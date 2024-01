2023 foi desafiador para os relacionamentos, com muitos rompimentos e momentos intensos, especialmente devido a Vênus retrógrado. Em 2024, o cenário é melhor, já que o planeta do amor não retrogradará. Mas não se engane, porque também haverá desafios. Por isso, te contamos quais são as MELHORES datas no amor para cada signo em 2024

Dentre os movimentos planetários que mais devem mexer com o amor, segundo a astróloga Vanessa Tuleski, estão os eclipses de 2024, que devem trazer muitos questionamentos e transformações.

Além disso, na medida que Vênus vai mudando de signo ao longo do ano, também pode favorecer mais algumas pessoas do que outras. Veja aqui as previsões completas para o seu signo em 2024.

A seguir, exploramos as melhores datas no amor para cada signo em 2024 com base na análise dos astrólogos brasileiros: Marcia Fervienza , Naiara Tomayno e Yub Miranda .

Áries

05/04 a 29/04: Vênus em Áries torna você mais atraente. Por isso, durante esse período, sua energia magnética natural é amplificada, atraindo oportunidades românticas.

Vênus em Áries torna você mais atraente. Por isso, durante esse período, sua energia magnética natural é amplificada, atraindo oportunidades românticas. 11/07 a 04/08: Vênus enfatiza oportunidades românticas. É um momento favorável para iniciar ou fortalecer relacionamentos.

Touro

29/04 a 23/05 : Vênus em Touro adiciona sedução ao seu carisma. Por isso, sua capacidade de atrair e encantar estará em destaque durante esse período.

: Vênus em Touro adiciona sedução ao seu carisma. Por isso, sua capacidade de atrair e encantar estará em destaque durante esse período. 17/09 e 02/10: Os Eclipses começam a atuar sobre a área dos romances a partir de setembro, e você pode ter oportunidade para vivenciar relacionamentos de forma mais satisfatória e gratificante.

Gêmeos

25/03, 08/04 e 02/10 : Os eclipses dessas datas indicam que novos começos nos relacionamentos podem acontecer, desde novas pessoas até a oportunidade de resolver conflitos pendentes.

: Os eclipses dessas datas indicam que novos começos nos relacionamentos podem acontecer, desde novas pessoas até a oportunidade de resolver conflitos pendentes. 23/05 a 17/06: Vênus em Gêmeos favorece experiências amorosas e flertes. Por isso, é um período ideal para conhecer alguém especial.

Vênus em Gêmeos favorece experiências amorosas e flertes. Por isso, é um período ideal para conhecer alguém especial. 29/08 a 22/09: Outra chance de reacender a paixão é neste período de Vênus em Virgem. Oportunidade para reavivar a chama em relacionamentos existentes.

Câncer

17/06 a 11/07: Vênus em Câncer torna você mais atraente. Seu magnetismo aumenta naturalmente, atraindo atenção romântica. Por isso, é um momento muito favorável para romances, flertes e começar novas relações amorosas.

Vênus em Câncer torna você mais atraente. Seu magnetismo aumenta naturalmente, atraindo atenção romântica. Por isso, é um momento muito favorável para romances, flertes e começar novas relações amorosas. 22/09 a 17/10: Vênus passa por Escorpião, favorecendo intensidade afetiva. Oportunidade para romances, flertes e começar novas relações amorosas.

Leão

13/02 a 23/03: Marte ativa sua área de romances e prazeres. A energia do planeta aumenta a paixão, o desejo e a disposição para buscar a expressão da criatividade no amor. É um período propício para iniciar novos relacionamentos românticos.

Marte ativa sua área de romances e prazeres. A energia do planeta aumenta a paixão, o desejo e a disposição para buscar a expressão da criatividade no amor. É um período propício para iniciar novos relacionamentos românticos. 16/02 a 23/02: Conjunção Vênus, Marte e Plutão intensifica emoções e desejos. Momento de profundidade nas relações, mas é preciso cuidar com excesso de controle.

Conjunção Vênus, Marte e Plutão intensifica emoções e desejos. Momento de profundidade nas relações, mas é preciso cuidar com excesso de controle. 11/07 a 04/08: Vênus em Leão realça seu carisma e atração. Por isso, aumenta sua autoestima e magnetismo, ideal para o romantismo.

Vênus em Leão realça seu carisma e atração. Por isso, aumenta sua autoestima e magnetismo, ideal para o romantismo. 17/10 a 11/11: Vênus em Sagitário enfatiza a busca por aventura no amor. Momento excelente para viagens românticas e novas experiências.

Virgem

20/04 : A conjunção Júpiter-Urano indica tendência de oficialização de relacionamentos. Essa conjunção traz oportunidades que podem desencadear novos ciclos significativos na esfera amorosa.

: A conjunção Júpiter-Urano indica tendência de oficialização de relacionamentos. Essa conjunção traz oportunidades que podem desencadear novos ciclos significativos na esfera amorosa. 04/08 a 29/08: Vênus em Virgem realça seu carisma e seletividade. Aumenta seu poder de atração e promove relacionamentos mais autênticos. Além disso, marca um período de boas oportunidades para experimentar mais prazer. Mas é importante notar que os primeiros 10 dias de Vênus em Virgem coincidem com Mercúrio retrógrado também no seu signo.

Libra

13/02 a 22/03: Marte ativa a área dos prazeres, aumentando a disposição para buscar relacionamentos prazerosos. Período propício para lutar por um amor mais sincero e autêntico.

Marte ativa a área dos prazeres, aumentando a disposição para buscar relacionamentos prazerosos. Período propício para lutar por um amor mais sincero e autêntico. 16/02 a 11/03: Vênus em Aquário também ativa a área dos prazeres, promovendo novos romances e paixão. Por isso, é um momento excelente para experimentar novos relacionamentos e intensificar a paixão.

Vênus em Aquário também ativa a área dos prazeres, promovendo novos romances e paixão. Por isso, é um momento excelente para experimentar novos relacionamentos e intensificar a paixão. 26/03: Eclipse Lunar em Libra ativa sua identidade. Pode representar um encontro com alguém especial ou reflexões sobre o estado do relacionamento.

Eclipse Lunar em Libra ativa sua identidade. Pode representar um encontro com alguém especial ou reflexões sobre o estado do relacionamento. 08/04: Eclipse Solar destaca seus relacionamentos e parcerias. Oportunidade para avaliar e renovar seus relacionamentos existentes.

Eclipse Solar destaca seus relacionamentos e parcerias. Oportunidade para avaliar e renovar seus relacionamentos existentes. 02/10: Outro Eclipse Solar em Libra, ativando sua identidade e novos começos. Pode trazer mudanças e novas oportunidades no amor.

Escorpião

20/04: Conjunção de Júpiter e Urano traz reviravoltas inesperadas. Pode impulsionar mudanças significativas e expandir horizontes amorosos. Pode envolver propostas de casamento e oportunidades de crescimento no relacionamento.

Conjunção de Júpiter e Urano traz reviravoltas inesperadas. Pode impulsionar mudanças significativas e expandir horizontes amorosos. Pode envolver propostas de casamento e oportunidades de crescimento no relacionamento. 17/09: Eclipse Lunar ativa a área dos relacionamentos e diversão. Pode trazer encontros especiais e reflexões sobre o relacionamento.

Sagitário

A partir de 25 de maio: Júpiter em Gêmeos deve trazer oportunidades para o amor. Além disso, pode ser bom para quem quer discutir relacionamentos abertos ou diferentes formas de conexão. Você possivelmente terá multiplicidade de opções, mas isso pode causar confusão e indecisão.

Júpiter em Gêmeos deve trazer oportunidades para o amor. Além disso, pode ser bom para quem quer discutir relacionamentos abertos ou diferentes formas de conexão. Você possivelmente terá multiplicidade de opções, mas isso pode causar confusão e indecisão. 25/03 e 08/04: Eclipses em Libra e Áries podem trazer transformações significativas na sua vida amorosa. Tudo pode acontecer de maneira rápida e apaixonada. Este é o momento de abraçar a conquista.

Eclipses em Libra e Áries podem trazer transformações significativas na sua vida amorosa. Tudo pode acontecer de maneira rápida e apaixonada. Este é o momento de abraçar a conquista. 05/04 e 29/04: Vênus em Áries é um período para você experimentar atração mais intensa e apaixonada. No entanto, é importante notar que Mercúrio estará retrógrado na mesma área nesta fase, e Sagitário poderá ter de revisar seus sentimentos e conexões.

Vênus em Áries é um período para você experimentar atração mais intensa e apaixonada. No entanto, é importante notar que Mercúrio estará retrógrado na mesma área nesta fase, e Sagitário poderá ter de revisar seus sentimentos e conexões. 30/04 e 09/06: Marte ativará sua energia vibrante e apaixonada. Podem ser dias ótimos para conhecer novas pessoas, se divertir e talvez iniciar um novo romance.

Capricórnio

23/01 a 16/03: Vênus em Capricórnio ativa seu carisma e magnetismo. Por isso, é uma oportunidade para iniciar ou aprofundar relacionamentos.

Vênus em Capricórnio ativa seu carisma e magnetismo. Por isso, é uma oportunidade para iniciar ou aprofundar relacionamentos. 20/04: Conjunção de Júpiter e Urano traz estímulo para a vida amorosa, trazendo a possibilidade de novas possibilidades e desejo de aventura.

Conjunção de Júpiter e Urano traz estímulo para a vida amorosa, trazendo a possibilidade de novas possibilidades e desejo de aventura. 11/11 a 07/12: Vênus retorna a Capricórnio, proporcionando outra janela de oportunidade para questões amorosas. No entanto, a partir de 25 de novembro, Mercúrio entra em retrogradação, sugerindo revisões e reflexões em relação ao passado.

Vênus retorna a Capricórnio, proporcionando outra janela de oportunidade para questões amorosas. No entanto, a partir de 25 de novembro, Mercúrio entra em retrogradação, sugerindo revisões e reflexões em relação ao passado. 17/06 a 11/07: Vênus em Leão ativa as parcerias e os relacionamentos. Por isso, é um momento favorável para aprofundar as conexões existentes ou buscar novos relacionamentos sérios. Você pode de sentir mais caloroso e apaixonado.

Aquário

16/02 a 11/03: Vênus em Aquário aumenta seu magnetismo e interesse no amor. Por isso, é um período propício para o início de novos relacionamentos apaixonados ou para reacender a chama em relacionamentos existentes.

Vênus em Aquário aumenta seu magnetismo e interesse no amor. Por isso, é um período propício para o início de novos relacionamentos apaixonados ou para reacender a chama em relacionamentos existentes. 20/04: O encontro de Júpiter e Urano pode trazer coisas inesperadas envolvendo expansão e laços afetivos. Aproveite essa oportunidade para crescer pessoal e emocionalmente.

O encontro de Júpiter e Urano pode trazer coisas inesperadas envolvendo expansão e laços afetivos. Aproveite essa oportunidade para crescer pessoal e emocionalmente. A partir de 25/05: Vênus e Júpiter trazem foco nas paixões de Aquário. É particularmente propício para a expressão da paixão e para o início de novos romances

Peixes

A partir de 25/05: Júpiter em Gêmeos pode trazer mudanças significativas na residência e na vida familiar. Desde a chegada de novos membros à família até o envolvimento em projetos de renovação e reforma da sua casa.

Júpiter em Gêmeos pode trazer mudanças significativas na residência e na vida familiar. Desde a chegada de novos membros à família até o envolvimento em projetos de renovação e reforma da sua casa. 25/03, 17/09 e 02/10 : Esses eclipses pode fazer você buscar relações mais produtivas, satisfatórias e baseadas na cooperação mútua.

: Esses eclipses pode fazer você buscar relações mais produtivas, satisfatórias e baseadas na cooperação mútua. 11/03 a 05/04: Vênus em Peixes pode fazer você se tornar mais irresistível, encantadora e carismática. Nesse sentido, atração estará ao seu redor. Aproveite.

Vênus em Peixes pode fazer você se tornar mais irresistível, encantadora e carismática. Nesse sentido, atração estará ao seu redor. Aproveite. 17/06 a 11/07: Vênus estará em Câncer pode favorecer quem quer renovar relacionamentos existentes para planejar momentos românticos, fortalecer vínculos e dar novo fôlego às conexões amorosas.

Vênus estará em Câncer pode favorecer quem quer renovar relacionamentos existentes para planejar momentos românticos, fortalecer vínculos e dar novo fôlego às conexões amorosas. 04/09 a 04/11: Marte suscita uma onda de paixão e oportunidades de novos romances para quem é de Peixes.

