Cores Verão 2024: entenda os significados e como usar

Cada cor possui propriedades únicas e pode influenciar nossas emoções, pensamentos e até mesmo nossa saúde. Pensando nisso, te contamos quais são as cores do verão 2024.

Se você pesquisar, encontrará muitas informações sobre as tendências de cores para o verão ou até sugestões de marcas, como a Cor Pantone 2024, Peach Fuzz.

No entanto, aqui, preferimos falar das Cores Verão 2024 com base na Terapia das Cores, a chamada Cromoterapia. Isso porque mais do que estar ou não na moda, podemos escolher nossas roupas e decorações com base no que queremos.

Assim, apostando nos tons certos, podemos nos energizar, dar um up no astral e colorir nossos dias com mais disposição.

Quais são as cores do verão 2024?

Amarelo

Qual cor remete imediatamente à energia do Sol? Sim, o amarelo. Por isso, ela é, sim, a principal cor do verão. E apostar nela, nesta estação, pode trazer muitos benefícios.

A cor amarela (entenda tudo aqui) nos traz essa energia quente, de calor, e, assim como o Sol, irradia e traz vida, criatividade, ideias e alegria.

O amarelo também nos ajuda a trazer o brilho solar, trazendo disposição durante esses dias de verão.

Nesse sentido, as pessoas que gostam de amarelo tendem a ser alegres, dinâmicas, descontraídas e comunicativas, além de não gostarem do isolamento — tudo que a estação mais quente do ano pede: sair, passear, estar com pessoas, se divertir.

Laranja

A cor laranja também é uma cor que traz essa energia quente, estimulando o desabrochar, trazendo mais ousadia, determinação, garra, foco e coragem.

É uma cor que pode nos estimular, especialmente nessa época, a começar uma atividade física, reeducação alimentar ou qualquer mudança de hábito mais saudável, por trazer energia de movimento.

Rosa

Mais do que a cor do verão, Rosa é a cor de 2024! Isso porque o número regente deste ano é o 8 segundo a Numerologia, e a cor que ajuda a trabalhar os significados deste número é o rosa.

O rosa, em todas as tonalidades, é a cor do amor, dos relacionamentos e da afetividade, ajudando a equilibrar relações. Portanto, abuse dos acessórios, sapatos e bolsas nesse tom neste verão!

Azul

Mas há outras duas cores que não podem faltar nesse verão para te dar mais equilíbrio, serenidade e calma. Entre elas está o azul.

Este tom acalma, tranquiliza e resgata a fé. Afinal, como o período tende a gerar muitos processos de mudanças na sua vida, afinal, estamos começando um novo ano, é necessário ter serenidade e estar em harmonia, qualidades trazidas pelo azul.

O azul ajuda ainda a ter uma boa noite de sono, principalmente nos dias mais quente, invista nas roupas nessa cor ou um abajur com uma lâmpada na cor azul durante 15 minutos antes de dormir.

Verde

Neste verão 2024, vale, ainda, apostar e muito no verde. Essa cor traz equilíbrio e harmonia. Além disso, essa cor acalma o sistema nervoso e ajuda em momentos de insônia e estados de ansiedade que essa época alegre e festiva pode trazer.

Aposte na SUA cor

Segundo a Cromoterapia e a Numerologia, cada pessoa tem uma ou duas cores que combinam mais com o número do ano que cada pessoa vai viver em 2024.

Veja como descobrir seu Ano Pessoal e qual a sua cor que pode te ajudar a realizar suas metas em 2024.

Como usar as cores do verão 2024?

Agora que já aprendeu o significado das cores que são a cara da estação, brinque com a Cromoterapia.

Abuse de amarelo e laranja nas suas roupas, biquínis, cangas e sapatos.

Se você preferir looks mais discretos, aposte em acessórios nesses tons. Um colar já pode fazer a diferença no seu astral!

Até a cor das suas unhas podem ajudar a aproveitar toda a energia do verão.

podem ajudar a aproveitar toda a energia do verão. Você pode ainda fazer a água solarizada na cor que você sente que precisa mais. Siga essa receita aqui de água solarizada e misture fatias de limão-siciliano, folhas de hortelã e pedaços de morango. Sirva como um drink bem energizante!

e misture fatias de limão-siciliano, folhas de hortelã e pedaços de morango. Sirva como um drink bem energizante! Invista em roupas e acessórios azuis e verdes quando sentir necessidade de calma e foco.

O principal é entender o que você está precisando no seu dia e apostar nas cores segundo os significados da Cromoterapia.

Que as cores te tragam energia durante todo o verão!

Mais dicas para o verão 2024

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com

