Comer Emocional: como lidar com as emoções sem descontar na comida

Você já ouviu falar no conceito comer emocional? Quando você nutre pensamentos de escassez ou tem mudanças repentinas de humor e acaba descontando na comida, seja comendo demais ou de menos, significa que você está pautando sua alimentação pelas suas emoções.

É importante entender o comer emocional, pois está diretamente ligado à saúde mental, física e espiritual.

Neste artigo, vamos abordar o tema para que você possa aprender a identificar suas necessidades emocionais sem relacioná-las automaticamente com a comida.

O que é comer emocional?

Comer emocional é quando utiliza a comida para suprir emoções normalmente negativas, como, por exemplo, medo, raiva ou tristeza, desencadeando crises de ansiedade, estresse, angústia, dentre outros.

Este nome deriva da psicossomática, pois se refere a questões que podem pertencer tanto ao campo físico quanto ao psíquico.

No caso do comer emocional, as pessoas podem apresentar dificuldade em diferenciar uma fome física de uma fome emocional.

Nesse sentido, fazer dieta neste caso não pode ser a melhor solução, pois é importante pensar no resultado a longo prazo. Além disso, restringir alimentos sem orientação especial pode despertar gatilhos e escassez, causando a famosa compulsão alimentar.

Como as terapias podem ajudar

O autoconhecimento é essencial e pode ser uma ferramenta para saber lidar com o comer emocional. Uma das formas mais efetivas é buscar ajuda por meio de terapias convencionais ou integrativas.

Dentre elas, o ThetaHealing pode ser um grande aliado por ressignificar crenças limitantes, principalmente aprendendo a lidar com as emoções e gatilhos emocionais.

A Aromaterapia com uso correto e seguro dos óleos essenciais também contribui muito no autoconhecimento e autocuidado, peças fundamentais quando estamos buscando esse apoio emocional.

Veja alguns óleos essenciais que podem ajudar :

O óleo essencial de pau rosa trabalha permissão e aceitação para entender o seu momento e mudar alguns padrões na hora de olhar para dentro, além de resgatar o amor-próprio e a autoestima, livre de críticos e preconceitos.

óleo essencial de patchouli ajuda muito a quebrar padrões de comportamento, além de ajudar a trabalhar a saciedade.

óleo essencial de lavanda é um óleo de limpeza, equilibra todas as emoções, ajudando a ter uma boa noite de sono reparadora.

óleo essencial de cacau absoluto ajuda na saciedade e a trabalhar compulsão alimentar.

Para entender mais sobre o uso dos essenciais e da Aromaterapia é sempre importante consultar um aromaterapeuta, que pode te ajudar a escolher e fazer a melhor sinergia para o seu momento de vida. Isso porque os óleos essenciais têm contraindicações e devem ser usados ​​de forma correta e segura.

Esse artigo tem a colaboração da especialista Solange Lima.

Priscila Monomi

Nutricionista e Terapeuta de Thetahealing, desenvolve um trabalho de conscientização dos motivos que levam a pessoa a comer, identificando crenças alimentares e de vida. Em seus atendimentos online, une conhecimentos da nutrição consciente e intuitiva e técnicas terapêuticas.

pripriyumi@gmail.com

