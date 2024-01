Decoração da Casa do BBB 24: pontos positivos e negativos segundo Feng Shui

A Casa do Big Brother Brasil 24 tem inspiração nos contos de fadas e duendes. Mas quais os efeitos que a decoração desta edição exerce sobre os participantes, suas emoções e atitudes? Então, vem saber como é a energia da Casa do BBB 24 a partir da análise do Feng Shui.

Incluímos, ainda, dicas do que você pode aproveitar da Casa do BBB 24 como bons exemplos na sua própria casa – além do que você deveria evitar para garantir boa energia e bem-estar.

Isso porque o Feng Shui avalia os efeitos dos ambientes sobre todos os aspectos da vida das pessoas: saúde, relacionamentos, prosperidade, carreira… O objetivo desse estudo não é harmonizar os ambientes em si, mas, sim, harmonizar a relação entre os ambientes e as pessoas.

Assim, as construções servirão de suporte para que manifestemos plenamente nossos potenciais. Isso vale tanto para nossas casas quanto para nossos locais de trabalho.

Numa situação de confinamento como na Casa do BBB 24, a convivência 24h por dia com pessoas com quem não se tem intimidade, a falta de privacidade e a pressão por desempenho levam os participantes e vivenciarem altos níveis de estresse continuado.

A influência dos ambientes sobre essas pessoas torna-se ainda mais relevante, podendo ajudar ou prejudicar seu equilíbrio e suas chances de sair vitorioso na competição.

Significados do Feng Shui na Casa do BBB 24

Em 2024, todos os ambientes da Casa do BBB remetem ao mundo da fantasia, com temática de floresta, fadas, gnomos e contos de fadas. Isso aumentará nos participantes a sensação de estarem numa bolha, fora do mundo normal.

Mas não temos como dizer se isso será favorável ou desfavorável para as pessoas ali. É um aspecto que dependerá das características individuais, como cada participante vai conviver com isso.

O que podemos afirmar, no entanto, é que as referências visuais aos elementos naturais trará um alívio ao estresse, ajudando no equilíbrio emocional dos brothers.

Isso porque diversas pesquisas no campo da neurociência aplicada à arquitetura já demonstraram que o uso de formas e materiais ligados à natureza trazem benefícios reais à saúde física e mental.

Por essas características, a Casa do BBB 24 tende a criar um ambiente um pouco mais tranquilo quando comparada às casas dos anos anteriores, com decorações de temáticas urbanas e cores contrastantes. Relembre aqui a análise da Casa do BBB 23.

Principais Elementos do Feng Shui na Casa do BBB 24

Um dos princípios básicos do Feng Shui é o equilíbrio do yin e do yang nos diferentes ambientes e na decoração.

Yang: está associado a dinamismo, ação, iniciativa, luz, dia, movimento, preparar o alimento. Nos ambientes, o yang é gerado pelos móveis mais leves, bastante espaços vazios para circular, transparência, iluminação forte.

está associado a dinamismo, ação, iniciativa, luz, dia, movimento, preparar o alimento. Nos ambientes, o yang é gerado pelos móveis mais leves, bastante espaços vazios para circular, transparência, iluminação forte. Yin: está associado a tranquilidade, receptividade, acolhimento, sombra, noite, descansar, alimentar-se. Por isso, nos ambientes, o yin é fortalecido pelos móveis mais sólidos e pesados, opacos, com mais espaços preenchidos do que vazios no ambiente, e uma iluminação mais suave.

Isso não significa que todos os ambientes devem ter a mesma proporção de yin e de yang. Na verdade, essa proporção deve corresponder ao uso principal do ambiente.

Por exemplo, no quarto de dormir deve prevalecer a energia yin, para que o sono seja reparador e se possa com ele restaurar a energia para um novo dia. Já numa academia, deve riaprevalecer a energia yang, para que os participantes tenham força e ânimo para fazer os exercícios.

Interessante notar que, na área externa da Casa do BBB 24, foi montado o cenário de uma floresta que de um lado está de dia, e do outro lado está de noite. Isso representa bem as duas polaridades yin e yang.

No Feng Shui, também usamos a teoria das 5 Fases ou 5 Elementos (Água, Árvore, Fogo, Terra e Metal) para avaliar a presença de diferentes cores, formas e materiais, e que efeito exercerão sobre as pessoas.

Como é a energia da Casa do BBB 24

A seguir, veja a análise de cada cômodo do BBB 24.

Sala: tensão e emoções intensas

Na sala do BBB 24 encontramos três cores bem marcantes no ambiente: azul cobalto, vermelho e marrom.

O contraste do vermelho (Fogo) com o azul escuro (Água) causa uma certa tensão, que se bem administrada pode gerar boas parcerias, desde que um saiba respeitar o espaço do outro. No caso um confronto, os exaltados saem perdendo para os que agem com sabedoria e boa comunicação.

O marrom do piso e do painel decorativo de biblioteca (Terra) não favorece nem ao Fogo nem à Água. Isso porque ele pode gerar uma sensação de imobilidade, teimosia e impasse que enfraquece a todos e dificulta o entendimento.

As formas sinuosas nos móveis e no painel da parede estão associadas à fase Água, e ajudam a suavizar esse peso, trazendo um pouco mais de dinamismo ao ambiente.

As cores escuras e os tons profundos podem trazer muita intensidade e densidade aos sentimentos. Por isso, não será um bom local para quem está deprimido ou sofrendo com o confinamento, pois pode agravar estes sintomas.

Quarto dos Gnomos: estabilidade x movimento

Este é um quarto mais yin-receptivo, com predomínio de cores escuras e opacas. Isso faz com que seja mais propício ao descanso e ao sono de boa qualidade.

Nas cores, temos a presença de marrom (Terra) no piso, nas paredes e nos móveis, e verde (Árvore) nas camas, nas paredes, nas árvores decorativas e em menor quantidade no piso.

Essas duas fases estimulam sentimentos e ações divergentes. Enquanto a Terra estabiliza, gera introspecção e até imobilidade, a Árvore dinamiza, gera expansão, movimento e iniciativa. Os participantes que ocuparem esse quarto tendem a apresentar um comportamento instável, oscilando entre essas duas tendências.

Apesar disso, a referência à natureza promove tranquilidade e favorece a saúde mental.

Quarto das Fadas: emotividade e insônia

As cores deste quarto trazem um predomínio quase absoluto da fase Fogo: rosa, magenta, laranja e púrpura. Encontramos uma pequena quantidade de Água nas formas sinuosas da decoração e em pequenos detalhes azulados das colchas.

Aqui, o conflito entre a Água e o Fogo tende a ser “vencido” por este último, pelo volume de tons quentes presentes. Isso significa que emoções e intuições falarão mais alto do que a sabedoria e a profundidade entre os ocupantes do quarto.

A tendência é que as conversas sejam triviais, sobre assuntos mais superficiais, não chegando a aprofundar-se. Os sentimentos podem ficar à flor da pele, com discussões acaloradas e nem sempre muito sensatas.

Este é um quarto mais yang-dinâmico, pela presença de cores claras, vibrantes e muitas luminárias e enfeites de neon. A tendência para quem ocupar esse quarto é ter o sono mais leve, acordando várias vezes, e quem sabe engrenando conversas no meio da madrugada!

Quarto do Líder: contrastes e inquietude

No quarto do líder encontramos uma grande mistura de elementos: verde e listras verticais (Árvore), vermelho, rosa e laranja (Fogo), branco e formas circulares (Metal), formas quadradas (Terra), preto (Água).

Embora em alguns conteúdos na internet digam que os ambientes devem possuir todos os 5 elementos para ter equilíbrio, isso na verdade pode causar uma grande perturbação no ambiente. Especialmente quando as fores e formas são tão intensas e marcantes como nesse quarto.

As características do quarto do líder podem desencadear inquietude, agitação, dificuldade de relaxar e descansar. As relações aqui tendem a ser de contrastes e pouca chance de acordos.

Há também o risco de uma certa confusão mental, julgamentos equivocados e ações impensadas. Nada que seja inédito em edições anteriores do Big Brother Brasil!

Cozinha Xepa: moderação e estabilidade

Contrariando a tendência de combinação de vários elementos encontrada nos outros ambientes, a Cozinha Xepa é composta exclusivamente pela fase Terra. No aspecto bom, isso gera economia, estabilidade e acolhimento.

Pelo lado negativo, os riscos são de teimosia, estagnação, passividade e problemas digestivos. A tendência é que os participantes usando essa cozinha se sintam mais desanimados do que os “brothers” da cozinha VIP.

Um pouco mais de brilho e formas redondas, associadas à fase Metal, trariam alívio do excesso de Terra nessa cozinha.

Cozinha VIP: multiplicidade com equilíbrio

Essa cozinha é um belo exemplo de como a mistura de todos os 5 elementos pode ser harmônica. Temos aqui azul escuro e preto (Água), azul claro e verde (Árvore), vermelho (Fogo), amarelo e formas horizontais (Terra), branco, cinza e formas arredondadas (Metal).

Ao contrário do quarto do líder, onde as cores e formas contrastam e geram conflito, na cozinha vip os tons mais suaves e as formas menos variadas permitem que se estabeleça um fluxo harmônico da energia.

Apesar de ser uma cozinha com um aspecto um pouco impessoal, o equilíbrio das cores e formas deve propiciar bons relacionamentos e boa saúde entre os participantes.

Os tons mais claros e o espaço mais aberto tornam essa cozinha um ambiente yang-dinâmico. As pessoas aqui ficarão mais dinâmicas e entusiasmadas do que na cozinha Xepa, e não será só por conta da qualidade e variedade da comida!

Banheiro: estabilidade contra perdas energéticas

Neste ambiente encontramos novamente uma quantidade maior da fase Terra, através das formas horizontais e da cor amarronzada dos tijolos. Temos ainda um pouco de Árvore na cor verde e pequenos toques de Metal, na mandala circular do centro do ambiente e no balde.

O verde aqui atua aliviando a pressão que o excesso de marrom poderia causar, trazendo leveza e dinamismo para o ambiente.

A presença da terra ajuda a estabilizar a energia, e compensar as perdas energéticas que ocorrem naturalmente pelos ralos.

Confessionário: nobreza e competitividade

Uma das características de personalidade que a fase Árvore estimula é a competitividade, combinada a uma tendência à agressividade. O Metal, presente no dourado, complementa o cenário com objetividade, planejamento, frieza e foco.

O confessionário da casa do BBB 24 será testemunha de vários discursos bem pensados e voltados ao objetivo máximo de vencer o programa. A competição será acirrada!

Não acredite em qualquer arroubo de emoção demonstrado pelos participantes aqui. Eles muito possivelmente não serão sinceros.

O que copiar e NÃO copiar na sua casa

Muitos aspectos da decoração da casa do BBB são aplicados com objetivos específicos, como competitividade, fome, sono, insônia, etc. Mas na sua casa, alguns deles podem não ser interessante de replicar, e podem até atrapalhar sua saúde e bem-estar.

Por isso, veja que exemplos copiar e NÃO copiar do BBB:

COPIE:

Inclua em seus ambientes plantas naturais ou fotografias representando a vegetação natural ou paisagens . A simples visão dessas imagens equilibra as emoções e as ondas cerebrais, aliviando o estresse e melhorando os processos mentais.

. A simples visão dessas imagens equilibra as emoções e as ondas cerebrais, aliviando o estresse e melhorando os processos mentais. Com base no Feng Shui, veja aqui quais plantas e flores são mais favoráveis a cada ambiente.

Equilibre o yin-repousante e o yang-dinâmico entre os ambientes. Sala, cozinha e escritório devem ser mais yang, abertos e bem iluminados. Quartos de dormir devem ser mais yin, com móveis sólidos e iluminação suave.

entre os ambientes. Sala, cozinha e escritório devem ser mais yang, abertos e bem iluminados. Quartos de dormir devem ser mais yin, com móveis sólidos e iluminação suave. Se quiser usar diferentes cores em um mesmo ambiente, prefira tons mais suaves , em superfícies planas, sem muitas estampas ou formas variadas.

, em superfícies planas, sem muitas estampas ou formas variadas. Tenha sempre cabeceiras sólidas nas camas. Além disso, de preferência de materiais naturais, como madeira, ou estofadas com revestimento de algodão.

NÃO COPIE:

Formas irregulares e listras podem perturbar a energia do ambiente, prejudicando a saúde, o raciocínio e o equilíbrio emocional. Em pessoas com propensão, pode desencadear crises de enxaqueca ou de epilepsia. Deixe as listras para áreas pequenas como almofadas ou quadros.

Evite o excesso de espelhos no quarto. Tenha no máximo um, e que ele não reflita diretamente a cama. Isso pode agitar a energia do ambiente e prejudicar seu sono, sua saúde e seus relacionamentos. Evite especialmente os espelhos atrás da cabeceira da cama.

Tenha no máximo um, e que ele não reflita diretamente a cama. Isso pode agitar a energia do ambiente e prejudicar seu sono, sua saúde e seus relacionamentos. Evite especialmente os espelhos atrás da cabeceira da cama. Se você tem um espelho que reflete a cama, experimente cobri-lo com uma colcha por algumas noites e perceba se faz diferença na qualidade do seu sono.

Sempre que possível, tenha camas com as laterais afastadas da parede , com apenas a cabeceira encostada. Laterais sem acesso podem gerar bloqueios em determinadas áreas da vida, dependendo do lado encostado na parede.

, com apenas a cabeceira encostada. Laterais sem acesso podem gerar bloqueios em determinadas áreas da vida, dependendo do lado encostado na parede. Não sendo possível afastar lateral da cama da parede, minimize o problema instalando desse lado um painel com uma paisagem que evoque profundidade.

Conclusão

As mais recentes descobertas da psicologia e da neurociência aplicadas à arquitetura já reconhecem a grande influência que os ambientes exercem sobre a vida das pessoas. Essa influência torna-se ainda mais impactante em ambientes coletivos, moldando o comportamento de um grande número de pessoas ao mesmo tempo.

Os chineses já haviam percebido isso há mais de três mil anos, e por isso desenvolveram as teorias do Feng Shui, através de observação atenta e muita experimentação. Mas o Feng Shui original não se limita à colocação de esferas de cristal facetado ou imagens aos pares.

O Feng Shui Tradicional Chinês considera toda a paisagem, a vizinhança, a volumetria externa da construção, a posição e direção da porta de entrada, a distribuição dos cômodos, a posição dos móveis, a data de construção do imóvel e até mesmo a data de nascimento dos seus ocupantes.

Essa análise do Feng Shui da Casa do BBB 24 traz uma pequena amostra de como os conceitos mais fundamentais dessa ciência chinesa podem ser aplicados aos diversos ambientes.

Deixamos aqui o convite para que você aplique as dicas desse artigo em sua casa, observe os resultados e se aprofunde nesse tema fascinante! Você, seu trabalho e sua família serão muito beneficiados!

Quer saber mais? Clique aqui e conheça o livro Feng Shui – Terapia de Ambientes, de autoria da especialista em Feng Shui do Personare, Aline Mendes.

Aline Mendes

É arquiteta e consultora de Feng Shui e Geobiologia, autora do livro "Feng Shui - Terapia de Ambientes" e representante oficial do Feng Shui Research Center no Brasil.

