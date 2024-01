Conhecido por confusões, mal-entendidos e problemas de comunicação, o trânsito de Mercúrio retrógrado é um dos mais famosos da Astrologia e, infelizmente, não é raro e ocorre mais de uma vez todos os anos. Para você se preparar, te contamos a seguir quantas vezes teremos Mercúrio retrógrado neste ano.

Em média, Mercúrio fica retrógrado três vezes por ano. No entanto, as datas exatas e a duração desses períodos variam de ano para ano.

Em 2024, teremos quatro vezes Mercúrio retrógrado, pois começamos o ano com o trânsito, que acabou dia 02 de janeiro. Ainda podemos aguardar as próximas três em abril, agosto e novembro/dezembro deste ano.

Qual a previsão para Mercúrio retrógrado neste ano?

É importante lembrar que o termo “retrogradação” na astrologia não significa que o planeta está, de fato, movendo-se para trás. Em vez disso, durante esse período, quando observado da Terra, Mercúrio parece estar em uma trajetória mais lenta, dando a ilusão de movimento retrógrado.

A Astrologia analisa esses planetas a partir da perspectiva da Terra, considerando que essa posição especial pode apresentar tendências relacionadas aos aspectos psicológicos que esses planetas representam durante esse período. Veja aqui as datas e significados de todos os planetas retrógrados de 2024.

Como Mercúrio simboliza a comunicação, a mente e os deslocamentos, durante a retrogradação, é possível que as conversas não sejam tão claras, que os planos não se concretizem como esperado, que haja atrasos, congestionamentos, cancelamentos e problemas com sistemas e internet.

Porém, cada trânsito de Mercúrio ocorre em um signo diferente, dando tons diversos a cada retrogradação. E por isso, cada vez que está num signo, o planeta acaba ativando uma área diferente do nosso Mapa Astral.

Como cada pessoa possui um Mapa Astral único, para obter previsões mais detalhadas sobre o Mercúrio retrógrado e como ele afeta sua vida pessoal, você pode utilizar o Horóscopo Personalizado.

Basta seguir este guia passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personalizado gratuitamente. Se você ainda não possui um cadastro, preencha seus dados. Se já for cadastrado, faça login no site. Ao entrar, você terá acesso a informações detalhadas sobre os trânsitos astrológicos que estão ocorrendo em sua vida no momento. Durante o período de Mercúrio retrógrado, procure pelo planeta na lista de trânsitos ativos. Vai aparecer “Mercúrio na Casa…”. Clique. Então, você poderá compreender como tanto o movimento direto quanto o retrógrado deste planeta afetam especificamente sua vida. Tem até vídeo explicando as previsões para a sua vida!

