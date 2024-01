Hoje é Blue Monday, o Dia mais Triste do Ano: o que causa tristeza e alegria a cada signo

Aproveitando a Blue Monday (“Segunda-feira Azul“), considerado o dia mais triste do ano e que se refere à terceira segunda-feira de janeiro, te contamos neste artigo o que causa tristeza e alegria a cada signo.

No entanto, é importante ressaltar que essa afirmação de “dia mais triste do ano” não possui embasamento científico sólido. Dr. Cliff Arnall, um especialista em clima, popularizou o conceito de Blue Monday em 2005 em uma campanha de marketing para uma agência de viagens.

Arnall desenvolveu uma fórmula considerando vários fatores, como o clima, as dívidas pós-festas, o tempo decorrido desde o Natal e as resoluções de Ano Novo que podem já ter sido quebradas.

De acordo com sua fórmula, a terceira segunda-feira de janeiro era o dia mais deprimente do ano.

No entanto, é importante notar que o conceito de Blue Monday carece de base científica sólida. A depressão é uma condição séria e complexa, que não pode ser determinada por uma data específica no calendário ou calculada como um problema matemático.

Por isso, fundamental priorizar o autocuidado e o bem-estar, independentemente de a Blue Monday ser uma realidade para você, e procurar ajuda caso precise.

Astrologia, tristeza e alegria

É importante compreender que sentir tristeza ocasionalmente é perfeitamente normal. Afinal, todos passamos por dias “para baixo”, nos quais desejamos ficar sozinhos ou nos dedicar a atividades relaxantes.

Nesse sentido, expressar esses sentimentos e vivenciá-los pode ser terapêutico. Veja aqui quando a tristeza pode ser positiva.

Seu signo pode indicar as emoções e a forma de sentir tristeza e alegria. Mas não é do signo solar, aquele que todo mundo conhece, que estamos falando. Neste caso, é do signo lunar, que representa sua resposta emocional, que estamos falando.

Nese sentido, a astróloga Vanessa Tuleski enfatiza a importância de compreender o signo lunar em seu Mapa Astral para saber o que alimenta nossa alma, o que nos faz bem e pode afastar a tristeza.

Ou seja, Vanessa reforça que deveríamos prestar mais atenção aos momentos em que buscamos as características e experiências ligadas ao signo da Lua, pois elas podem fazer diferença muito grande para nossa saúde emocional.

O que causa tristeza a cada signo

Agora que você já sabe mais sobre a Lua e as nossas emoções, aproveitaremos o debate sobre a Blue Monday para saber mais sobre seu signo lunar.

Para descobrir o seu, clique aqui e faça o seu Mapa Astral gratuito. Então, procure no menu pela Lua e veja qual signo aparece ao lado.

Por fim, volte aqui e entenda o que deixa o que causa tristeza para cada signo e (logo abaixo) também o que o deixa feliz.

Lua em Áries: Ficam tristes quando se sentem presas, limitadas ou entediadas.

Lua em Touro: Podem ficar tristes com mudanças repentinas, imprevistos ou falta de segurança financeira.

Lua em Gêmeos: Ficam tristes quando se sentem solitários, incompreendidos ou em situações monótonas e tediosas.

Lua em Câncer: Ficam tristes quando são rejeitados, ignorados ou quando sentem falta de amor e carinho.

Lua em Leão: Podem ficar tristes quando se sentem desvalorizados, ignorados ou quando falta reconhecimento dos outros.

Lua em Virgem: Podem ficar tristes quando circunstâncias os obrigam a sair da rotina e a se alimentar mal.

Lua em Libra: Ficam tristes quando se sentem injustiçados, desrespeitados ou quando estão cercados de coisas feias e desarmônicas.

Lua em Escorpião: Podem ficar tristes com relações superficiais ou quando não podem se aprofundar nas situações.

Lua em Sagitário: Ficam tristes ao terem que cumprir rotinas ou quando não podem se expressar livremente.

Lua em Capricórnio: Podem sentir tristeza quando se veem obrigadas a se afastar do trabalho ou quando não conseguem cumprir com suas responsabilidades.

Lua em Aquário: Podem experimentar tristeza quando privados do contato com seus amigos ou quando afastados de seus ideais.

Lua em Peixes: Podem ficar tristes ao serem forçados a ser rígidos com outras pessoas ou quando se encontram em situações que os afastam da espiritualidade.

O que causa alegria à cada signo

Lua em Áries: Alegria vem do movimento, independência, desafios e experiências novas. Lua em Touro: Encontram alegria nos afetos, estabilidade emocional e segurança material. Lua em Gêmeos: Sentem alegria através de conversas estimulantes, trocas de ideias e aprendizado constante. Lua em Câncer: Alegria está ligada ao lar, aconchego familiar e vínculos emocionais. Lua em Leão: Sentem alegria através do respeito e admiração dos outros, destacando-se e brilhando. Lua em Virgem: Encontram alegria em uma boa rotina, organização e cuidados com o mundo prático. Lua em Libra: Alegria vem das relações interpessoais, beleza e harmonia em seu ambiente. Lua em Escorpião: Encontram alegria na profundidade emocional e experiências intensas. Lua em Sagitário: Aventuras, viagens e entusiasmo trazem alegria. Lua em Capricórnio: Alegria vem da carreira, estrutura e segurança financeira. Lua em Aquário: Encontram alegria no contato com amigos, no envolvimento com o coletivo e na busca por ideais. Lua em Peixes: Sentem alegria na sensibilidade, vínculos profundos, empatia e fé, além disso, ao se conectar ao mundo espiritual e auxiliando os outros.

