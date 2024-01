Meditação 2024: 10 práticas para fazer sempre que precisar

É meditação em 2024 que você quer? Então, para facilitar sua vida e você começar a praticar, preparamos essa lista com 10 meditações especiais para você fazer neste ano.

Quer meditação para lidar com ansiedade? Temos! Quer uma prática para acalmar a mente? Também temos. Ou você prefere começar com algo mais rápido, tipo meditação de 5 minutos? Vem que tem!

A ideia é que você possa colocar a meditação em 2024 na sua rotina e possa usufruir dos benefícios de treinar sua mente.

Você já treina seus músculos na academia, seu fôlego na corrida ou natação. Mas o cérebro também precisa de treino e é isso que você ganha meditando com periodicidade.

Além disso, pesquisas científicas já concluíram que quanto mais se pratica meditação, mais benefícios você colhe, tanto para a mente e emoções. E, sim, também para seu corpo. Então, use muito essa lista de meditação em 2024, com práticas guiadas que vão ajudar você!

10 meditações guiadas para 2024

Veja a seguir 10 meditações guiadas por especialistas do Personare com variados objetivos, de forma que você pode escolher segundo o seu momento. Siga as orientações de cada áudio e medite onde e quando quiser.

1. Meditação para Paz Interior e Equilíbrio

Descubra a tranquilidade dentro de você com a nossa Meditação Guiada para uma Mente Serena conduzida pela Mari Hein. Este vídeo é um convite para encontrar a calma no meio do caos, proporcionando momentos de paz para rejuvenescer a mente e o espírito.

2. Meditação Soul Sync

Explore as profundezas da sua alma com a Meditação Soul Sync. Este vídeo guiado pela Mari Hein conduzirá você em uma jornada de conexão interior, proporcionando uma experiência única de harmonia e alinhamento espiritual. Então, aproveite!

3. Meditação para Perdoar e ter Paz

Explore a profunda transformação interior com a nossa Meditação Guiada do Perdão conduzida pela Carol Senna. Neste vídeo, embarque em uma jornada de cura emocional enquanto cultivamos a prática poderosa do perdão, liberando fardos emocionais para alcançar a paz interior.

4. Meditação Ho’oponopono

Explore o poder transformador da Meditação Ho’oponopono neste vídeo gravado pela Regina Restelli e dedicado à cura e à liberação. Afinal, a prática do Ho’oponopono é uma jornada de autocura que busca harmonizar e restaurar a paz interior.

5. Meditação de 5 minutos

Em busca de tranquilidade, mas com pouco tempo? Não se preocupe! Nosso vídeo de Meditação Guiada em 5 Minutos, gravado pela Carol Senna, é a solução perfeita para incorporar a paz interior ao seu dia corrido. Então, pare pouco tempo, mas um tempo de qualidade!

6. Meditação para Ansiedade

Neste vídeo, aprenda a meditação guiada para aliviar a ansiedade e promover um estado de serenidade. Por isso, se você enfrenta momentos de inquietação, preocupação ou simplesmente deseja acalmar a mente, esta meditação é feita para você.

7. Meditação para Acalmar a Mente

Encontre serenidade no caos do dia a dia com a nossa meditação especial para acalmar a mente. Nesse sentido, este vídeo oferece uma jornada guiada para ajudá-lo a liberar o estresse, reduzir a ansiedade e alcançar um estado de tranquilidade interior.

8. Meditação para Alinhar os Chakras

Neste vídeo, você encontrará uma poderosa meditação projetada para alinhar e harmonizar os seus centros de energia, conhecidos como chakras. Isso porque alinhamento dos chakras é fundamental para promover o bem-estar físico, emocional e espiritual.

9. Meditação para Iniciantes

Neste vídeo, você descobrirá como meditar, com uma meditação para iniciantes, perfeita para quem está começando a explorar os benefícios da meditação. Nesse sentido, você pode desfrutar dessa poderosa ferramenta para encontrar a paz interior, reduzir o estresse e melhorar o bem-estar geral.

10. Meditação Guiada com Limpeza Energética

Regina Restelli guia uma meditação de Limpeza Energética com visualização do elemento Fogo. O objetivo é que a meditação guiada não seja apenas um momento de aquietar a mente, mas também um momento de reequilíbrio físico, emocional, mental e espiritual.

MEDITA E VAI!

Com essa lista de meditações, você está pronto para embarcar em uma jornada de autoconhecimento, equilíbrio e paz interior em 2024.

Escolha as práticas que mais se adequam ao seu momento e desfrute dos benefícios que a meditação pode proporcionar para sua mente, corpo e espírito. Medite e vá em direção a uma vida mais serena e plena!

Mas se você quiser outras práticas, o programa de meditações guiadas do Personare “Medita e Vai!” tem práticas ao vivo nas redes sociais (Instagram do Personarem) todas as semanas.

Além disso, também teremos vídeos de meditações publicados semanalmente no Canal do YouTube do Personare e no Spotify Personare.

