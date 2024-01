Por que colocar cristais sobre o umbigo?

Uma publicação compartilhada por Hariany Almeida (@hariany)

Quais pedras posicionar sobre o umbigo?

Uma das pedras usadas pela ex-BBB foi o Citrino – que é a pedra do ano de 2024. De fato, esse cristal está associado ao Chakra do plexo solar, localizado junto ao umbigo.

O Citrino, chamado de pedra da prosperidade, é um promotor de abundância e energia positiva. Traz a energia da alegria e do sol para nossas vidas. Ele trabalha em nós a capacidade e vibração para promover a positividade, a criatividade e a confiança.

Outra pedra que atua no plexo solar é a Pirita, também utilizada para atrair riqueza e prosperidade. O Cristal de Enxofre, que também atua no Chakra do umbigo, é conhecido por combater sentimentos negativos como raiva, tristeza profunda, irritabilidade e egoísmo.

Já Ágata de Fogo, também usada por Hariany, está relacionada ao Chakra sacral, localizado logo abaixo do umbigo e ao Chakra frontal (entre as sobrancelhas). Próximo ao umbigo, estimula a fluidez emocional, a energia criativa e sexual, enquanto ao colocar no charka frontal, tem o propósito de se abrir para novas e mais amplas visões de vida.

Meditação com pedras e cristais

Você pode colocar sugestão colocar o Citrino, a Pirita ou o Cristal de Enxofre sobre o umbigo por 10 a 20 minutos e fazer uma Meditação para potencializar seus efeitos.

Acompanhe o áudio e o passo a passo abaixo:

Coloque a pedra sobre o chakra em desequilíbrio ou entre as mãos. Sente-se em posição confortável. Relaxe o corpo e respire lenta e profundamente. Olhe detalhadamente a pedra por algum tempo, até ser capaz de fechar os olhos e “vê-la” em todos os seus detalhes. Continue respirando profundamente, deixando os pensamentos fluírem, sem querer apagá-los ou detê-los. Quando tiver alcançado um nível razoável de relaxamento, “veja” a pedra em pensamento. Numa contagem de 1 a 7, veja ela crescendo dentro da sua visualização até ficar do tamanho de uma montanha. Assim que a pedra atingir esse tamanho, veja você mesmo andando na superfície da pedra e a explore. Percorra-a por fora e, se encontrar algum caminho, explore-a por dentro também. Assim que estiver satisfeito com suas explorações, volte ao lugar onde começou e conte novamente de 1 a 7, mas, dessa vez, visualizando a pedra diminuir até o tamanho real. Respire profundamente algumas vezes e movimente-se delicadamente para voltar ao estado de alerta normal. Por fim, abra os olhos. Escreva tudo o que viu, ouviu ou sentiu durante sua visualização.

Pode-se fazer essa mentalização uma ou duas vezes na semana, conectando-se a energia e aos benefícios da sua pedra.

Depois, para lembrar e renovar sua intenção, coloque a pedra em um local onde você possa lembrar da vibração dela, para poder ressoar em você. Tenha contato com ele para se beneficiar da sua energia, atrair positividade e alegria.

Lembre-se de energizar sua pedra

Para alcançar os objetivos com eficiência, é preciso manter as pedras e cristais limpos e energizados. Só assim será possível utilizá-los para lidar com algum problema ou situação, melhorar a qualidade de vida e elevar a consciência.

+ Veja como fazer a Limpeza e Energização aqui.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

contato@simonekobayashi.com

