Ansiedade nas férias? Veja 8 dicas para conseguir relaxar

A ansiedade é um problema que não aparece somente quando estamos sobrecarregados e em meio à pressão do dia a dia. Uma das épocas em que ela pode se intensificar, inclusive, é durante o recesso. Por isso, compartilhamos dicas para amenizar a ansiedade nas férias e para você conseguir descansar.

Afinal, a pressão para aproveitar ao máximo esse período de descanso ou para dar conta do que não consegue fazer enquanto trabalha e/ou estuda, muitas vezes, acaba gerando ainda mais ansiedade.

No entanto, é possível aprender a lidar com a ansiedade e desfrutar plenamente das suas férias. Neste artigo, apresentaremos 8 dicas que podem ajudar você a conseguir descansar e relaxar durante o seu tempo livre.

1. Pratique a respiração profunda

A respiração é uma técnica simples e eficaz para controlar a ansiedade. Portanto, quando se sentir ansioso, tire alguns minutos para respirar profundamente e de forma controlada.

Ao fazer isso, você vai mexer com seu sistema nervoso e cardíaco e mudar suas emoções. Dessa maneira, relaxa e controla a ansiedade.

No vídeo abaixo, veja dicas simples utilizando técnicas de respiração pranayama, do Yoga.

2. Estabeleça uma rotina relaxante

Manter uma rotina durante o recesso pode ajudar a controlar a ansiedade. Por isso, defina horários para as refeições, atividades físicas, momentos de lazer e, é claro, para o descanso.

Isso porque ter uma estrutura previsível pode dar uma sensação de controle sobre seu tempo e reduzir a ansiedade. Além disso, incluir alguns óleos essenciais para acalmar pode ajudar.

3. Desconecte-se das redes sociais

As redes sociais podem ser uma fonte significativa de ansiedade, com suas constantes atualizações e a comparação com os outros.

Nesse sentido, considere desconectar-se ou limitar o tempo gasto nelas durante o recesso. Isso permitirá que você se concentre mais em si e nas atividades que realmente deseja realizar.

4. Pratique a meditação

A meditação é uma ferramenta poderosa para combater a ansiedade. Dedique alguns minutos todos os dias para meditar e acalmar sua mente.

Existem inúmeras técnicas de meditação disponíveis, e você pode escolher aquela que melhor se adapta às suas necessidades e preferências.

Experimente a prática abaixo, pensada de forma direcionada para amenizar ansiedade.

5. Mantenha-se ativo

A atividade física regular é fundamental para reduzir a ansiedade. Por isso, durante o recesso, encontre maneiras de se manter ativo, seja através de caminhadas ao ar livre, yoga, corrida ou qualquer outra atividade que você goste.

O exercício libera endorfinas, que são neurotransmissores que promovem a sensação de bem-estar. Se for em contato com a natureza, melhor ainda!

6. Evite o consumo excessivo de álcool e cafeína

O álcool e a cafeína podem agravar os sintomas da ansiedade. Portanto, tente reduzir o consumo dessas substâncias durante o recesso. Opte por alternativas mais saudáveis, como chás de ervas e sucos naturais, para manter seu corpo equilibrado.

Aliás, veja aqui uma receita de chá para ansiedade e, além de tudo, trazer qualidade de vida para você.

7. Estabeleça metas realistas

Defina metas realistas para o seu recesso. Ou seja, evite sobrecarregar-se com uma lista interminável de tarefas e atividades. Estabeleça prioridades e concentre-se nas coisas que são realmente importantes para você.

Lembre-se de que o objetivo principal desse período é relaxar e recarregar as energias!

8. Busque apoio profissional, se necessário

Se a ansiedade estiver atrapalhando significativamente a sua capacidade de descansar e aproveitar o recesso, considere buscar ajuda profissional. Um psicólogo ou psiquiatra pode fornecer orientação e tratamento adequado para lidar com a ansiedade.

Lembrando que a ansiedade é uma condição que afeta cada pessoa de maneira diferente, e nem todas as dicas mencionadas acima podem ser igualmente eficazes para todos. Experimente diferentes estratégias e descubra o que funciona melhor para você.

Há outras técnicas e ações simples que também ajudam a controlar a ansiedade. Veja:

O importante é que você faça das suas férias um período de relaxamento e rejuvenescimento, onde a ansiedade não seja a protagonista, mas sim o seu bem-estar físico e emocional.

