelles (BBB 23) são os três vencedores nascidos sob o signo de Áries.

Arianos são conhecidos por sua determinação, energia e competitividade. Eles tendem a ser líderes naturais e podem se destacar em desafios físicos e mentais, mas também podem ser impulsivos e confrontadores. Veja tudo sobre o signo de Áries aqui.

Escorpião – 3 vencedores

Cézar Lima (BBB15), Paula von Sperling (BBB19) e Thelma Assis (BBB20) são os três escorpianos que conquistaram o prêmio.

Escorpianos são intensos, determinados e misteriosos. Eles podem ser ótimos estrategistas e têm profundidade emocional, mas também podem ser vingativos e controladores. Conheça tudo sobre Escorpião.

Touro – 2 vencedores

Com perfis bastante distintos, dois taurinos se destacaram como vencedores: Mara Viana, no BBB6, e Marcelo Dourado, no BBB10.

Taurinos são estáveis, práticos e teimosos. Eles valorizam o conforto e a segurança, e podem ser bons em estratégias de longo prazo, mas também podem ser resistentes à mudança. Confira o guia do signo de Touro.

Libra – 2 vencedores

Dhomini, do BBB3, e Rafinha, do BBB8, são os dois campeões librianos do programa.

Librianos são sociáveis, justos e equilibrados. Eles valorizam relacionamentos e podem ser bons mediadores, mas também podem ser indecisos e evitam conflitos. Descubra tudo sobre Libra aqui.

Aquário – 2 vencedores

Dois participantes aquarianos se tornaram campeões icônicos: Kleber Bambam, no BBB1, e Diego Alemão, no BBB7.

Aquarianos são progressistas, inventivos e independentes. Eles são idealistas e gostam de causas sociais, mas também podem ser excêntricos e distantes emocionalmente. Veja tudo sobre Aquário.

Gêmeos – 1 vencedora

Fernanda Keulla, vencedora do BBB13, é do signo de Gêmeos. Ela é a única representante desse signo a conquistar o título de campeã.

Geminianos são comunicativos, curiosos e versáteis. Eles são bons em fazer conexões e podem ser ótimos em lidar com informações, mas também podem ser superficiais e indecisos. Guia do signo de Gêmeos aqui.

Câncer – 1 vencedora

Munik Nunes foi a vencedora do BBB16 e é a única canceriana a ter conquistado o prêmio do reality show.

Cancerianos são emocionais, protetores e intuitivos. Eles têm empatia e podem formar fortes laços emocionais, mas também podem ser sensíveis e suscetíveis a mudanças de humor. Confira tudo sobre o signo de Câncer.

Leão – 1 vencedora

Emilly Araújo foi a campeã do BBB17. Embora tenha entrado na casa com sua irmã gêmea, Mayla, ela disputou o prêmio de forma individual.

Leoninos são confiantes, carismáticos e ambiciosos. Eles gostam de estar no centro das atenções e podem se destacar em tarefas que exigem liderança, mas também podem ser autoritários e egocêntricos. Saiba mais sobre as características de Leão aqui.

Signos que ainda não venceram o BBB

Virgem

Virginianos são organizados, analíticos e atentos aos detalhes. Eles são bons em resolver problemas e podem ser úteis em tarefas que requerem precisão, mas também podem ser críticos demais. Veja o guia do signo de Virgem aqui.

Capricórnio

Capricornianos são disciplinados, ambiciosos e práticos. Eles levam suas metas a sério e são persistentes, mas também podem ser reservados e focados demais no trabalho. Saiba tudo sobre Capricórnio aqui.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post Signos que mais venceram o BBB: veja o ranking apareceu primeiro em Personare.