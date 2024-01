Previsões do Tarot para janeiro de 2024: amor, dinheiro, trabalho e saúde

Chegamos a um novo ano, e as previsões do Tarot para janeiro de 2024 nos apontam um bom presságio. Afinal, o Tarot do mês é A Força. Portanto, iniciaremos essa nova jornada com a energia da mulher que segura um leão pela boca, como se não fizesse esforço.

Janeiro de 2024, segundo o Tarot, se apresenta como um momento de tensão entre forças antagônicas que buscam uma conciliação. As forças caóticas, selvagens e descontroladas – ou seja, as “feras” – podem ser amansadas por ações sociais, políticas e humanitárias.

Isso indica um cenário de possível trégua em conflitos por meio de negociações. Estratégias políticas podem levar a decisões e ações que desagradem parte da população, mas necessárias para que se acomodem os interesses de grupos distintos.

Acima de tudo, o Arcano XI nos ensina que, às vezes, precisamos nos aproximar de nossos inimigos quando o que está em jogo é algo maior.

A Força: os simbolismos do Tarot de janeiro

A Força se alinha com as tendências do Arcano do ano, a Justiça (Arcano VIII). Aliás, esse reforço indica o mês de janeiro como um dos mais importantes de 2024.

De forma geral, A Força nos convida a olhar mais para nós. Assim, é hora de sermos protagonistas de nossas vidas, conscientes da nossa importância e da nossa capacidade para conquistar nossos objetivos.

Então, é um momento perfeito para o empoderamento pessoal e a afirmação do nosso valor. A Força representada pelo Tarot não é física.

Mas, sim, ela está na nossa capacidade de influenciarmos as pessoas à volta com a nossa magnitude, nossas qualidades e virtudes.

Intensidade sexual

Num mês dA Força, nossas experiências sexuais se tornam mais intensas. Além disso, nosso magnetismo pessoal e nosso poder de atração e sedução estão em alta. Então, é hora de dar um gás na academia, um trato no visual e de nos tornarmos irresistíveis.

A energia sexual bem trabalhada e direcionada pode gerar a força de vontade necessária para investirmos nos nossos projetos. Assim, se bem canalizada para nossos desejos, essa energia pode torná-los realidade.

Em janeiro de 2024, será favorecida toda atitude comedida, sem impulsividade, razoável, que respeita o outro, o meio e a Natureza.

Os principais temas de janeiro, segundo o Tarot

Há uma demanda pelo atendimento das necessidades básicas da vida, ou seja, de sobrevivência. Sem essas necessidades atendidas, voltamos ao estado natural, selvagem.

Portanto, o Tarot de janeiro de 2024 indica movimentos dos governos, organizações civis e ações pessoais voltados para a garantia dos Direitos Humanos em toda a sua amplitude.

A Força indica a importância do atendimento das necessidades básicas e da garantia da dignidade da pessoa humana. Assim, será possível evitar tragédias, perversidades e despotismos, e que a vida precarizada crie ambientes de violência e disputa extrema.

Só assim poderemos viver em harmonia. Essa agenda estará em destaque, durante este mês, motivada por acontecimentos importantes.

Um dos temas em destaque em janeiro de 2024, de acordo com o Tarot, deve ser a Natureza. A relação do ser humano com o meio ambiente, a causa animal bem como eventos relacionados à vida selvagem, ou a algum animal específico, tendem a ganhar relevância social neste mês.

No campo da saúde pública e da ciência, observaremos os avanços no controle de epidemias e doenças. Ou, ainda, a conquista da cura de males há muito esperada.

Uma das leituras dA Força a associa ao sexo, trazendo esse tema para a pauta do mês. Notícias virais sobre violência sexual, escândalos sexuais e a divulgação de informações sobre a sexualidade podem aquecer os ânimos, gerando debates sobre o tema.

Amor

Confira a seguir as previsões do Tarot para o amor em janeiro de 2024, conforme o seu perfil. Se precisar de mais conselhos para sua vida amorosa, experimente aqui o Tarot do Amor.

Se você já está numa relação

Janeiro é um mês ótimo para explorar e curtir a vida sexual. Isso porque a química tende a ficar mais forte, e os desejos, mais intensos. Toda essa intimidade e prazer podem reforçar os vínculos e a proximidade.

Essa intensidade emocional pode dificultar a comunicação e os relacionamentos no cotidiano. Especialmente em questões que exigem que ambas as partes cedam. Portanto, é importante controlar-se, principalmente em situações que mexam com você.

Se você busca uma relação

As pessoas podem viver uma fase com autoestima fortalecida e um sentimento maior de confiança. O desejo sexual tende a se intensificar e ampliar o charme e o poder de sedução. Seja apenas uma ficada ou algo menos fugaz, tudo tende a ser vivido com prazer e confiança.

Se a química for mesmo forte e as almas se reconhecerem, pode se iniciar um relacionamento mais estável e duradouro.

Dinheiro

No campo financeiro, é de suma importância evitar ações precipitadas e impulsivas. Ou seja, a carta A Força sugere que a gestão e o investimento dos nossos recursos devem ser feitos com a razão. Assim, conter-se fará com que se ganhe mais. Por isso, tente não se deixar levar por desejos fortes.

Trabalho

Veja abaixo as previsões do Tarot para o trabalho em janeiro de 2024, conforme o seu perfil. Se você precisa de respostas para alguma dúvida pontual sobre a sua vida, experimente o Tarot Direto.

Se você está sem trabalho : tente se posicionar com mais força no mercado de trabalho. Mande currículos, busque e não espere que as coisas venham até você. Suas iniciativas serão recompensadas. É um bom momento para mudar e melhorar de situação.

: tente se posicionar com mais força no mercado de trabalho. Mande currículos, busque e não espere que as coisas venham até você. Suas iniciativas serão recompensadas. É um bom momento para mudar e melhorar de situação. Se você já está trabalhando: janeiro tende a ser um período exigente, e nossas capacidades podem ser colocadas à prova. Tenha coragem e perseverança, confiando em suas habilidade. Assim, essa demanda não será difícil de lidar e pode levar ao reconhecimento.

Saúde

O Arcano XI pede autocuidado e autocontrole na saúde. É importante não cedermos a desejos muito intensos. Especialmente aqueles que podem nos trazer prazer imediato, mas ao custo de prejuízos futuros.

É fundamental comprometer-se com o próprio bem-estar. Caso seja possível, a prática de atividades físicas terá um efeito bastante positivo na saúde, ao potencializar e canalizar essa energia de vigor e força que está no ar.

Espiritualidade

O Arcano XI descreve uma energia animal, bruta e poderosa no astral. Uma energia de desejo e vida que pode ser canalizada para harmonizar áreas desequilibradas da nossa vida, ou realizar nossos objetivos.

Uma dica para aproveitar essa energia é tomar um banho de ervas durante o mês de janeiro, uma vez por semana. A combinação de ervas e essências abaixo é superindicada:

almíscar

canela

cravo

louro

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

