A Espetacular Lua Nova em Capricórnio 2024: a primeira do ano com a energia do dia 11/01

Hora de começar o ano, com a Lua Nova em Capricórnio 2024! A primeira lunação do ano chega com a energia do dia 11/01.

O primeiro mês lunar que começa exatamente às 08h56 (horário de Brasília) e a sensação será de que a realidade, finalmente, está nos chamando aos planos e projetos de longo prazo.

Não só porque é uma Lua Nova em Capricórnio, mas porque temos Saturno, Marte e Júpiter formando um triângulo que nos chama de volta ao mundo real.

É como se Saturno dissesse: aproveite esta oportunidade de materializar seus sonhos, de tirar as ideias do papel e trazê-las para a realidade.

Ou seja, a Lua Nova em Capricórnio 2024 é bem importante para iniciarmos o ano. Se você precisava de um empurrãozinho para dar início às suas metas, chegou a hora.

O papel de Plutão na Lua Nova em Capricórnio 2024

A primeira lunação do ano, a Lua Nova em Capricórnio 2024, é a última lunação com a presença de Plutão em Capricórnio — no dia 20/01 começa o trânsito de Plutão em Aquário, onde ficará 20 anos.

Por isso, estes próximos dias são tão importantes para que você possa entender quais estruturas foram modificadas na sua vida entre 2008 e 2023, durante Plutão em Capricórnio.

Uma Lua Nova de Terra

Além disso, a primeira lunação do ano enfatiza o elemento Terra. Primeiro porque Capricórnio é um signo do elemento Terra.

E, segundo, temos o importante triângulo Saturno, Marte e Júpiter presente nesta lunação. Saturno é o signo regente de Capricórnio, Marte está em Capricórnio desde 04/01 e Júpiter está em Touro, que também é um signo de Terra.

Além disso, temos a quadratura Mercúrio-Netuno que indica a necessidade de colocar os pés no chão, na terra bem firme. Ou seja, não é hora de ficar divagando, sonhando demais, com planos mirabolantes. É hora de, passo a passo, colocar em prática o que pensamos e ver o que dá certo ou não.

Ademais, a primeira Lua Nova de 2024 acontece em um trígono com Urano em Touro. Este trânsito favorece mudanças necessárias para assumir o nosso lugar no plano material.

Por isso, voltar a atenção para a vida material e seus objetivos de construção de vida, carreira e propósito são oportunos nesta primeira Lua Nova em Capricórnio 2024. Abaixo, algumas perguntas para você responder que podem nortear você neste momento:

O que você quer para os próximos meses?

O que você deseja para os próximos anos?

O que a vida quer de você?

Para onde suas ações concretas estão levando você?

Lua Nova em Capricórnio 2024: saiba como aproveitar

Planejamento: trace suas metas para o futuro quanto antes. Não se distraia. Foco: é hora de fazer crescer o que você precisa ver desenvolvido no plano material. Empenhe-se! Cuidado com as ilusões: verifique quais crenças lhe fazem bem ou não. Teste tudo e não acredite em falsas projeções. Não siga a manada: não tenha medo de ser diferente dos demais. É importante ter autenticidade.

Oportunidades e desafios deste período

Transformação: esta lunação é uma boa oportunidade para que fazer grandes mudanças necessárias.

esta lunação é uma boa oportunidade para que fazer grandes mudanças necessárias. Semear: a primeira Lua Nova de 2024 é ótima para plantar sementes que serão importantes no futuro, ou seja, suas metas do ano precisam ser iniciadas, não empurradas para depois.

a primeira Lua Nova de 2024 é ótima para plantar sementes que serão importantes no futuro, ou seja, suas metas do ano precisam ser iniciadas, não empurradas para depois. Em movimento: é hora de dar passos importantes na vida concreta e material. Não perca tempo para começar!

é hora de dar passos importantes na vida concreta e material. Não perca tempo para começar! Fantasias: na primeira Lua Nova de 2024, podemos ser desafiados por crenças ou ideias fantasiosas e irreais que atrapalham nossos planos. Foque no elemento Terra, ou seja, no que é concreto.

na primeira Lua Nova de 2024, podemos ser desafiados por crenças ou ideias fantasiosas e irreais que atrapalham nossos planos. Foque no elemento Terra, ou seja, no que é concreto. Insegurança: o medo de que nossas novas atitudes sejam rejeitadas pelos demais também pode ser um foco de apreensão. Mas se começarmos a ver o resultado dessas atitudes, a situação tende a ser amenizada. Persevere!

o medo de que nossas novas atitudes sejam rejeitadas pelos demais também pode ser um foco de apreensão. Mas se começarmos a ver o resultado dessas atitudes, a situação tende a ser amenizada. Persevere! Paciência: o processo regido pelo elemento terra é orgânico, mais lento e leva tempo para acontecer. Não busque apressar resultados.

Você na primeira Lua Nova de 2024

A área pela qual a lua está passando no seu Horóscopo tende a ganhar muito foco nesta lunação. Portanto, siga este passo a passo para identificar no seu Horóscopo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis .

. Veja sua lista de trânsitos ativos (é diferente para cada pessoa)

Procure pelo trânsito que combina Sol e Lua e veja em qual casa a lua estará na hora da lunação

No exemplo na imagem abaixo, perceba que a pessoa estará com a Lua na Casa 4 durante a lunação.

Os significados da casa astrológica que destacada pela Lua no seu Horóscopo é que ficam em foco neste mês lunar.

Suas previsões

Veja abaixo as suas previsões conforme a casa destacada pela lua no seu Horóscopo:

Casa 1:

É um bom momento para iniciar projetos, pensar em tudo que você quer construir no próximo ano e começar o plantio. Além disso, Urano sugere que esta é a hora de fazer coisas diferentes, conhecer pessoas e experimentar dons.

Casa 2:

Este é o momento de verificar novas iniciativas que movimentem sua vida material e financeira. Você pode perceber as mudanças de Urano conectando-se ao seu corpo, saúde ou rotina de trabalho. É hora de acreditar em si.

Casa 3:

A Lua Nova em Capricórnio ativa sua casa do mental inferior, das comunicações, dos aprendizados, vizinhos e irmãos. Portanto, alguma movimentação nessas áreas tende a acontecer. Atenção para incômodos de saúde. Você sabe o que precisa fazer.

Casa 4:

A primeira Lua Nova de 2024 ativa os assuntos domésticos e familiares, trazendo a vontade de movimentar algo. Será necessário lidar melhor com a vida financeira e aproveitar as oportunidades.

Casa 5:

A Lua Nova em Capricórnio planta sementes na sua área social, de romances e de criatividade. É hora de investir em sua própria expressão, vivências ou de pensar em uma nova vocação.

Casa 6:

Investir naquilo que melhore seu corpo, nutrição e rotina vai ser o diferencial nesta lunação para você. Bom momento para moldar novos hábitos e métodos. Urano sugere mais persistência na sua área de trabalho, onde você pode ter de se expandir e agir de forma arrojada.

Casa 7:

É possível haver novidades, contatos e compromissos por meio de suas relações afetivas, de sociedade ou clientela. Urano indica mudanças a partir da comunicação com grupos ou em redes sociais.

Casa 8:

É hora de reconhecer situações que aparecem para colocar você de frente com suas maiores inseguranças. Também pode ser um momento de colocar mais empenho em investimentos. Urano ativa sua área do espiritual, do inconsciente e da criatividade. Existem momentos em que precisamos encarar nossas dificuldades e mudar hábitos.

Casa 9:

Há a possibilidade de você organizar uma viagem mais simbólica, investigar uma nova filosofia ou surpreender-se com alguma definição em assuntos jurídicos. Urano indica mudanças importantes sobre como você se vê ou se apresenta ao mundo.

Casa 10:

É um bom momento para plantar sementes no campo profissional. Ou seja, dedique-se a cultivar iniciativas que vão ser importantes a médio e longo prazo. Podem surgir novas propostas profissionais, novos propósitos e objetivos.

Casa 11:

Você pode precisar se dedicar mais a esses coletivos, liderando ou trazendo novas diretrizes para estas relações. É um bom momento para você se determinar a realizar seus planos para o futuro. Como você pode chegar lá com disciplina?

Casa 12:

A primeira Lua Nova de 2024 representa um chamado para que você acesse seu mundo inconsciente. De lá podem vir respostas com aprendizados terapêuticos ou espirituais que estejam fechando um ciclo. Seria ótimo estudar e conhecer alguma terapia que investigue seu passado, suas raízes e a fonte de suas inseguranças.

Bela Medeiros

Taróloga, astróloga, reikiana, terapeuta de Cura Interior (Alinhamento Energético) e de outras técnicas holísticas. Realiza o trabalho de facilitadora de Ho'oponopono para grupos há seis anos. Acredita que, com esta e outras técnicas, é possível melhorar a vida em todos os aspectos e, assim, deixar um mundo melhor para as futuras gerações.

