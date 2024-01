Após ano de términos, quais as previsões para o amor em 2024?

O ano de 2023 foi marcado por uma série de términos e rompimentos nos relacionamentos, trazendo intensidade e transformações profundas nas dinâmicas amorosas. Agora, muitos se perguntam como fica e quais as previsões para o amor em 2024?

Uma boa notícia é que Vênus, o planeta do amor, não estará retrógrado durante este ano — um dos trânsitos que foi o protagonista do contexto de términos do ano passado. Isso sugere que 2024 pode ser um pouco mais calmo em termos de transformações profundas nos relacionamentos.

No entanto, três dos quatro eclipses de 2024 terão um papel importante para o amor. E eclipses, para quem conhece, sabe que eles são possíveis estopins de crises e cada um tem efeito por até seis meses.

Então, a seguir, vem entender as previsões para o amor em 2024 e no que e quando você deve prestar mais atenção, e quando deve aproveitar!

Os desafios no amor em 2024

O primeiro desses eclipses ocorrerá em 25 de março no signo de Libra, trazendo como foco a solidez dos relacionamentos. Este será um momento para avaliarmos os esforços investidos nas relações.

Perguntas como “Estou sendo recompensado pelos meus esforços nesta relação?” estarão em foco. Nesse sentido, este eclipse terá um tom mais racional, incentivando uma análise objetiva das relações.

No entanto, os questionamentos se tornarão mais intensos no segundo semestre do ano. O eclipse lunar de 17 de setembro, em Peixes, trará uma energia de intensidade aos relacionamentos.

Por isso, pode haver um aumento nas discussões sobre litígios, divórcios e relações abusivas. Assim, é possível que relações cheguem ao fim devido à falta de entendimento e harmonia.

Duas semanas depois, em 2 de outubro, o eclipse solar em Libra poderá indicar um período mais tenso para relacionamentos que não estão indo bem, ou ainda, problemas e agitações envolvendo a família.

Este período pode trazer um aumento da agressividade nas relações, exigindo cuidado e paciência.

Melhores momentos para o amor em 2024

Na primeira parte do ano, Júpiter estará em Touro, enfatizando a importância do prazer, atração e sedução nas relações. Por isso, precisamos buscar sermos atraentes, sensuais e estarmos financeiramente confortáveis durante este período.

A partir do final de maio, Júpiter entrará em Gêmeos, trazendo uma mudança significativa no cenário amoroso. Nesse momento, a ênfase passará para a inovação, quebra da rotina, diálogo e crescimento pessoal. A capacidade de se manter animado, antenado e interessante se tornará fundamental.

Além disso, na medida que Vênus for passando por cada signo, pode proporcionar mais magnetismo, autoestima e atração.

Mas cada signo deve viver esses períodos de forma diferente. Veja aqui quais são as MELHORES datas no amor para cada signo em 2024.

Como você escolhe viver o amor

2024 promete ser um ano desafiador para as relações, com os eclipses desempenhando um papel importante na avaliação das dinâmicas amorosas.

É importante lembrar que as previsões astrológicas podem fornecer insights valiosos, mas o sucesso nos relacionamentos também depende do esforço, comunicação e compreensão mútua.

Esteja preparado para enfrentar desafios, mas também esteja aberto às oportunidades de crescimento pessoal e amoroso que este ano pode oferecer.

