Previsões astrológicas para o BBB 24 e as datas mais marcantes

Um pouco mais cedo do que nos outros anos, o BBB 24 vai começar na próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. Para entrar no clima e começar a pensar em quem será o próximo milionário, te contamos quais são as previsões astrológicas para o BBB 24.

A 24ª edição do reality show promete ser uma montanha-russa de emoções, com uma combinação de competição acirrada, franqueza desmedida e reviravoltas. É isso que revela o Mapa Astral de estreia do programa — mas tem muito mais.

A seguir, veja os detalhes das previsões astrológicas do BBB 24 e quais devem ser os períodos com mais tretas, romances e conflitos desta edição. E se quiser ver as previsões da Astrologia para 2024, para todos nós, clique aqui.

Principais previsões astrológicas para o BBB 24

Está chegando uma turma altamente competitiva e resiliente para enfrentar os muitos testes de resistência, com um Mapa Astral que destaca Sagitário (onde estão os planetas Vênus, Lua e Mercúrio) e um poderoso Marte exaltado em Capricórnio, em harmonia com Júpiter e Saturno.

Esses aspectos indicam que alguns participantes devem ser muito determinados e resistentes, seja devido às experiências de vida que tiveram ou à motivação que possuem.

Além disso, Capricórnio, onde o Sol também se encontra neste mapa, é conhecido por sua determinação, transformando o jogo em uma empreitada profissional muito séria.

Neste ano, o BBB 24 estreia um novo quadro chamado “Sincerão”, que é a personificação de outra característica marcante do mapa: Sagitário. Isso porque este signo é famoso por sua tendência a expressar suas opiniões sem rodeios.

Com a Lua e Vênus conjuntas em Sagitário, na Casa 3 do mapa, podemos esperar que uma mulher engraçada, comunicativa, esportiva, alegre e espontânea se destaque neste ano.

Comunicação difícil

Um dos aspectos mais relevantes do mapa de estreia é a quadratura entre Mercúrio e Netuno. Por isso, podemos esperar a propagação de notícias falsas e informações imprecisas, tanto dentro quanto fora do programa.

Como Mercúrio rege a comunicação, quando tensionado por Netuno, as informações podem se tornar incertas, duvidosas e passíveis de distorção. Isso também pode afetar as competições, aumentando a possibilidade de erros, enganos e mal-entendidos.

O famoso bordão “não foi bem isso que eu quis dizer” será provavelmente uma frase comum, juntamente com notícias surpreendentes sobre a vida fora da casa, que podem levar a situações do tipo “não é o que parece”.

Esta temporada promete ser repleta de surpresas, escândalos, confusões e enganos, criando um ambiente propício para participantes manipuladores que podem tentar se passar por bonzinhos ou inventar histórias sobre seus colegas de confinamento.

Embora o público possa acompanhar tudo, é comum que os próprios participantes fiquem confusos, sem entender completamente o que está acontecendo e quem é quem.

Datas mais marcantes do BBB 24

Como todo fã do BBB sabe, o início do programa é marcado pelo entusiasmo, bom humor e harmonia no grupo. No entanto, toda edição costuma ter momentos de alta tensão, rupturas e trocas de farpas, além de romances que se desenvolvem dentro da casa mais famosa do Brasil.

Mas quais são as datas prováveis para esses eventos? Veja o que a Astrologia aponta:

Desavenças e vilões em ascensão

O período de 17 a 23/01 será marcado por crises pessoais, incluindo problemas de autoestima. Neste ponto, os possíveis vilões do BBB 2024 já estarão causando tumulto e situações intensas e tensas podem ocorrer.

Outro momento semelhante ocorrerá entre 18 a 24/04, com a quadratura entre o Sol em Touro e Plutão em Aquário, testando a resiliência dos signos fixos. Além disso, entre 10 a 18/02, pode ocorrer uma reviravolta no jogo, com crises e situações tensas.

Conflitos e disputas de poder

Essas situações podem surgir nos períodos mencionados acima, mas também de 14 a 19/02, quando paixões e traições podem vir à tona, e de 28/04 a 03/05, quando romances e parcerias podem chegar ao fim, acompanhados de revelações em público.

Palavras ferinas

A competição por prêmios, aumento de seguidores e outros benefícios expõe os participantes a comentários desagradáveis. Entre 3 a 7/02, as palavras podem se tornar mais cortantes, com um aumento de paranoias entre os participantes e notícias impactantes.

Rupturas e surpresas inesperadas

A paciência será testada entre 5 a 11/02, levando a possíveis rupturas, e essa tendência pode se repetir entre 29/02 a 05/03, quando as diferenças entre os participantes ficarão mais evidentes.

Além disso, o período de 05 a 13/03 traz alerta para possíveis acidentes e eventos inesperados.

Ilusões e desilusões

Entre 17 a 22/01, podem se formar parcerias ilusórias ou triângulos amorosos, traições e situações ambíguas. Porém, a carência pode se tornar mais intensa entre 14 a 20/03, com saudades da família e uma queda na imunidade.

Romance no BBB 2024

No início, o foco não será o romance, com Vênus em Sagitário, mas quando Vênus transitar em Capricórnio, entre 23/01 e 16/02, alguns romances podem se consolidar.

A fase mais romântica ocorrerá entre 11/03 a 04/04, com Vênus em Peixes, embora 31/03 a 05/04 possa ser um período um pouco estranho ou carente.

Por fim, a partir do dia 05/04, com Vênus em Áries, os romances podem ficar mais intensos e sensuais, seguindo o estilo apaixonado do primeiro signo do zodíaco.

Fique de olho

Para acompanhar as previsões semanais do programa, fique atento ao canal do Youtube do Personare, onde serão compartilhadas as informações sobre o que está por vir a cada semana, e aqui no Personare, com as previsões de cada semana.

E, não se esqueça, para acompanhar as previsões para a sua vida, fique de olho no Horóscopo Personalizado!

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Previsões astrológicas para o BBB 24 e as datas mais marcantes apareceu primeiro em Personare.