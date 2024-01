A ansiedade é um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Mas o que é bom para ansiedade? Além de ajuda médica, existem métodos e calmantes naturais para acalmar a mente e o corpo.

Afinal, é possível conviver de uma maneira mais equilibrada com o estresse do dia a dia, as pressões no trabalho, a preocupação com a saúde e desafios de relacionamento.

Neste artigo, vamos explorar algumas opções de calmantes naturais que podem ajudar no combate à ansiedade. No entanto, se você notar sintomas físicos e/ou frequentes, procure ajuda profissional, pois a ansiedade é um problema grave e merece atenção e cuidado.

O que é bom para ansiedade: 7 calmantes naturais

1. Meditação

A meditação é uma prática milenar que tem sido usada para acalmar a mente e aliviar a ansiedade. Existem várias formas de meditação, mas as meditações guiadas podem ser particularmente úteis para iniciantes, pois ajudam a manter o foco. Então, experimente a meditação para ansiedade abaixo:

2. Óleo Essencial de Lavanda

Os óleos essenciais são remédios naturais para uma variedade de condições, incluindo a ansiedade. Um dos coringas é o Óleo essencial de lavanda. Conhecido por seu efeito calmante, é eficaz contra a ansiedade e o estresse, além de ajudar a combater a insônia e trazer equilíbrio emocional. Veja aqui como usar o óleo essencial de lavanda.

3. Pedra Água marinha

Os cristais são outra alternativa natural para acalmar a mente e o corpo. Diferentes cristais têm propriedades únicas que podem auxiliar no alívio da ansiedade e na promoção do foco. Entre os cristais recomendados está a Água Marinha, pois proporciona relaxamento físico e mental, aliviando o estresse e a insônia, promovendo uma melhor qualidade de sono.

4. Chá calmante

Os chás de ervas são fitoterápicos que ajudam a combater a ansiedade e promover o relaxamento. Ervas como capim-limão, melissa, folha de maracujá e camomila têm propriedades calmantes que podem ser especialmente úteis antes de dormir. Então, para preparar um chá calmante, siga estas instruções simples:

Leve uma xícara de água filtrada ao fogo.

Quando as primeiras bolhas começarem a surgir, desligue o fogo e acrescente uma colher de sopa da planta de sua escolha (seca) ou duas colheres se for fresca.

Deixe repousar por 10 minutos, coe e beba.

5. Respiração para controlar a ansiedade

A respiração desempenha um papel fundamental na gestão da ansiedade. Por isso, Técnicas de respiração, como a Antara Kumbhaka do Yoga, podem ajudar a acalmar a mente e quebrar o padrão de comportamento ansioso. Isso porque a respiração profunda e consciente é uma ferramenta poderosa para controlar a ansiedade. Experimente seguir o passo a passo do vídeo abaixo:

6. Floral Rescue

O floral Rescue de Bach trabalha situações emergenciais, ou seja, é destinado para situações de crise. Esse blend de essências combate ansiedade, estresse, medo e mais. Veja aqui como usar o floral Rescue. Mas se os desequilíbrios continuarem após o período de dois dias, busque ajuda de um terapeuta floral para formular algo personalizado para você.

7. Banho anti-estresse

Os banhos energéticos ou terapêuticos são uma prática antiga que pode proporcionar alívio imediato do estresse e da ansiedade. Assim, dependendo dos ingredientes adicionados à água, esses banhos podem ter propriedades relaxantes, revigorantes ou ambos. Veja o exemplo de banho anti-estresse abaixo:

Para preparar este banho, você vai precisar de:

1,5 litros de água

1 colher de sopa de camomila

1 ramo generoso de manjericão fresco ou 2 colheres de sopa de manjericão seco

Então, prepare da seguinte forma:

Ferva a água, desligue o fogo e então adicione as ervas.

Deixe o banho energético repousar por 20 minutos.

Coe e aplique por todo o corpo, visualizando uma sensação de frescor, renovação e relaxamento.

Após esse banho, o ideal é descansar em casa até o dia seguinte.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br

O post O que é bom para ansiedade? 7 calmantes naturais apareceu primeiro em Personare.