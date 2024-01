Lua do Lobo: as previsões pro seu signo nesta Lua Cheia poderosa

A Lua Cheia de janeiro de 2024 vai ocorrer no signo de Leão e começa nesta quinta-feira (25). Essa é a culminação do ciclo lunar que começou com a Lua Nova em Capricórnio, lá no dia 11 de janeiro.

Para quem não sabe, um ciclo lunar ou lunação é o período que vai de uma Lua Nova à próxima, durando cerca de 29,5 dias. Nesse período, a Lua desfila pelas suas outras três fases principais – Crescente, Cheia e Minguante –, cada uma durando aproximadamente uma semana.

Quando a Lua atinge a fase Cheia, como agora, estamos no auge do ciclo lunar. É uma época de intensidade emocional, onde nossas sensações e sentimentos estão à flor da pele.

E não para por aí: a cada dois dias, a Lua troca de signo, fazendo seu passeio pelo zodíaco e recebendo características de cada signo. Veja aqui no Calendário Lunar as datas das mudanças de fase e de signo.

Por isso, a Lua é como se fosse um calendário cósmico: reflete as mudanças e humores do dia, não só com suas fases e signos, mas também com os aspectos que forma com outros planetas.

A seguir, te explicamos tudo sobre esta Lua Cheia de janeiro de 2024 em Leão, porque ela recebe o nome de Lua do Lobo e quais são as previsões para cada signo.

Que dia vai ser a Lua Cheia?

A primeira Lua Cheia de 2024 está prestes a iluminar o céu, marcando sua presença no vibrante signo de Leão nesta quinta-feira (25), exatamente às 14h53.

Marcando o encerramento do ciclo que teve início com a Lua Nova em Capricórnio, esta Lua Cheia é sinônimo de transbordamento, tanto de forma concreta, como nas marés cheias, quanto de maneira simbólica, com nossas emoções à flor da pele.

E essa Lua Cheia de janeiro de 2024 acontece no dramático e exuberante Leão – um signo regido pelo Sol – promete ser um espetáculo no céu.

Ela vem para destacar e celebrar os projetos, desejos e intenções que plantamos na primeira Lua Nova do ano. É como se fosse um grande holofote celeste, iluminando tudo o que começamos e trazendo à tona os resultados de nossos esforços e desejos.

Significado da Lua Cheia de janeiro 2024

Ao que tudo indica, janeiro tem sido um mês muito produtivo. Não só porque estamos animados com o começo do ano, mas porque o Universo está dando um empurrãozinho para que a gente tenha mais foco e comprometimento. Especialmente em relação aos projetos e situações que já estavam amadurecidos na nossa cabeça.

Então, se você aproveitou a Lua Nova de Capricórnio para plantar um desses projetos ou dar o início a metas importantes para seu ano, a Lua Cheia em Leão promete trazer boas noticias.

Afinal, Urano está apoiando as mudanças e novidades. Junta a paixão de Leão com a mágica de Urano, e tcharã: até o que parecia bom demais, pode acontecer.

Mas, como tudo na vida, o Universo também traz suas pegadinhas. Nesse momento, Júpiter e Plutão estão em rota de colisão com a Lua, o que, na prática, pode trazer um excesso de orgulho e confiança.

Isso pode levar tanto a conflitos de poder quanto ao desperdício de boas oportunidades. Sendo assim, lembre-se: não tem jogo ganho!

Lua Cheia de janeiro é a Lua do Lobo

Diferentes povos de diferentes lugares do mundo e culturas deram nomes às luas cheias conforme as peculiaridades do período em que cada uma ocorre. Um dos nomes dados à Lua Cheia de janeiro é Lua do Lobo.

Segundo a Nasa, a primeira Lua Cheia do nome recebeu o nome de Lua do Lobo, porque era comum ouvir o uivo dos lobos fora das aldeias nas noites frias de inverno na América do Norte e na Europa.

Ainda de acordo com a agência espacial americana, a primeira Lua cheia de janeiro também pode ser chamada de Lua do Gelo, Lua após o Yule, Lua Velh, Shakambhari Purnima, Paush Purnima, Lua do Festival Thaipusam, Lua do Festival Ananda Pagoda, Duruthu Poya e Lua Cheia de Tu B’Shevat.

As explicações para todas essas designações são diversas e envolvem as culturas locais. Porém, astrologicamente, não existe nenhum significado para a nomenclatura Lua do Lobo. Mas você pode – e deve! – aproveitar essa fase. Em seguida, dou algumas sugestões.

Como aproveitar esta Lua Cheia

Esta semana promete ser uma montanha-russa de emoções e reações intensas, então, pegue leve com o drama, ok? Antes de reagir impulsivamente, que tal uma pausa para respirar fundo, dormir um pouco mais, ou refletir antes de agir?

O melhor plano, agora, é focar em você!

Por isso, uma boa maneira de aproveitar essa Lua Cheia é dar um up no visual (veja aqui o melhor dia para investir nos cabelos), fazer alguma atividade diferente ou que faz tempo que você não faz, além de dar aquele gás no trabalho.

Uma pergunta-chave para essa lunação é: o que posso melhorar?

E não é só isso: a semana está super favorável para eventos, lançamentos e tudo que envolve arte, beleza, diversão e estética. Ou seja, é um ótimo momento para brilhar nesses campos!

O que cuidar nesta Lua Cheia

Atenção, porque Júpiter em Touro e Plutão em Aquário causando uma certa tensão nos bastidores. Isso significa que, para realmente aproveitar ao máximo e celebrar grandes conquistas, é crucial maneirar no excesso de confiança e baixar a bola do orgulho.

Mas não confunda disciplina com teimosia, ok?

Algo me diz que, para alcançar sucesso de verdade, pode ser necessário experimentar novas abordagens e caminhos. Lembre-se: humildade e flexibilidade são como canja de galinha: não fazem mal à ninguém!

3 Dicas para aproveitar a Lua Cheia de janeiro de 2024

Celebre suas conquistas pessoais recentes: organize um pequeno evento com amigos ou até mesmo uma noite só para você, celebrando suas vitórias pessoais com uma atividade que você ama fazer. Ou seja, é um momento de reconhecer o quanto você brilhou e avançou. Seja mais você: a energia leonina é criativa e dramática. Por isso, que tal se envolver em uma atividade que permita expressar sua autenticidade? Já parou para pensar no que torna você único e especial? Liberte sua criança interior (veja mais dicas aqui) e deixe fluir sua expressão mais autêntica e vibrante. Cresça e apareça: com a ação de Júpiter e Plutão, este é um bom momento para refletir sobre como pode melhorar seus relacionamentos, seja sendo mais aberto e honesto ou mesmo aprendendo a ouvir mais. Portanto, esse é um momento para transformações profundas em como você se relaciona.

Pontos Fortes dessa Lunação:

Autoexpressão e Reconhecimento: A Lua Cheia em Leão destaca a autoexpressão e o desejo de ser reconhecido. Use isso a seu favor para se destacar em suas atividades.

A Lua Cheia em Leão destaca a autoexpressão e o desejo de ser reconhecido. Use isso a seu favor para se destacar em suas atividades. Criatividade e Paixão: Leão traz uma energia apaixonada e criativa. Canalize isso em projetos pessoais ou profissionais.

Leão traz uma energia apaixonada e criativa. Canalize isso em projetos pessoais ou profissionais. Crescimento Emocional: A intensidade emocional da Lua Cheia oferece uma chance para um profundo crescimento emocional e pessoal.

Desafios dessa Lunação:

Equilíbrio entre Ego e Humildade: Com a tensão entre Júpiter e Plutão, é preciso equilibrar a autoconfiança com a humildade para evitar conflitos desnecessários.

Com a tensão entre Júpiter e Plutão, é preciso equilibrar a autoconfiança com a humildade para evitar conflitos desnecessários. Gestão de Expectativas: Esteja ciente de suas expectativas e aprenda a gerenciá-las para evitar decepções.

Esteja ciente de suas expectativas e aprenda a gerenciá-las para evitar decepções. Cuidado com o excesso de dramatização: Leão pode inclinar para o drama. Tente manter uma abordagem equilibrada para não exagerar nas reações.

Previsões para a Lua Cheia em Leão

Para saber como a Lua Cheia de janeiro de 2024 vai atuar na sua vida, você precisa conferir o trânsito da lua personalizado para você. Para isso, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o Horóscopo personalizado gratuito Personare aqui

Faça login no site. Se você ainda não tem cadastro, basta incluir dados de nascimento. É rápido.

Veja quais são seus trânsitos. Procure pelo trânsito de Sol e Lua, como na imagem abaixo:

Você precisa fazer isso no dia em que a começa a Lua Cheia (25 de janeiro), assim verá exatamente a casa em que a Lua estará neste momento.

Sabendo disso, leia abaixo as previsões abaixo para Lua Cheia de janeiro de 2024. Por exemplo, a pessoa dona do Horóscopo da imagem acima, vai ver para a Casa 2.

Lua Cheia na Casa 1

A Lua Cheia em seu signo ascendente traz uma poderosa culminação relacionada à sua autoimagem e expressão pessoal. Pode ter relação à conquista ou fracasso de um projeto ou trabalho que você começou na última Lua Nova. Mas independentemente do resultado, siga em frente porque o jogo só termina quando o juiz apita.

Urano e Júpiter apontam oportunidades inesperadas de carreira, oferecendo caminhos inovadores para o sucesso. Resta saber se você está preparado para lidar com as mudanças e novidades.

A chegada de Plutão em Aquário pode marcar o início de um período de transformações em uma relação próxima. O desafio é encontrar um equilíbrio entre compromisso e não abrir mão da sua individualidade.

Casa 2 com a Lua

A Lua Cheia destaca sua vida financeira, trazendo à luz o resultado de esforços financeiros ou investimentos feitos especialmente desde que começou a última Lua Nova.

A ação de Urano e Júpiter nesta lunação mostra que novas alianças ou mudanças em grupos e amizades podem influenciar seus objetivos a longo prazo.

Questões relacionadas à intimidade, partilha de recursos ou transformações internas podem requerer sua atenção, com a participação discreta (mas potente) de Plutão nesta lunação.

Lua Cheia em destaque na Casa 3

A Lua Cheia ilumina a casa das comunicações, trazendo à tona resultados de conversas, aprendizados ou projetos de escrita.

Urano e Júpiter mostram que revelações súbitas ou insights espirituais podem ser esperados, alterando sua percepção do mundo interior.

Plutão dá o primeiro pontapé para mudanças profundas em suas crenças ou educação superior, desafiando você a crescer e expandir seus horizontes.

Casa 4 com a Lua Cheia

A Lua Cheia destaca assuntos domésticos e familiares. Poe isso, pode ser o momento para colher os frutos de esforços relacionados a alguma situação ligada à casa ou relações familiares.

Urano e Júpiter mostram que mudanças repentinas em sua identidade ou aparência podem se manifestar agora, trazendo crescimento pessoal e expansão.

A chegada de Plutão em Aquário pode marcar o início de um período de transformações significativas na carreira ou status público, exigindo uma adaptação a novas dinâmicas de poder.

Lua Cheia na Casa 5

A Lua Cheia na sua 5ª casa marca o ápice de projetos criativos ou situações românticas iniciadas anteriormente. Por isso, é um momento para celebrar suas paixões e expressões criativas.

Urano e Júpiter mostram que mudanças inesperadas ou oportunidades na área financeira podem surgir. Pode ser um bom momento para avaliar como seus valores e abordagens inovadoras influenciam sua segurança material.

Relações sociais e de grupo podem passar por transformações profundas, com a chegada de Plutão em Aquário bem agora nessa lunação, levando a um novo entendimento de seu papel dentro dessas comunidades.

Lua Cheia em destaque na Casa 6

A Lua Cheia em sua 6ª casa destaca questões de saúde e rotina de trabalho. Se você iniciou um novo regime de saúde ou projeto de trabalho na última Lua Nova, agora é a hora de ver os resultados. Pode ser um momento de sucesso ou de ajustes necessários.

Urano e Júpiter apontam para surpresas e insights valiosos nas áreas de comunicação, aprendizagem e viagens curtas. Novas ideias e abordagens podem trazer benefícios inesperados.

A ação de Plutão sugere transformações profundas no seu subconsciente. Este é um momento para lidar com questões internas e talvez soltar padrões antigos que não servem mais.

Casa 7 com a Lua

A Lua Cheia na sua 7ª casa ilumina as parcerias e relacionamentos. Pode ser um momento de celebração ou reavaliação em seus relacionamentos pessoais ou de negócios.

Urano e Júpiter mostram que mudanças inesperadas no ambiente doméstico ou questões familiares podem surgir, influenciando seu equilíbrio emocional e segurança.

Com a chegada de Plutão em sua casa 1 é bem provável que seja dado um pontapé para um período de transformação pessoal profunda. Pode ser um momento para reavaliar sua identidade e como você se apresenta ao mundo.

Lua Cheia na Casa 8

A Lua Cheia traz foco para questões de recursos compartilhados, investimentos e intimidade. É um momento para colher os frutos de decisões financeiras ou emocionais tomadas nas últimas semanas.

Urano e Júpiter trazem surpresas e oportunidades para o campo do romance, criatividade ou filhos. Esteja aberto a experiências inesperadas que trazem alegria.

A chegada oficial de Plutão na sua 2ª casa indica um tempo para transformar sua abordagem em relação a finanças e valores pessoais, talvez desapegando-se de velhos padrões e abrindo-se para novas formas de prosperidade.

Lua Cheia em destaque na Casa 9

A Lua Cheia ilumina sua casa de educação superior, filosofia de vida e viagens longas. Por isso, é um momento para ver os resultados de esforços em aprendizado e expansão de horizontes.

Urano e Júpiter trazem mudanças inesperadas no trabalho ou na saúde que podem abrir novas portas e perspectivas para seu futuro.

A chegada de Plutão na sua 3ª casa bem próximo a essa lunação, sugere transformações profundas em como você se comunica e pensa. Pode ser um tempo para abandonar velhas crenças e abraçar novas ideias.

Casa 10 recebendo a Lua Cheia

Esta Lua Cheia destaca sua carreira e realizações públicas. Se iniciou um projeto importante ou tomou decisões de carreira na última Lua Nova, agora é o momento de ver o desdobramento dessas escolhas.

Urano e Júpiter na Casa apontam para mudanças significativas em parcerias pessoais ou profissionais, trazendo tanto novas oportunidades quanto alguns desafios e ajustes.

Com Plutão chegando de vez em sua 4ª casa e influenciando essa lunação, tudo indica que os acontecimentos podem te levar a um momento para transformações profundas em casa e na vida familiar, talvez mudanças na residência ou dinâmicas familiares.

Lua Cheia em destaque na Casa 11

A Lua Cheia ilumina sua vida social e seus sonhos a longo prazo. Pode ser um momento para celebrar com amigos ou ver os resultados de projetos em grupo.

Urano e Júpiter podem trazer algum tipo de mudança ou novidade para o campo dos investimentos financeiros, comissões, intimidade ou questões psicológicas, oferecendo crescimento e novas perspectivas.

A chegada de Plutão na sua 5ª casa nesse momento, sugere uma transformação profunda em sua expressão criativa, romances ou relação com filhos, talvez trazendo uma nova abordagem ou entendimento.

Lua Cheia na Casa 12

A Lua Cheia em sua 12ª casa traz um foco para a introspecção e a liberação de padrões antigos. Por isso, é um momento para cura interior e reflexão espiritual.

Urano e Júpiter apontam para oportunidades de expandir seu conhecimento, trazendo novas perspectivas, crenças ou experiências que promovem crescimento.

A chegada de Plutão em Aquário de certa forma influencia essa lunação e, provavelmente trará mudanças profundas para o trabalho ou saúde, talvez fazendo você reavaliar sua abordagem à rotina e ao bem-estar.

Quando é a próxima Lua Cheia?

A próxima Lua Cheia vai ocorrer no dia 24 de fevereiro, conhecida como Lua de Neve, e será no signo de Virgem. Veja aqui o calendário lunar 2024 completo e saiba a data e o signos de todas as fases da Lua neste ano.

E quando são as Superluas de 2024?

Em 2024, teremos cinco Superluas, sendo duas delas em Luas Cheias. Veja aqui as datas da Lua Cheia 2024 e o significado de cada uma.

