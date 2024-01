Previsões para o Brasil em 2024: Astrologia, Numerologia e Tarot

O início de um novo ano sempre traz consigo um momento de expectativas e reflexões, com muitas pessoas buscando saber o que o futuro reserva. Neste artigo, você confere as previsões da Astrologia, Tarot e Numerologia para o Brasil em 2024.

Esses três campos de estudo utilizam abordagens distintas para analisar as tendências do próximo ano e oferecem insights valiosos para nos prepararmos e planejarmos adequadamente.

ASTROLOGIA PARA O BRASIL EM 2024

Nas previsões da Astrologia para 2024, a astróloga Vanessa Tuleski examinou cuidadosamente o Mapa do Ano Novo Astrológico do Brasil, revelando algumas indicações-chave:

Desafios Financeiros: A presença da Lua na Casa 8 sugere desafios financeiros, possivelmente relacionados a fenômenos naturais e pressões sobre a população. Mas o período mais crítico para a economia parece ser a partir de agosto. Modernização na Educação: Apesar das limitações de investimentos, prevê-se uma possível modernização na educação, especialmente no ensino fundamental. Desafios Estruturais para os Governantes: Com Saturno em oposição ao Sol e Plutão em Aquário, os governantes enfrentarão desafios estruturais, incluindo questões inesperadas, como, por exemplo, mudanças climáticas, que serão cobradas pela população. Aumento da Rebeldia e Mudanças Sociais: A presença de Plutão em Aquário indica um aumento na rebeldia e sugere mudanças sociais e instabilidades que afetarão o poder nas próximas duas décadas, acompanhadas por um aumento nos questionamentos. Alegria e Manifestações Populares: Com Júpiter em Gêmeos a partir de maio, espera-se mais alegria, satisfação e manifestações populares, contribuindo para uma cultura festiva mais vibrante em 2024.

NUMEROLOGIA PARA O BRASIL 2024

Segundo a Numerologia, o número regente de 2024 é o 8 (obtido somando os algarismos do ano: 2 + 0 + 2 + 4). Eis o que isso significa para o Brasil, de acordo com o numerólogo Yub Miranda:

Fortalecimento das Estruturas de Poder: O ano oferece a oportunidade de fortalecer as estruturas de poder no país, desde que sejam administradas corretamente. Caso contrário, isso pode ter efeitos contraproducentes. É um momento para utilizar o poder pessoal de maneira construtiva, buscando segurança e metas alcançáveis. Protestos e Mudanças: É provável que ocorram protestos contra as estruturas de poder, com apelos por mudanças. Essas manifestações podem ser construtivas se focadas na promoção da justiça e da equidade. Ênfase na Justiça e Questões Legais: Haverá um aumento na atenção voltada para questões legais, julgamentos e processos judiciais. Além disso, figuras de autoridade ligadas à justiça estarão em destaque, seja pelo questionamento ou pelo aumento de poder e influência.

TAROT PARA O BRASIL 2024

Em 2024, o arcano que rege o ano é A Justiça, associado ao número 8 da Numerologia. Isso indica que questões de equilíbrio, justiça e correção de situações estarão em destaque. As previsões dos tarólogos Leo Chioda e Alex Lepletier incluem:

Cenário Global Tenso: Prevê-se um cenário global tenso, com intensificação de disputas territoriais e religiosas. O comportamento e a influência do Brasil nesse contexto serão cruciais. Questões Ambientais em Foco: As questões ambientais, como desastres naturais e negligência humana, ganharão destaque não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Controvérsias no Mundo Político: O mundo político enfrentará controvérsias, escândalos e disputas, com uma ênfase na proteção da democracia. Oscilações Econômicas: A economia experimentará oscilações, com perspectivas positivas e desafios, especialmente no segundo semestre. Isso exigirá equilíbrio e ajustes. Atitudes mais Reativas: As pessoas se tornarão mais reativas, adotando atitudes atentas e prontas para reações imediatas. Ênfase nos Direitos Humanos e Civis: Questões relacionadas aos direitos humanos e civis estarão em destaque, com a legislação e as leis sendo debatidas e modificadas. A busca por justiça será evidente em vários contextos, sejam políticos, sociais ou judiciais.

