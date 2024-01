Boas notícias para o amor e inovações: veja as previsões da Astrologia para a semana de 28/01 a 03/02

Para quem busca ação e inovação, chegou a hora! Segundo as previsões da Astrologia para a semana de 28/01 a 03/02, essa é a hora de mudanças. Porém, é necessário ter cautela, pois o exagero pode colocar tudo a perder. Além disso, temos boas notícias para o amor.

Antes de entender tudo isso melhor, confira o resumo astrológico da semana:

Toda a semana: Marte em trígono com Urano

Marte em trígono com Urano Até quinta-feira (01): Sol em quadratura com Júpiter

Sol em quadratura com Júpiter Até quinta-feira (01): Mercúrio em trígono com Urano

Mercúrio em trígono com Urano Até quinta-feira (01): Vênus em sextil com Saturno e trígono com Júpiter

A seguir, descubra tudo sobre as previsões da Astrologia para a semana de 28/01 a 03/02. Mas você pode saber como os trânsitos vão agir especificamente na sua vida acessando aqui o seu Horóscopo Personalizado.

Previsões da Astrologia para semana de 28/01 a 03/02

Sol em quadratura com Júpiter vem trazendo uma forte tendência a excessos. Mas se tivermos cuidado para não passarmos dos limites, sentiremos todos os benefícios dos trânsitos de Marte, Mercúrio e Vênus, que favorecem a criatividade e as mudanças.

Ah! E tem notícia boa para quem está querendo um amor para chamar de seu . Vem que a gente conta tudo!

Sol em quadratura com Júpiter

Até quinta-feira (01), teremos o Sol em Aquário em uma quadratura (um aspecto de desafio) com Júpiter em Touro. É uma combinação que tende a excessos. Por isso, podemos comer exageradamente, gastar além dos limites ou até ficarmos confiantes demais.

Por isso, temos de ter cuidado com a animação de Júpiter. Preste atenção em tudo o que você está fazendo em excesso, inclusive no trabalho.

Além disso, preste atenção na empolgação com a proximidade do Carnaval. Existe o lado alegre e festeiro do nosso Brasil, mas também tem o lado dos excessos.

Vênus em sextil com Saturno e trígono com Júpiter

Até quinta-feira (01), Vênus em Capricórnio faz um sextil com Saturno e um trígono com Júpiter. É aí que entram as boas notícias para o amor.

Esses aspectos positivos com o planeta do amor podem significar que as nossas relações, de modo geral, ficam mais estáveis.

Além disso, podemos contar com alegria, apoio e bom humor nas relações e até mesmo bons convites para quem está em busca de um amor.

Como é a semana pré-Carnaval, talvez seja uma boa hora para ir aquecendo o coração! Porém, Vênus em Capricórnio mira nessas questões:

um relacionamento com a pessoa que você está conhecendo é viável?

dá para estabelecer alguma relação de médio a longo prazo?

Vale lembrar que com Capricórnio existe um conservadorismo maior. O que funciona é o tradicional, com abordagens mais tradicionais também.

Marte e Mercúrio em trígono com Urano

Nesta semana, Mercúrio e Marte, que estão próximos de Capricórnio, fazem um trígono com Urano. Marte fica nessa posição a semana toda, enquanto Mercúrio, até quinta-feira (01).

Nessa combinação, temos o plano mental, regido por Mercúrio, muito criativo e com ideias pragmáticas. É uma criatividade típica dos signos do elemento Terra, que traz solução para nossa realidade.

Além do plano mental estar cheio de ideias e inovações, a ação, representada por Marte, está indo na mesma direção. Ou seja, é pensar e fazer, refletindo a praticidade capricorniana.

Portanto, temos possibilidade de mudar várias coisas e ter ideias inovadoras, principalmente, na área de trabalho e carreira. É como se tivéssemos, agora, uma visão mais ampla.

Mas lembre-se do aviso de Sol-Júpiter: tome cuidado com o exagero. Use a abundância de criatividade no bom e moderado sentido.

Dicas objetivas

Esses aspectos são muito interessantes para a quebra de hábitos, pensar fora da caixa e escutar mais sugestões, pois estamos numa semana ótima para modernizações. É hora de mantermos a cabeça aberta e trocar mais.

Também podemos esperar notícias envolvendo inovações, criatividade e soluções. Ou ainda, na nossa vida pessoal, alguém pode sugerir um aplicativo que vai nos ajudar. A semana será muito inventiva para o humano.

Além disso, o período propicia a atenção e o estudo, pois a produtividade está favorecida. Por isso, o segredo é aproveitar o potencial do momento. Que tal fazer um curso no Personare? Estamos em um momento especial para novas ideias e pontos de vista.

Confira também: + Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seuaqui e. + Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal . + Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral,! + Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com

O post Boas notícias para o amor e inovações: veja as previsões da Astrologia para a semana de 28/01 a 03/02 apareceu primeiro em Personare.