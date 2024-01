Calendário Astrológico de janeiro 2024: Fim de Mercúrio retrógrado e mais

Janeiro marca o início de um novo ano, e este ano começa com o alívio do término de Mercúrio retrógrado, trazendo consigo maior clareza e fluidez na comunicação. No entanto, o calendário astrológico de janeiro de 2024 está repleto de outros movimentos planetários importantes, prometendo um início de ano repleto de mudanças e oportunidades.

A seguir, destacaremos os principais trânsitos deste mês. E se você já quiser se preparar para o restante do ano, veja aqui o calendário astrológico 2024 completo!

Calendário Astrológico de janeiro 2024

Em 02/01, encerra-se o primeiro Mercúrio Retrógrado de 2024 (tem mais três esse ano!) , que trouxe mais de três semanas de desafios na comunicação e falhas em sistemas. Mas, nos próximos três dias, Mercúrio permanecerá estacionário , antes de as coisas começarem a melhorar a partir do dia 5.

encerra-se o primeiro , que trouxe mais de três semanas de desafios na comunicação e falhas em sistemas. Mas, nos próximos três dias, , antes de as coisas começarem a melhorar a partir do dia 5. No dia 04/01, Marte ingressa em Capricórnio, trazendo consigo determinação e ambição para alcançar metas e objetivos. Por isso, este movimento ajuda a manter o foco em nossas ações.

trazendo consigo determinação e ambição para alcançar metas e objetivos. Por isso, este movimento ajuda a manter o foco em nossas ações. A Lua Nova em Capricórnio, em 11/01, marca o momento ideal para fazer ou rever nossas metas para o ano. Agora que Mercúrio não está mais retrógrado, essa fase lunar oferece energia abundante para cocriar nossos desejos.

marca o momento ideal para fazer ou rever nossas metas para o ano. Agora que Mercúrio não está mais retrógrado, essa fase lunar oferece energia abundante para cocriar nossos desejos. Em 13/01, Mercúrio entra em Capricórnio, promovendo uma comunicação direta e lógica, tornando mais fácil a tomada de decisões práticas.

promovendo uma comunicação direta e lógica, tornando mais fácil a tomada de decisões práticas. No dia 20/01, Plutão retorna a Aquário , um dos trânsitos mais importantes do ano e das próximas duas décadas, pois sinaliza mudanças profundas e transformações sociais significativas, especialmente relacionadas à inteligência artificial e avanços científicos.

um dos trânsitos mais importantes do ano e das próximas duas décadas, pois sinaliza mudanças profundas e transformações sociais significativas, especialmente relacionadas à inteligência artificial e avanços científicos. Com o Sol ingressando em Aquário em 21/01, muitos sentirão a necessidade de mudar ou explorar novas abordagens em suas vidas. Nesse sentido, a energia é de “quebrar as regras” e criar algo melhor.

muitos sentirão a necessidade de mudar ou explorar novas abordagens em suas vidas. Nesse sentido, a energia é de “quebrar as regras” e criar algo melhor. De 23/01 a 16/02, Vênus estará em Capricórnio , tornando o amor mais sério e exigindo comprometimento, lealdade e estabilidade. Se você deseja se comprometer com alguém, essa é a hora!

, tornando o amor mais sério e exigindo comprometimento, lealdade e estabilidade. Se você deseja se comprometer com alguém, essa é a hora! A Lua Cheia em Leão, em 25/01, é uma fase emotiva de transbordamento. Nesse período, podemos nos sentir mais criativos e com maior autoestima, mas é importante evitar o drama excessivo. Confira o calendário lunar completo aqui!

é uma fase emotiva de transbordamento. Nesse período, podemos nos sentir mais criativos e com maior autoestima, mas é importante evitar o drama excessivo. No dia 27/01, Urano encerra seu período retrógrado, trazendo maior clareza em relação às mudanças que ocorreram nos últimos seis meses em nossas vidas.

E agora?

O calendário astrológico de janeiro de 2024 promete ser um período de transição e oportunidades, à medida que os planetas se movem e influenciam nossas vidas de várias maneiras.

Esteja atento a esses trânsitos e aproveite as energias para crescer e evoluir ao longo do ano! A partir das informações, você que decide como agir!

