Crises aparecem nesta semana! Veja as previsões da Astrologia de 14 a 20/01

Os problemas chegaram – e com intensidade! A segunda quinzena de janeiro de 2024 começa com chance de tensões e crises tanto na vida pessoal quanto coletiva, conforme as previsões da Astrologia para semana de 14 a 20/01.

Primeiro, confira o resumo astrológico dos próximos dias:

A partir de quarta-feira (17): Sol em conjunção com Plutão

Sol em conjunção com Plutão A partir de quarta-feira (17): Vênus em quadratura com Netuno

Vênus em quadratura com Netuno Até quinta-feira (18): Sol em sextil com Netuno

Sol em sextil com Netuno Toda a semana: Mercúrio e Marte em sextil com Saturno e em trígono com Júpiter

Abaixo, veja os detalhes das previsões da Astrologia para a semana de 14 a 20/01. Mas você pode consultar uma análise individualizada sobre a atuação desses trânsitos, acessando seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

Previsões da Astrologia para semana de 14 a 20/01

O trânsito mais importante da semana é o ingresso de Plutão em Aquário, onde o planeta permanecerá pelos próximos 20 anos (com exceção da despedida final por Capricórnio entre setembro e novembro deste ano).

Nesta semana, teremos, ainda, a conjunção com do Sol com Plutão, que pode representar perigo e intensidade na vida pessoal e coletiva. Podemos ter aumento de fenômenos climáticos e problemas à vista em vários lugares.

Mas temos um grande trunfo e pontos positivos para nos ajudar a lidar com os desafios desta semana. Te contamos tudo a seguir.

A partir de quarta: Sol em conjunção com Plutão

A partir de quarta-feira (17), teremos uma conjunção do Sol com Plutão, aspecto que se estende por cerca de uma semana. A peculiaridade é que essa conjunção ocorre em duas etapas.

A primeira, com Plutão e Sol em Capricórnio. A segunda, a partir de sábado (20), com Plutão e Sol em Aquário.

Na etapa capricorniana, podemos ter de lidar com questões profissionais, estruturais e práticas.

No mundo, pode haver o agravamento de crises entre países e lideranças, além de um aumento da criminalidade e de lideranças paralelas. Também pode ter mudanças e revelações envolver poder público.

Portanto, estamos em uma semana perigosa e mais densa. As notícias de crimes tendem a aumentar e devemos evitar posturas imprudentes que nos coloquem em risco.

Depois, vem a etapa aquariana da conjunção Sol/Plutão. Na vida pessoal, com Aquário, é importante pensarmos no coletivo. As pessoas podem ficar mais provocadoras e irritadas por estes dias. Por isso, pense bem antes em abordar o outro com alguma situação.

Além disso, podem emergir crises necessárias e já engatilhadas, como um pedido de divórcio, a demissão de um trabalho, uma cirurgia de emergência ou o falecimento de um familiar já muito fragilizado.

Lembrando, ainda, que as crises podem servir de alavanca para mudanças de postura, crescimento e amadurecimento.

Em resumo, estamos entrando numa semana em que os problemas tendem a aparecer. A questão é como lidaremos com isso. Qual será o nosso posicionamento diante das questões que vão surgir? Conhecer o mantra do seu signo em 2024 pode ajudar a se fortalecer nessa jornada.

Até quinta: Sol em sextil com Netuno

O que suaviza um pouco essas tendências intensas é que, até quinta-feira (18), Sol está em sextil com Netuno. Esse é o aspecto que traz fé, ajudas, inspiração e intuição. Favorece a meditação, que pode ajudar a lidar melhor com situações.

A partir de quarta-feira: Vênus em quadratura com Netuno

A partir de quarta-feira (17), Vênus em Sagitário fará quadratura com Netuno, ficando assim até a outra segunda-feira (22). E aqui precisamos ter atenção a carência e golpes virtuais.

Esse aspecto pode trazer ilusão e ingenuidade, aspectos que podem facilitar os golpes.

Além disso, pode haver um sentimento de vulnerabilidade e fragilidade, típico de Vênus/Netuno, assim como a percepção de ver o dinheiro indo embora, pois estamos gastando mais.

Nas relações e no amor, há mais tendência a decepções nos relacionamentos ou frustração com as expectativas.

Atenção à vida social: encontros marcados podem não acontecer por diversos motivos.

Enquanto Sol/Plutão, que falei no início deste texto, pode ser mais impiedoso, Vênus/Netuno traz empatia. Assim, o potencial de radicalismo de Plutão é amenizado.

Porém, a quadratura Vênus/Netuno, infelizmente, piora ainda mais a já difícil situação dos países em guerra, ao aumentar a vulnerabilidade da população. Por isso, a ajuda humanitária pode fazer a diferença em muitos lugares.

Toda a semana: Mercúrio e Marte com Saturno e Júpiter

A boa notícia é que alguns aspectos nos ajudarão nesta semana difícil. Mercúrio e Marte estão juntos em Capricórnio, o que traz praticidade.

Capricórnio não é de ficar parado, olhando as coisas acontecerem. É de ação, de colocar a mão na massa, já que é um signo cardinal.

Além disso, ao longo da semana, esses dois planetas estão em sextil com Saturno e em trígono com Júpiter. Essa combinação pode indicar figuras de autoridade que tendem a nos ajudar em situações difíceis.

Esse é o nosso trunfo! Afinal, esses aspectos mantêm o pensamento assertivo, basta que você tenha atenção.

Se, por um lado, Vênus/ Netuno traz um certo desânimo, a combinação de Marte e Mercúrio com Saturno e Júpiter nos ajuda a organizar e entender certas coisas. É uma energia muito objetiva e produtiva, que traz um contraponto em situações de crise e confusão.

Inclusive em casos de eventos climáticos, devido a Sol/Plutão, os aspectos de Marte e Mercúrio trazem ajuda prática e efetiva, que chegam com rapidez.

Por isso, a garra, energia e resistência caem bem numa semana em que podemos enfrentar algum tipo de desafio e vulnerabilidade. É como contar com um braço forte, que você pode estender, ou ter estendido em sua direção.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

