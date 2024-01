11 retrogradações em 2024: veja quais e como se preparar

Em 2024, teremos sete planetas retrógrados. Como alguns ficarão em mais de um momento, no total, serão 11 retrogradações em 2024. Cada uma traz uma oportunidade especial para desacelerar e refletir sobre as questões que o planeta simboliza.

Esses períodos astrológicos são momentos em que somos convidados a mergulhar internamente e explorar as áreas da vida que esses planetas representam.

Por exemplo, Mercúrio simboliza a comunicação, e durante um período de Mercúrio retrógrado, é possível que as conversas não sejam tão claras, que os planos não se concretizem como esperado e que seja necessário reconsiderar acordos anteriormente estabelecidos.

Por isso, cada retrogradação traz consigo um conjunto único de desafios e oportunidades que podem nos ajudar a crescer, evoluir e nos alinhar mais plenamente com nosso verdadeiro eu.

Mas se quiser saber exatamente o que cada período significa na sua vida, fique de olho aqui no seu Horóscopo Personalizado.

11 retrogradações em 2024

Então, confira abaixo quais são as 11 retrogradações em 2024 com as datas correspondentes em ordem cronológica. Veja aqui o calendário astrológico 2024 completo.

Mercúrio retrógrado: 13/12/23 a 02/01/24 Mercúrio retrógrado: 01/04/24 a 25/04/24 Plutão retrógrado: 02/05/24 a 11/10/24 Saturno retrógrado: 29/06/24 a 15/11/24 Netuno retrógrado: 02/07/24 a 07/12/24 Mercúrio retrógrado: 05/08/24 a 28/08/24 Urano retrógrado: 29/08/23 a 27/01/24 Urano retrógrado: 01/09/24 a 30/01/25 Júpiter retrógrado: 09/10/24 a 04/02/25 Mercúrio retrógrado: 26/11/24 a 15/12/24 Marte retrógrado: 06/12/24 a 24/02/25

Como se preparar para as retrogradações de 2024

Mercúrio Retrógrado:

Verifique seus dispositivos eletrônicos e faça backup de dados importantes.

Comunique-se com clareza e evite mal-entendidos em conversas importantes.

Além disso, revisite projetos inacabados e finalize tarefas pendentes.

Urano Retrógrado:

Esteja aberto a mudanças e inovações em sua vida.

Reflita sobre sua busca por independência e liberdade pessoal.

Então, considere como você pode quebrar padrões ou regras estabelecidas.

Marte Retrógrado:

Evite confrontos desnecessários e pratique o controle da raiva.

Além disso, avalie sua energia e motivação para iniciar novos projetos.

Foque em atividades físicas que ajudem a liberar tensões.

Júpiter Retrógrado:

Analise suas metas de crescimento pessoal e filosofia de vida.

Mas seja cauteloso com gastos excessivos e planeje financeiramente.

Esteja preparado para lidar com desafios imprevistos em viagens.

Netuno Retrógrado:

Faça uma autoanálise de seus sonhos e aspirações.

Evite escapismos e enfrenta questões de ilusão e autoengano.

Além disso, pratique a meditação e a introspecção para maior clareza mental.

Plutão Retrógrado:

Reflita sobre poder, transformação e controle em sua vida.

Explore questões profundas de psicologia e autoconhecimento.

Esteja preparado para enfrentar eventos ou situações intensas.

Saturno Retrógrado:

Avalie suas responsabilidades e metas de carreira.

Reexamine suas ambições profissionais e planos de longo prazo.

Por fim, trabalhe na construção de bases sólidas para o futuro.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

