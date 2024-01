Além de saber quem serão os participantes, uma das maiores curiosidades quando começa o BBB é como será a Casa. E como tudo no reality, nada é por acaso ou meramente decorativo. Você sabia que as cores da Casa do BBB 24 podem influenciar no jogo?

Pensa só: é melhor dormir num quarto todo vermelho ou num azul claro? É mais divertida uma festa com paredes brancas ou em tons escuros? É porque as cores exercem influência no nosso humor, bem-estar e energia — entenda mais aqui sobre o significado das cores.

Pensando nisso, desvendamos a seguir como as cores da Casa do BBB 24 podem influenciar no jogo. Com base na Cromoterapia, que estuda a energia das cores, analisamos as cores predominantes da Casa mais vigiada do Brasil e contamos o que elas indicam.

Como as cores do BBB 24 podem influenciar no jogo

A Cromoterapia tem como base as sete cores do arco-íris. São elas: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. No dia a dia, as cores pode ajudar (ou não) a melhorar humor e a sua energia.

Isso porque cada cor tem uma vibração energética diferente e, à medida que se propagam em algum ambiente, causam efeitos nesse espaço e pessoa.

A decoração do BBB 24 chama atenção pela quantidade de cores e misturas em cada cômodo. Então, vejamos a análise de cada um a seguir.

Cores da Sala

A sala, com sua biblioteca de castelo, é muito charmosa. A presença da madeira, como representação de uma estante de livros na cor marrom, traz segurança e estabilidade. Justamente no ambiente onde muitas decisões importantes são tomadas, como a hora das votações.

O sofá vermelho, em um tom vibrante e forte, traz muita energia, o que pode estimular brigas e tretas. Porém, o azul de fundo traz calma e tranquilidade, o que pode amenizar a tensão.

Banheiro

O banheiro também apresenta a cor marrom, representada pela madeira, e muito verde, que remete à serenidade, tranquilidade e equilíbrio. Nesse sentido, a sensação de elementos da natureza cria um ambiente de paz e calma.

Confessionário

Novamente, encontramos elementos na cor verde, pois é um local que exige serenidade e equilíbrio para tomada de decisões importantes. Os tons de cinza sugerem imparcialidade, enquanto o dourado adiciona brilho e força.

Cozinha Xepa

A cozinha da Xepa – como é chamado o grupo com menos estalecas (moeda vigente no BBB) – lembra muito um balcão ou uma adega, trazendo um ar rústico. Mais uma vez, a madeira e a cor marrom estão presentes, proporcionando segurança, estabilidade, aconchego e conforto.

Cozinha Vip

Já a cozinha do grupo mais “rico” no BBB é diversificada em cores, com tons de verde, amarelo, laranja e azul em duas tonalidades (claro e mais escuro), trazendo muita energia e descontração.

O laranja estimula o apetite, o amarelo aumenta a concentração e a criatividade na hora do preparo das refeições, enquanto o verde e o azul promovem tranquilidade e equilíbrio, criando um ambiente harmonioso.

Quartos

Os quartos chamam a atenção por serem coloridos, com muitos elementos e cores fortes, criando um cenário que lembra uma cena de um filme infantil, repleto de magia.

Quarto Fada

Apresenta elementos suaves nas cores rosa, lilás, azul e um pouco de laranja. O rosa (a cor do ano 2024) é essencial para bons relacionamentos e boa comunicação, enquanto o azul traz calma e tranquilidade para uma boa noite de sono.

As paredes em tom lilás e laranja podem perturbar o sono dos participantes, e o cinza é uma cor neutra que pode deixar as pessoas mais caladas.

Quarto Gnomo

Aqui, a sensação é de estar em uma casa na floresta, com as cores dominantes sendo o marrom e o verde, e uma das paredes na cor azul. Isso proporciona uma sensação de acolhimento e bem-estar. Eu diria que é o melhor quarto para descansar.

Quarto do Líder

A cor predominante é o preto, que não é uma cor favorável para usarmos em um quarto, pois traz uma sensação de peso. Além disso, o laranja também é uma cor que estimula, o que não favorece o descanso.

A única cor favorável no ambiente é o verde, por trazer serenidade e calma. Porém, forma como as cores foram usadas e misturadas podem atrapalhar o descanso nesse quarto.

Área externa

Sempre em tons de azul, trazendo paz, tranquilidade e calma. Mais uma vez, a presença da madeira nas cores marrom e verde contribui para equilíbrio e serenidade.

Academia

A academia tem a aparência de um jogo de vídeo game, com cores vibrantes, destacando-se o azul. No entanto, os tons terrosos e a madeira estão presentes. Faltam as cores mais quentes, como o vermelho ou o laranja, que são estimulantes e importantes para a atividade física.

Big fone

Novamente, neste ambiente, temos a sensação de estar em um desenho animado, com muitas cores e interatividade, onde as pessoas podem se sentir confortáveis e se divertir.

Qual a sua expectativa para o BBB 24?

Pela Cromoterapia, fica evidente a presença do verde, por meio de elementos naturais, e do marrom, na cor da madeira, em quase todos os ambientes, que tendem a ser tons legais para um clima agradável.

No entanto, os quartos não são espaços muito favoráveis para o descanso, a sala tem um toque de treta e a quantidade de cores pode dar uma bagunçada no humor dos participantes.

Será interessante ver como essas cores afetarão esta nova edição do programa. Vamos espiar!

